ДУРГАПУР
ДУРГАПУР - город на востоке Индии, штат Западная Бенгалия.
Население 531,1 тысяч человек (2007 год; третий по численности населения город штата). Расположен на берегу реки Дамодар, на автомагистрали Асансол - Барддхаман.
Основан в конце 1950-х годов на месте небольшого поселения как один из новых индустриальных центров Западной Бенгалии (преимущественно металлургический). Идея создания Дургапура как крупного промышленного ядра штата принадлежала главному министру штата Западная Бенгалия, ближайшему сподвижнику и личному врачу премьер-министра Дж. Неру доктору Бидхану Чандре Рою.
Дургапур - крупный центр металлургии и машиностроения. Предприятия по производству чугуна, стали (в т. ч. легированной), горно-шахтного оборудования, нафталина, азотных удобрений, оптического стекла и др. Важный энергетический центр; ТЭС (входит в комплекс из 5 ГЭС и 3 ТЭС).
Близ Дургапур - добыча каменного угля (месторождение Ранигундж). В окрестностях города - храмовый комплекс Рахресвар-Шиб-Мандир (XIII век).