ДУРДИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Первые шаги

Иван Иванович Дурдин родился 22 сентября 1823 г. в с. Шестихине. Был крепостным крестьянином помещиков Сумароковых.

Когда в конце 1820-х гг. его отец получил вольную, Д. вместе с ним и всей семьей отправился в Москву. Отец Д. получил задание от московских пивоваров проконтролировать строительство завода в столице. Туда и направилась вся семья.

Д. было пятнадцать лет, когда он оказался в столице. С подростковых лет помогал семейному делу. В его ведении находились торговые книги – основные документы фирмы. После кончины отца Д. и его брату Андрею перешло семейный бизнес.

Семейный бизнес

Д. возглавлял Правление «Товарищества пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина», организованного в 1876 г. совместно с отцом, а его брат Андрей исполнял должность директора-распорядителя. Контрольный пакет акций товарищества находился в руках семьи.

Братья продолжали совершенствовать производство. В 1881 г. они заменили старую систему пивоварения на огне на паровую. В итоге к концу XIX в. завод работал на пяти паровых машинах, трех паровых котлах. Было закуплено новейшее оборудование.

Пивоваренный завод выпускал разные популярные марки пива. Продукция хранилась на складах на Обводном канале, в Царском селе, Петергофе, Кронштадте, Шлиссельбурге, Новой Ладоге, Кашине. Было начато самостоятельное производство на построенном в Рыбинске заводе.

Семья владела собственной системой развозки пива. Повозки имели фирменные знаки. В столице действовали 12 фирменных магазинов. Продукция разливалась по фирменным бутылкам, которые имели несколько видов. Продукция поставлялась в крупные рестораны и гостиницы. В итоге к началу XX в. производство семьи Дурдиных входило в пятерку ведущих пивоваренных предприятий столицы.

Успешная деятельность Д. позволила ему получить почетное звание мануфактур-советника.

Имущество Дурдиных

Семья Д. жила рядом с заводом, в доме на Обводном канале. Семье вплоть до 1917 г. принадлежали несколько доходных домов на Старо-Петергофском проспекте.

Благотворитель

В 1873 г. стараниями Д. было основано Общество вспоможения бедным при семейной приходской церкви. Финансы шли из частных пожертвований и членских взносов. Общество содержало богадельню.

Семья

Первая супруга – Александра Петровна Чистякова. Дети: Михаил, Татьяна, Иван, Алексей.

Вторая супруга – Татьяна Алексеевна Потираловская. Дети: Николай, Екатерина, Федор.