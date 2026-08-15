ДУНКАН АЙСЕДОРА

Американская танцовщица и хореограф, основоположница свободного танца.

Ранние годы

Родилась в семье банкира и горного инженера Джозефа Чарльза Данкана и Марии Айседоры Грей. Старшие дети пары Августин (1873), Раймонд (1874) и Элизабет впоследствии также прославились на поприще искусств. Разорение Джозефа и последовавший развод поставили Марию Айседору в крайне тяжелое финансовое положение. Чтобы содержать семью, ей пришлось давать уроки игры на фортепиано и подрабатывать швеей. Айседора с пятилетнего возраста обучалась в начальной школе, однако не завершила свое образование, бросив учебное заведение в возрасте десяти лет. Вместе со своими братьями и сестрой она стала помогать матери, давая уроки танцев соседским детям.

В 1896 г., пройдя в Чикаго отбор в труппу, Дункан поступила в нью-йоркский театр Августина Дейли, одного из влиятельнейших театральных деятелей того времени. Однако вскоре пути молодой танцовщицы и известного режиссера-постановщика разошлись: Айседора была недовольна сценографией, царившей в театре атмосферой и иерархичностью. Развиваясь с ранних лет как независимая танцовщица, Дункан не могла существовать внутри системы, наоборот, ее привлекало «следование фантазии и импровизация». Так, посещая классы Мари Бонфанти, Айседора вскоре разочаровалась и в классическом балете.

Становление

Не чувствуя возможности для самореализации в США, в 1898 г. Дункан переехала в Лондон. Там, в гостиных респектабельных английских домов она выступала в выработанном еще в Чикаго скандальном образе, вдохновленном греческим искусством. На вырученные средства она вскоре смогла открыть собственную студию, где начала преподавать и разрабатывать выступления для театральной сцены. В 1900 г. Дункан посетила Париж, где особо ее впечатлили Лувр и Всемирная выставка.

В 1902 г. Лои Фуллер предложила Дункан отправиться в совместный тур по Европе. Это сотрудничество, как и само путешествие по старому континенту, способствовало формированию уникального танцевального стиля. Айседора разработала технику танца, включающую естественные плавные движения и контрастные им приемы из классического балета. Несмотря на то, что у творческой манеры Дункан нашлись критики, в целом, она стала довольно популярной в Европе танцовщицей. Её фигура, с одной стороны, как представительницы нового направления в танце и, с другой стороны, как пластический объект, вдохновляла многих представителей творческой среды. Среди них – Огюст Роден, Арнольд Ронебек, Абрахам Вальковитц.

Творчество

Важной особенностью творческой манеры Дункан, которая помогла снискать ей расположение европейской публики, стало поступательное развитие движения внутри танца. Линейность каждого движения, где каждое положение тела становилось конечной и одновременно начальной точкой пластического рисунка, подчеркивала идею эволюции, изменения, прогресса. Танец становился чистым языком абстракции, заявляя о себе как о важнейшем голосе освобождения тела: «Если мое искусство символично, то этот символ – только один: свободы женщины и эмансипация ее от закосневших условностей, которые лежат в основе пуританства». Пластический орнамент танца строился на основе естественных движений, спортивных элементов (бег, прыжки и т.д.) и элементов ритуального действа, воспроизводящих ощущение транса. Своей задачей Дункана видела восстановление танца как сакрального искусства: «Я провела много дней и ночей в студии в поисках того самого танца, который мог бы выразить божественную сущность человеческого духа через движения тела».

В 1904 г. в Грюневальде открылась первая танцевальная школа Дункан. Ее первыми учениками стали преимущественно девочки из неблагополучных семейств, обучение которых строилось на следующем принципе: «Дайте сначала детям дышать, вибрировать, чувствовать и стать едиными в гармонии движения. Дайте нам сначала создать прекрасного человека». Школа просуществовала три года, единовременно там обучалось не более 20 человек. Помимо танца, которому уделялось всего два класса в неделю, ученики занимались историей, литературой, математикой, рисованием, пением, музыкой и языками. Шесть учениц из этой школы были усыновлены Дункан в 1909 г. Айседора также дала им свою фамилию.

Помимо преподавательской деятельности, Дункан продолжала активно гастролировать и участвовать в различных мероприятиях. Так, в 1904-1905 гг. она дала несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве. Одним из известных эпизодов ее танцевальной биографии стало участие в костюмированном бале, устроенном Полем Пуаре 20 июня 1912 г. Тематикой вечера стала вакханалия. Дункан выступила в греческом хитоне, дизайн которого выполнил Пуаре, среди 300 гостей.

В 1914 г. Дункан вернулась в Нью-Йорк, где открыла студию. Однако уже через год она вновь покинула родину. В 1921 г. приняла предложение А.В. Луначарского открыть танцевальную школу в Москве. Амбициозный план «работы для этого поколения человечества» и создание «танца будущего», несмотря на правительственную поддержку, провалился. Тогда же Дункан вышла замуж за советского поэта Сергея Есенина , брак с которым был расторгнут в 1924 г.

В 1920-е Айседора Дункан продолжала активно гастролировать по Европе и США. Танцовщица погибла от удушения собственным шарфом, попавшим в ось колес автомобиля в 1927 г.