ДУРДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Первые шаги в предпринимательстве

Иван Алексеевич Дурдин вошел в историю как основатель большой купеческой династии. Пройдя сложный путь от крепостного крестьянина до купца 1-й гильдии, он вывел свою семью на новый уровень.

Родился Д. в 1795 г. в с. Шестихине. Происходил из крепостных крестьян помещиков Сумароковых. Помимо него, в семье были брат Алексей и сестра Феодосия, которые следовали с Д. всю жизнь, помогая в семейном деле.

В конце 1820-х гг. Д. получил вольную у своих помещиков. Это позволило ему перебраться в Москву. Первоначально Д. трудился наемным служащим, занимался продажей пива. Вскоре хозяин, видя усердие Д., поручил ему должность доверенного приказчика от московских пивоваров на строившийся пивной завод в столице. Д. отправился в Санкт-Петербург, захватив с собой свою семью.

Прибыв в столицу, Д. сразу приступил к делу. Однако серьезная конкуренция в Санкт-Петербурге среди пивных заводов, коих было на тот период пять, привели к разорению Московского завода спустя три года после его запуска. Оставшееся имущество было выкуплено Д. с рассрочкой на три года.

Свой путь

В 1836 г. Д. открыл свое дело. В 1839 г. он совместно с братом Алексеем сумел приобрести второй пивной завод, также разорившийся. Семейное дело начало приносить доходы, и уже в 1845 г. Д. – купец 3-й гильдии. В 1848 г. Д. выкупил земельный участок, располагавшийся по соседству с его заводом, организовал строительство новых помещений для солодовни, ледников и складов.

В 1854 г. Д. – купец 2-й гильдии. Полученные средства Д. с успехом вкладывал в производство. В 1857 г. на продукции завода Д. появился государственный герб как свидетельство ее высокого качества. Продукция стала продаваться на всероссийских и международных выставках.

Расширение дела

Интересы Д. ограничились не только производством пива. В конце 1860-х гг. он организовал оптовую продажу хлеба. Неподалеку от пивоваренного завода был организован водочный завод. Кроме того, Д. сумел наладить работу общественных бань.

Предпринимательская жилка и увеличение капиталов привели в 1863 г. Д. в 1-ю купеческую гильдию.

В 1876 г. Д. и его два сына учредили «Товарищество пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина». Капитал предприятия составлял 1,2 млн. руб. С этого времени они сосредоточились на этом производстве.

С 1873 г. Дурдины стали потомственными почетными гражданами.

Умер Д. 29 мая 1878 г.

Семья

Супруга – Анна Алексеевна Никитина. Дети: Иван, Андрей.