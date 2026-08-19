ДУРИД (др.-греч. Δοῦρις)

Самосский политический деятель и древнегреческий историк эпохи эллинизма.

О жизни Дурида сохранилось совсем мало сведений. Известно, что он являлся учеником Феофраста , философа, возглавлявшего школу перипатетиков в Афинах после Аристотеля . Какое-то время Дурид был тираном своего родного города. Он стремился внести философские идеалы в область практической политики. Дурид написал несколько сочинений, из которых особенно выделяются два исторических: «История» и «Об Агафокле». Если последнее из этих сочинений, как это уже видно из его названия, было посвящено жизни Агафокла, сиракузского тирана конца IV – начала III вв. до н.э., то первое – большое по объему – описывало события греческой истории с 370/69 г. (смерть македонского царя Аминты III) по 281 г. до н.э. (гибель диадоха Селевка, последнего из прежних полководцев Александра Великого ).

Уже в древности эти произведения Дурида подвергались критике за то, что он в угоду занимательности повествования и любви к драматическим эффектам нередко жертвовал истиной. Как бы то ни было, исторические труды Дурида активно использовались более поздними античными авторами, в том числе Диодором Сицилийским , Плутархом и др. От сочинений Дурида до нас дошли лишь отдельные фрагменты.

Исторические источники:

Павсаний. Описание Эллады;

Афиней. Пир мудрецов.