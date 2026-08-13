ДУНЛИНЬ СЮЭПАЙ
ДУНЛИНЬ СЮЭПАЙ - одно из направлений неоконфуцианства в Китае XVI -XVII веках, организованное в политическое сообщество - Дунлиньскую партию и концентрировавшееся вокруг академии Дунлинь.
Ядро Дунлинь сюэпай составляли государственные деятели, уволенные со своих постов в начале 1590-х годов и находившиеся в оппозиции к власти. Они представляли ригористическую тенденцию в конфуцианстве, требовали восстановления исконных норм и ценностей конфуцианской этики в качестве главного регулятора общественной и частной жизни. В условиях затяжного кризиса и разложения власти династии Мин их позиция имела утопически-прогрессивный характер.
Дунлинь сюэпай противостояла тайчжоуской школе последователей Ван Янмина, отличавшейся эгалитаристским характером. Дунлинь сюэпай стремилась обосновать целостность человеческого существования, в котором внутренняя свобода личности согласуется с нормами социальной жизни. В результате восшествия на престол императора Гун-цзуна (1620-1621 годы) дунлиньцы приблизились к власти, однако в середине 1620-х годов потерпели поражение при дворе, подверглись гонениям и жестоким репрессиям. Критикуя некоторые аспекты учений последователей Ван Янмина и Чжу Си, ратуя за преодоление даосско-буддийских влияний и ориентируясь на конфуцианство эпохи Хань, Дунлинь сюэпай во многом подготовила появление в конфуцианстве «непосредственного» («эмпирического»), или «ханьского», учения (пу сюэ, хань сюэ).
Исторические источники:
Хрестоматия по истории Китая в средние века. М., 1960.