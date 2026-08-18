ДУНС СКОТ, ИОАНН

Дунс Скот (лат. Iohannes Duns Scotus), Иоанн (ок. 1266, Дунс (?), графство Бревикшир, Шотландия — 08.11.1308, Кельн) — средневековый богослов и философ.

В католической традиции известен как «тонкий учитель» (doctor subtilis). В юном возрасте вступил во францисканский орден; в 1291 был рукоположен в священнический сан. Учился в Оксфорде; с конца 1290-х преподавал в Оксфорде и Кембридже, с 1302 — в Париже. В 1303 вместе с другими францисканцами , принявшими сторону папы Бонифация VIII в его конфликте с французским королем Филиппом IV Красивым , был изгнан из Франции. Однако уже в 1304 вернулся в Парижский университет, где в 1305 получил степень доктора богословия. С 1307 преподавал в Кельне.

Основное сочинение Д. С. — «Opus Oxoniense» («Оксфордское сочинение», известное также как «Ordinatio»), комментарий к «Сентенциям» Петра Ломбардского . Кроме того, сохранились записи лекций по «Сентенциям», прочитанных в Оксфорде, Париже и Кембридже. Известны также комментарии Д. С. к Аристотелю : к сочинениям по логике (написаны ок. 1295); к «О душе» (составлен в 1290-х); к «Метафизике» (Д. С. начал работу над ним ок. 1297, но важные добавления были сделаны уже после 1300). Кроме того, Д. С. является автором 46 кратких «Собеседований» («Collationes») на разные темы (написаны, вероятно, в 1300—1305) и «Вопросов на свободные темы» («Quaestiones Quodlibetales»), датируемых 1306—1307.

Согласно Д. С., человеческое знание, сообразно своим источникам, делится на естественное и сверхъестественное. Источником сверхъестественного знания является божественное Откровение, содержащее важнейшие истины христианской религии (в частности, догмат о Троице). Эти истины составляют богооткровенную теологию, которая, по мнению Д. С., имеет характер не столько умозрительный, сколько практический, поскольку ее основная задача заключается в том, чтобы научить человека деятельной любви к Богу.

Естественное познание есть результат восприятия естественными познавательными способностями человека (разумом и чувствами) окружающей действительности; при этом любое познание начинается с чувства и, соответственно, с чувственно воспринимаемых (телесных) вещей. Тем не менее человек способен познавать все сущее как телесное, так и бестелесное, хотя и не все сущее может быть постигнуто исчерпывающим образом. Прежде всего это относится к познанию Бога: поскольку в земной жизни человек лишен непосредственного созерцания Бога как некоей «этой вот» единичной вещи, естественное знание о Боге может носить только общий характер и, кроме того, оно может достигаться только посредством восхождения от следствия (чувственно воспринимаемого тварного мира) к первопричине (Богу). Понятия, которые в ходе этого процесса человеческий разум формирует о Боге, носят, согласно Д. С. «унивокальный» (однозначный) характер, т. е. имена божественных атрибутов (благость, разумность, мудрость и т. д.) применительно к Богу и применительно к творению обозначают одно и то же. При этом «собственными» (характерными только для Бога) являются составные понятия «высшего блага», «верховного разума», «высшей мудрости», «первой причины» и т. д. Из ряда подобных понятий Д. С. особо выделяет понятие «бесконечного сущего». По его мнению, это наиболее совершенное и наиболее простое сущностное (т. е. выражающее сущность Бога) понятие Бога, доступное человеку в его земной жизни (наиболее простым оно является потому, что «бесконечное» выражает внутренний модус сущего, а остальные понятия, приложимые к Богу, обозначают определенные добавления к сущему).

Соответственно, доказательство существования Бога является доказательством существования бесконечного сущего. Для такого доказательства Д. С. творчески переработал и объединил различного происхождения аргументы (например, аристотелевско-томистское доказательство «от действующей причины» сочетается у него с «улучшенным» «онтологическим» аргументом Ансельма Кентерберийского ). По мнению Д. С., в результате можно показать, что Бог как бесконечное сущее наделен волей и разумом и что Он только один.

В основе антропологии и этики Д. С. лежит принцип превосходства воли над разумом и ее полной свободы. Воля человека является «госпожой над своими действиями», она не детерминируется разумом (по крайней мере, не детерминируется им полностью). В воле можно различить два стремления — стремление к полезному (affectio commodi) и стремление к справедливости (affectio iustitiae). Первое стремление разумно (и детерминируется разумом) в том смысле, что оно направлено на благо, которое разум познает в качестве такового и в качестве такового «предлагает» воле. Поскольку любой человек стремится к тому, что воспринимается им как благо, постольку такое стремление не может быть свободным; и по этой причине действия человека, определяемые стремлением к полезному, не могут считаться моральными в собственном смысле слова. Согласно Д. С., свобода воли и, соответственно, моральность человеческих действий связаны со стремлением к справедливости. Когда человек следует требованиям закона (как естественного, так и божественного), он не всегда ищет для себя пользу и счастье, однако реализация свободы воли и нравственность действий как раз и состоят в отказе от потенциального блага в пользу того, что считается справедливым.

Д. С. отстаивал учение о непорочном зачатии Девы Марии, ставшее догматом Римско-католической церкви в 1854. В Римско-католической церкви почитается как блаженный (память 8 ноября).

Соч.: Opera omnia / Ed. L. Vivès. 26 vols. Paris, 1891—1895; Opera omnia / Ed. C. Balić e. a. Vatican, 1950—; Избранное / Сост. и общ. ред. Г. Г. Майоров. М., 2001; Трактат о Первоначале / Пер. А. В. Апполонов. М., 2011.

Лит.: Апполонов А. В. Философская теология Иоанна Дунса Скота // Иоанн Дунс Скот. Трактат о Первоначале. М., 2011. С. VI—XXXVIII; Смирнов Д. В. Иоанн Дунс Скот // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. С. 75—141; Bettoni E. Duns Scoto filosofo. Milano, 1966; Bonansea B. L’uomo e Dio nel pensiero di Duns Scoto. Milano, 1991; Cross R. Duns Scotus. New York—Oxford, 1999; Gilson É. Jean Duns Scot: Introduction à ses positions fondamentales. Paris, 1952; The Cambridge Companion to Duns Scotus. Cambridge, 2003; Wolter A. B. The Philosophical Theology of John Duns Scotus. Ithaca, 1990.