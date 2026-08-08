ДУРБАН

ДУРБАН - город на востоке ЮАР, провинция Квазулу-Натал.

Население 3,4 млн. человек (2007 год; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния по­сле Кейп­тау­на го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ин­дий­ско­го океана, в дель­те реки Ум­ге­ни. Узел ав­то­до­рог, железнодорожная стан­ция. Один из круп­ней­ших пор­тов Аф­ри­ки (с 1855 года; гру­зо­обо­рот около 69 млн. т, 2005 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1835 году на мес­те по­се­ле­ния Порт-­На­тал (за­ло­же­но в 1824 году вы­ход­ца­ми из Кап­ской ко­ло­нии на зем­ле, ус­ту­п­лен­ной им зу­лу­са­ми). На­зван в честь гу­бер­на­то­ра Кап­ской ко­ло­нии Б. Д’Ур­ба­на. В 1842 году Дурбвн пы­та­лись за­хва­тить бу­ры, стре­мив­шие­ся ос­но­вать своё го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии На­та­ла. Ста­тус го­ро­да с 1935 года.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ста­рое зда­ние мэ­рии (1882-1885 годы; здесь в 1908 году бы­ла под­пи­са­на Кон­вен­ция об объ­е­ди­не­нии отдельных ко­ло­ний в Юж­но-Аф­ри­кан­ский Со­юз; ны­не поч­тамт), железнодорожный во­кзал (1895-1904 годы), но­вое зда­ние мэ­рии (1909-1910 годы; ко­пия ана­ло­гич­ной по­строй­ки в Бел­фа­сте). Цер­ковь Св. Пав­ла (1853 год; пер­вая анг­ли­кан­ская цер­ковь в провинции Ква­зу­лу-На­тал), нео­го­тический со­бор (1903 год), ме­четь Джу­ма-Масд­жид (1941 год; вме­ща­ет до 5 тысяч ве­рую­щих), ин­дуи­ст­ский храм Шри-­Ам­ба­ла­ва­нар-Ала­ям. Университет Ква­зу­лу-На­тал (2004 год, в ре­зуль­та­те слия­ния университетов Дур­ба­на - Уэ­ст­вил­ла и На­та­ла). Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1853 год). Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1887 год), ис­то­рический (1966 год), эт­но­гра­фический, народного бы­та, во­ен­ный, мор­ской. Центр африканского искусства (по­сто­ян­но дей­ст­вую­щая вы­став­ка-про­да­жа национальных зу­лус­ских из­де­лий), кар­тин­ная га­ле­рея. Те­ат­ры: имени Э. Снед­дон, Ашо­ка, кон­церт­ный зал ис­пол­ни­те­лей Ква­зу­лу-На­та­ла и др. Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь юга Аф­ри­ки (с 1979 года), еже­год­ный фес­ти­валь «Пля­жи Аф­ри­ки» (с 1995 года). Бо­та­нический сад (1849 год; уни­каль­ная кол­лек­ция ор­хи­дей), япон­ский сад, парк реп­ти­лий Фиц­сай­монс, парк птиц на реке Ум­ге­ни. Дель­фи­на­рий. Парк вод­ных раз­вле­че­ний.

Дурбан круп­ный центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма (в т. ч. пляж­ный от­дых) и вод­ных ви­дов спор­та (в основном сёр­фин­га). Ста­ле­ли­тей­ное производство, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, пред­при­ятия ВПК, хи­мической, пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ной), тек­стиль­ной промышленности. За­вод по сбор­ке ав­то­мо­би­лей «Nissan», су­до­строе­ние и су­до­ре­монт.

Близ Дурбана - до­бы­ча зо­ло­та, пла­ти­ны, хро­ма.

Иллюстрация:

Дур­бан. Па­но­ра­ма це­нт­ра го­ро­да. Архив БРЭ.

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