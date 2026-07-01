ДУР-ШАРРУКИН
ДУР-ШАРРУКИН - древний ассирийский город.
Ныне - городище Хорсабад в Ираке, на северо-востоке мухафазы Найнава. Основан Саргоном II в 717-707 годах до н. э., оставлен жителями около начала VII века до н. э. Раскопки французских (П. Э. Ботта в 1843-1846 годы, В. Плейс в 1858-1865 годы) и американских (Э. Кьера, Г. Лоуд в 1928-1935 годы) исследователей.
Город прямоугольный в плане, обнесён стенами (высота до 20, толщина до 24 м) с квадратными в плане башнями и 8 укреплёнными воротами, в т. ч. с порталами, украшенными скульптурами. Внутри стен - регулярная городская застройка, дворец-цитадель (около 10 га) на высокой (около 14 м) платформе - ансамбль парадных, жилых, храмовых и хозяйственных комплексов, сгруппированных в сомкнутые под общей плоской крышей помещения (свыше 200) по сторонам более 30 больших и малых внутренних дворов.
В центре на 42 м возвышался семиступенчатый зиккурат, стены каждой ступени имели облицовку определённого цвета (белую, чёрную, красную, синюю, оранжевую, серебристую, золотистую). Входы во дворец оформляли горельефы крылатых человекобыков (шеду), стены помещений внутри были облицованы ортостатами с рельефами (изображения эпических героев, царя, эпизодов военных походов и др.). Среди находок - клинописные таблички. Часть находок вывезена во Францию и хранится в Лувре.
Иллюстрация:
Дур-Шаррукин. Рельеф ортостатаиз дворца Саргона II. Известняк. 717-707 годы до н. э. Лувр (Париж). Архив БРЭ.