ДУР-ШАРРУКИН

ДУР-ШАРРУКИН - древний ассирийский город.

Ны­не - го­ро­ди­ще Хор­са­бад в Ира­ке , на се­ве­ро-во­сто­ке му­ха­фа­зы Най­на­ва. Ос­но­ван Сар­го­ном II в 717-707 годах до н. э., ос­тав­лен жи­те­ля­ми около начала VII века до н. э. Рас­коп­ки фран­цуз­ских (П. Э. Бот­та в 1843-1846 годы, В. Плейс в 1858-1865 годы) и аме­ри­кан­ских (Э. Кье­ра, Г. Ло­уд в 1928-1935 годы) ис­сле­до­ва­те­лей.

Го­род пря­мо­уголь­ный в пла­не, об­не­сён сте­на­ми (высота до 20, тол­щи­на до 24 м) с квад­рат­ны­ми в пла­не баш­ня­ми и 8 ук­ре­п­лён­ны­ми во­ро­та­ми, в т. ч. с пор­та­ла­ми, ук­ра­шен­ны­ми скульп­ту­ра­ми. Внут­ри стен - ре­гу­ляр­ная го­род­ская за­строй­ка, дво­рец -ци­та­дель (около 10 га) на вы­со­кой (около 14 м) плат­фор­ме - ан­самбль па­рад­ных, жи­лых, хра­мо­вых и хо­зяйственных ком­плек­сов, сгруп­пи­ро­ван­ных в сомк­ну­тые под об­щей пло­ской кры­шей по­ме­ще­ния (свыше 200) по сто­ро­нам бо­лее 30 боль­ших и ма­лых внутренних дво­ров.

В цен­тре на 42 м воз­вы­шал­ся се­ми­сту­пен­ча­тый зик­ку­рат, сте­ны ка­ж­дой сту­пе­ни име­ли об­ли­цов­ку оп­ре­де­лён­но­го цве­та (бе­лую, чёр­ную, крас­ную, си­нюю, оран­же­вую, се­реб­ри­стую, зо­ло­ти­стую). Вхо­ды во дво­рец оформ­ля­ли го­рель­е­фы кры­ла­тых че­ло­ве­ко­бы­ков (ше­ду), сте­ны по­ме­ще­ний внут­ри бы­ли об­ли­цо­ва­ны ор­то­ста­та­ми с рель­е­фа­ми (изо­бра­же­ния эпических ге­ро­ев, ца­ря, эпи­зо­дов во­енных по­хо­дов и др.). Сре­ди на­хо­док - кли­но­пис­ные таб­лич­ки. Часть на­хо­док вы­ве­зе­на во Фран­цию и хра­нит­ся в Лув­ре .

Иллюстрация:

Дур-Шар­ру­кин. Рель­еф ор­то­ста­таиз двор­ца Сар­го­на II. Из­вест­няк. 717-707 годы до н. э. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

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