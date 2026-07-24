ДУНСЯФЭН

ДУНСЯФЭН - археологический памятник бронзового века в бассейне реки Сушуй (уезд Ся­сянь провинции Шань­си, Ки­тай ).

Об­на­ру­жен в 1959 году; в 1974-1979 годах экс­пе­ди­ци­ями Института ар­хео­ло­гии Академии наук КНР, Ис­то­рического му­зея КНР и другими про­ве­де­ны ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки. Площадь 25 га; вы­де­ля­ют­ся пе­ри­од Эр­ли­тоу и бо­лее позд­ний, но до эпо­хи Шан (около 1300-1027 годов), т. н. позд­ний Эр­ли­тоу, ве­ро­ят­но, от­час­ти син­хро­нен куль­ту­ре Эр­ли­ган. Рас­по­ла­га­ет­ся на тер­ра­сах обо­их бе­ре­гов реки Цин­лун, в 30 км к се­ве­ру от озе­ра, где до­бы­ва­ли соль. Не­да­ле­ко от Дунсяфэн из­вест­ны раз­ра­бот­ки ме­ди. Здесь про­хо­дил тор­го­вый путь, по ко­то­ро­му соль и медь пе­ре­во­зи­лись в другие об­лас­ти. Дунсяфэн рас­смат­ри­ва­ют как один из важ­ных ре­гио­наль­ных цен­тров Эр­ли­тоу.

В ран­ний пе­ри­од по­се­ле­ние бы­ло окру­же­но рвом; изу­че­ны по­лу­зем­лян­ки, на­зем­ные со­ору­же­ния, пе­чи для об­жи­га ке­ра­ми­ки , бо­лее сот­ни ям, ко­ло­дец, 11 по­гре­бе­ний (вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния в грун­то­вых ямах). По­гре­бе­ния обыч­но со­про­во­ж­да­лись 3 со­су­да­ми, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­лись ри­туа­лом: ку­бок со слег­ка уп­ло­щён­ным ту­ло­вом на трёх нож­ках (три­под), с го­ри­зон­таль­ным, силь­но вы­тя­ну­тым сли­вом и при­кре­п­лён­ной пер­пен­ди­ку­ляр­но ему руч­кой; кув­шин на трёх по­лых нож­ках со сли­вом и ду­го­об­раз­ной руч­кой; тар­ный со­суд с од­ной ма­лень­кой руч­кой. Мас­со­вые фор­мы ке­ра­ми­ки име­ют об­щие чер­ты с другими куль­ту­ра­ми сред­не­го те­че­ния реки Ху­ан­хэ; раз­но­об­раз­ны три­по­ды на по­лых нож­ках, есть с пло­ски­ми но­ж­ка­ми на ос­но­ве ча­ши, для пух­ло­но­гих три­по­дов ха­рак­тер­ны су­же­ние в верх­ней час­ти ту­ло­ва и срав­ни­тель­но вы­со­кое ото­гну­тое гор­ло; горш­ки пре­имущественно с ок­руг­лым ту­ло­вом и дном, но боль­шин­ст­во тар­ных со­су­дов плос­ко­дон­ные. Пре­об­ла­да­ют срав­ни­тель­но про­стые («де­ре­вен­ские») фор­мы ке­ра­ми­ки. Ка­мен­ные (в т. ч. шли­фо­ван­ные) но­жи с от­вер­сти­ем в сред­ней час­ти, мо­ты­ги, на­ко­неч­ни­ки стрел с вы­ем­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, фор­мы для ли­тья; кос­тя­ные иг­лы; брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел с уд­ли­нён­ным че­рен­ком и др.

Для позд­не­го пе­рио­да за­фик­си­ро­ва­ны обо­ро­нительные сте­ны, внут­рен­ний и внеш­ний рвы, про­сле­жи­ва­ет­ся пре­ем­ст­вен­ность ке­ра­ми­че­ских и других тра­ди­ций. Об­на­ру­же­ны ос­тат­ки ок­руг­ло­го со­ору­же­ния на плат­фор­ме (вы­со­та до 0,5 м, диа­метр до 10 м), имев­шей около 30 опор, в т. ч. мас­сив­ную в цен­тре. По­яв­ля­ют­ся брон­зо­вые ножи, три­по­ды, такие же, как гли­ня­ные в по­гре­бе­ни­ях ран­не­го пе­рио­да (они ста­нут од­ной из по­ка­за­тель­ных, оче­вид­но ри­ту­аль­ных, форм эпо­хи Шан). Есть из­де­лия из кос­ти, на­по­ми­наю­щие из­вест­ные на юге клев­цы с зуб­ца­ми по краю в зад­ней час­ти. Сре­ди но­вых ке­ра­мических форм: уд­ли­нён­ные со­су­ды с рас­ши­ряю­щим­ся ту­ло­вом и на­леп­ным рас­се­чён­ным ва­ли­ком, ха­рак­тер­ные для пе­рио­дов 3 и 4 Эр­ли­тоу, или Эр­ли­га­на, ко­нические мис­ки, не­глу­бо­кие ча­ши на ши­ро­ком вы­со­ком под­до­не и другие; про­па­да­ют круг­ло­дон­ные горш­ки. Ка­мен­ные но­жи, ти­пич­ные для куль­тур до­ли­ны Ху­ан­хэ, име­ют два от­вер­стия в верх­ней час­ти. В по­гре­бе­ни­ях уве­ли­чи­лось чис­ло ин­вен­та­ря, из­вест­на яш­ма. Пред­по­ла­га­ют, что Дунсяфэн в это вре­мя при­об­ре­та­ет городской ха­рак­тер.

Иллюстрация:

Дун­ся­фэн. Ке­ра­ми­ка ран­не­го (2) и позд­не­го (1) пе­рио­дов (по Сюй дянь­кую). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)