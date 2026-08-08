ДУРБАН
ДУРБАН - город на востоке ЮАР, провинция Квазулу-Натал.
Население 3,4 млн. человек (2007 год; второй по численности населения после Кейптауна город страны). Расположен на побережье Индийского океана, в дельте реки Умгени. Узел автодорог, железнодорожная станция. Один из крупнейших портов Африки (с 1855 года; грузооборот около 69 млн. т, 2005 год). Международный аэропорт.
Основан в 1835 году на месте поселения Порт-Натал (заложено в 1824 году выходцами из Капской колонии на земле, уступленной им зулусами). Назван в честь губернатора Капской колонии Б. Д’Урбана. В 1842 году Дурбвн пытались захватить буры, стремившиеся основать своё государство на территории Натала. Статус города с 1935 года.
Среди достопримечательностей - старое здание мэрии (1882-1885 годы; здесь в 1908 году была подписана Конвенция об объединении отдельных колоний в Южно-Африканский Союз; ныне почтамт), железнодорожный вокзал (1895-1904 годы), новое здание мэрии (1909-1910 годы; копия аналогичной постройки в Белфасте). Церковь Св. Павла (1853 год; первая англиканская церковь в провинции Квазулу-Натал), неоготический собор (1903 год), мечеть Джума-Масджид (1941 год; вмещает до 5 тысяч верующих), индуистский храм Шри-Амбалаванар-Алаям. Университет Квазулу-Натал (2004 год, в результате слияния университетов Дурбана - Уэствилла и Натала). Муниципальная библиотека (1853 год). Музеи: естественной истории (1887 год), исторический (1966 год), этнографический, народного быта, военный, морской. Центр африканского искусства (постоянно действующая выставка-продажа национальных зулусских изделий), картинная галерея. Театры: имени Э. Снеддон, Ашока, концертный зал исполнителей Квазулу-Натала и др. Международный кинофестиваль юга Африки (с 1979 года), ежегодный фестиваль «Пляжи Африки» (с 1995 года). Ботанический сад (1849 год; уникальная коллекция орхидей), японский сад, парк рептилий Фицсаймонс, парк птиц на реке Умгени. Дельфинарий. Парк водных развлечений.
Дурбан крупный центр международного туризма (в т. ч. пляжный отдых) и водных видов спорта (в основном сёрфинга). Сталелитейное производство, машиностроение и металлообработка, предприятия ВПК, химической, пищевой (в т. ч. сахарной), текстильной промышленности. Завод по сборке автомобилей «Nissan», судостроение и судоремонт.
Близ Дурбана - добыча золота, платины, хрома.
Иллюстрация:
Дурбан. Панорама центра города. Архив БРЭ.