ДУНЛИНЬ СЮЭПАЙ

ДУНЛИНЬ СЮЭПАЙ - одно из направлений неоконфуцианства в Китае XVI -XVII веках, организованное в политическое сообщество - Дунлиньскую партию и концентрировавшееся вокруг академии Дунлинь.

Яд­ро Дунлинь сюэпай со­став­ля­ли государственные дея­те­ли, уво­лен­ные со сво­их по­стов в начале 1590-х годов и на­хо­див­шие­ся в оп­по­зи­ции к вла­сти. Они пред­став­ля­ли ри­го­ри­сти­че­скую тен­ден­цию в кон­фу­ци­ан­ст­ве, тре­бо­ва­ли вос­ста­нов­ле­ния ис­кон­ных норм и цен­но­стей кон­фу­ци­ан­ской эти­ки в ка­че­ст­ве главного ре­гу­ля­то­ра об­щественной и ча­ст­ной жиз­ни. В ус­ло­ви­ях за­тяж­но­го кри­зи­са и раз­ло­же­ния вла­сти ди­на­стии Мин их по­зи­ция име­ла уто­пи­че­ски-про­грес­сив­ный ха­рак­тер.

Дунлинь сюэпай про­ти­во­стоя­ла тай­чжоу­ской шко­ле по­сле­до­ва­те­лей Ван Ян­ми­на, от­ли­чав­шей­ся эга­ли­та­ри­ст­ским ха­рак­те­ром. Дунлинь сюэпай стре­ми­лась обос­но­вать це­ло­ст­ность че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния, в ко­то­ром внутренняя сво­бо­да лич­но­сти со­гла­су­ет­ся с нор­ма­ми со­ци­аль­ной жиз­ни. В ре­зуль­та­те вос­ше­ст­вия на пре­стол императора Гун-цзу­на (1620-1621 годы) дун­линь­цы при­бли­зи­лись к вла­сти, од­на­ко в середине 1620-х годов по­тер­пе­ли по­ра­же­ние при дво­ре, под­верг­лись го­не­ни­ям и жес­то­ким ре­прес­си­ям. Кри­ти­куя не­ко­то­рые ас­пек­ты уче­ний по­сле­до­ва­те­лей Ван Ян­ми­на и Чжу Си, ра­туя за пре­одо­ле­ние да­ос­ско-буд­дий­ских влия­ний и ори­ен­ти­ру­ясь на кон­фу­ци­ан­ст­во эпо­хи Хань, Дунлинь сюэпай во мно­гом под­го­то­ви­ла по­яв­ле­ние в кон­фу­ци­ан­ст­ве «не­по­сред­ст­вен­но­го» («эм­пи­ри­че­ско­го»), или «хань­ско­го», уче­ния (пу сюэ, хань сюэ).

Исторические источники:

Хре­сто­ма­тия по ис­то­рии Ки­тая в сред­ние ве­ка. М., 1960.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)