ДУРГАПУР

ДУРГАПУР - город на востоке Индии, штат Западная Бенгалия.

Население 531,1 тысяч человек (2007 год; тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род шта­та). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу реки Да­мо­дар, на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Асан­сол - Бард­дха­ман.

Ос­но­ван в конце 1950-х годов на мес­те не­боль­шо­го по­се­ле­ния как один из но­вых ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров Западной Бен­га­лии (пре­имущественно ме­тал­лур­ги­че­ский). Идея соз­да­ния Дургапура как круп­но­го промышленного яд­ра шта­та при­над­ле­жа­ла главному министру шта­та Западная Бен­га­лия, бли­жай­ше­му спод­виж­ни­ку и лич­но­му вра­чу пре­мьер-министра Дж. Не­ру доктору Бид­ха­ну Чан­д­ре Рою.

Дургапур - круп­ный центр ме­тал­лур­гии и ма­ши­но­строе­ния. Пред­при­ятия по производству чу­гу­на, ста­ли (в т. ч. ле­ги­ро­ван­ной), гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния, наф­та­ли­на, азот­ных удоб­ре­ний, оп­тического стек­ла и др. Важ­ный энер­ге­тический центр; ТЭС (вхо­дит в ком­плекс из 5 ГЭС и 3 ТЭС).

Близ Дургапур - до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (ме­сто­ро­ж­де­ние Ра­ни­гундж). В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - хра­мо­вый ком­плекс Рах­рес­вар-Шиб-Ман­дир (XIII век).

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