ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ ВИНЦЕНТ

ДУНИН-МАРЦИНКЕВИЧ ВИНЦЕНТ (Ви­кен­тий Ива­но­вич) - белорусский драматург, поэт.

Пи­сал на польский и бе­ло­русских язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­по­ме­ст­но­го дво­ря­ни­на, учил­ся на медицинском фа­куль­те­те Санкти-Пе­тербургского университета. С 1840 года жил в основном в сво­ём име­нии Лю­цин­ка, где ор­га­ни­зо­вал те­ат­раль­ную труп­пу. Ос­но­во­по­лож­ник бе­ло­русского те­ат­ра, ав­тор пьес, за­ло­жив­ших ос­но­ву национального ре­пер­туа­ра: «опе­ры» «Кре­сть­ян­ка» («Ся­лян­ка», 1846 год, музыка С. Мо­нюш­ко; по­став­ле­на в 1852 году в Мин­ске труп­пой Дунина-Марцинкевича, ис­пол­нив­ше­го роль Нау­ма), ост­ро­са­ти­рических фар­сов-во­де­ви­лей «Пин­ская шлях­та» (1866 год), «Сва­тов­ст­во» («За­лё­ты», 1870 год; обе за­пре­ще­ны цен­зу­рой, опубликован в 1918 году) и др.

Не­ко­то­рые пье­сы Дунин-Марцинкевич от­ра­жа­ют ха­рак­тер­ное для Бе­ло­рус­сии середины XIX века дву­язы­чие: пред­ста­ви­те­ли выс­ших со­сло­вий го­во­рят в них по-поль­ски, кре­сть­я­не - по-бе­ло­рус­ски. Пи­сал так­же по­эмы , ото­бра­жаю­щие де­ре­вен­ский быт, сти­хо­тво­ре­ния, мно­гие из ко­то­рых ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми . Пе­ре­вёл на бе­ло­русский язык по­эму «Пан Та­де­уш» А. Миц­ке­ви­ча. Имя Дунина-Марцинкевича при­свое­но Мо­ги­лёв­ско­му об­ла­ст­но­му те­ат­ру дра­мы и ко­ме­дии в Боб­руй­ске.

Сочинения:

Тво­ры. Мiнск, 1984.