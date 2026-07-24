ДУНСЯФЭН
ДУНСЯФЭН - археологический памятник бронзового века в бассейне реки Сушуй (уезд Сясянь провинции Шаньси, Китай).
Обнаружен в 1959 году; в 1974-1979 годах экспедициями Института археологии Академии наук КНР, Исторического музея КНР и другими проведены широкомасштабные раскопки. Площадь 25 га; выделяются период Эрлитоу и более поздний, но до эпохи Шан (около 1300-1027 годов), т. н. поздний Эрлитоу, вероятно, отчасти синхронен культуре Эрлиган. Располагается на террасах обоих берегов реки Цинлун, в 30 км к северу от озера, где добывали соль. Недалеко от Дунсяфэн известны разработки меди. Здесь проходил торговый путь, по которому соль и медь перевозились в другие области. Дунсяфэн рассматривают как один из важных региональных центров Эрлитоу.
В ранний период поселение было окружено рвом; изучены полуземлянки, наземные сооружения, печи для обжига керамики, более сотни ям, колодец, 11 погребений (вытянутые трупоположения в грунтовых ямах). Погребения обычно сопровождались 3 сосудами, которые предусматривались ритуалом: кубок со слегка уплощённым туловом на трёх ножках (трипод), с горизонтальным, сильно вытянутым сливом и прикреплённой перпендикулярно ему ручкой; кувшин на трёх полых ножках со сливом и дугообразной ручкой; тарный сосуд с одной маленькой ручкой. Массовые формы керамики имеют общие черты с другими культурами среднего течения реки Хуанхэ; разнообразны триподы на полых ножках, есть с плоскими ножками на основе чаши, для пухлоногих триподов характерны сужение в верхней части тулова и сравнительно высокое отогнутое горло; горшки преимущественно с округлым туловом и дном, но большинство тарных сосудов плоскодонные. Преобладают сравнительно простые («деревенские») формы керамики. Каменные (в т. ч. шлифованные) ножи с отверстием в средней части, мотыги, наконечники стрел с выемчатым основанием, формы для литья; костяные иглы; бронзовые наконечники стрел с удлинённым черенком и др.
Для позднего периода зафиксированы оборонительные стены, внутренний и внешний рвы, прослеживается преемственность керамических и других традиций. Обнаружены остатки округлого сооружения на платформе (высота до 0,5 м, диаметр до 10 м), имевшей около 30 опор, в т. ч. массивную в центре. Появляются бронзовые ножи, триподы, такие же, как глиняные в погребениях раннего периода (они станут одной из показательных, очевидно ритуальных, форм эпохи Шан). Есть изделия из кости, напоминающие известные на юге клевцы с зубцами по краю в задней части. Среди новых керамических форм: удлинённые сосуды с расширяющимся туловом и налепным рассечённым валиком, характерные для периодов 3 и 4 Эрлитоу, или Эрлигана, конические миски, неглубокие чаши на широком высоком поддоне и другие; пропадают круглодонные горшки. Каменные ножи, типичные для культур долины Хуанхэ, имеют два отверстия в верхней части. В погребениях увеличилось число инвентаря, известна яшма. Предполагают, что Дунсяфэн в это время приобретает городской характер.
Иллюстрация:
Дунсяфэн. Керамика раннего (2) и позднего (1) периодов (по Сюй дянькую). Архив БРЭ.