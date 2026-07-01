ДУНКАН I

Дункан I (гэльск. Donnchadh, англ. Duncan) (ок. 1010(?) — 14.08.1040) — король Шотландии (Албы) и Стрэтклайда с 1034.

Старший сын Кринана, аббата-мирянина Данкелдского, и Беток, дочери короля Шотландии Малколма II, чью корону унаследовал Д. Достоверные сведения об этом монархе весьма скудны. Первые годы его правления прошли мирно, но из-за дальнейших невзгод он был прозван «мужем многих скорбей» (в «Пророчестве Берхана» XII в.). На севере ему пришлось сдерживать натиск оркнейского ярла Торфинна Могучего, а на юге, в ответ на набег нортумбрийских англов , Д. c войсками в 1039 осадил Дарем , но был отражен с большими потерями. Макбéт мак Финли, мормер (правитель) северной области Морей, поднял восстание против Д., убил его в 1040 (правда, не вероломно под своим кровом, как в трагедии Шекспира , а на поле брани) и завладел престолом. Д. погиб в бою при Ботнагауэне близ Элгина и был погребен на о. Айона. Сыновья Д. — Малколм III и Доналд III после свержения Макбета в 1057 один за другим правили Шотландией.

Лит.: Early Sources of Scottish History, 500—1286 / Ed. A. O. & M. Anderson. Vol. I. Stamford, 1990.