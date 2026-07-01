ДУНХУ

ДУНХУ - китайское название древнего народа, обитавшего на части территории Восточной Внутренней Монголии и Западной Маньчжурии .

Как уг­ро­за китайскому княжеству Чжао дунху из­вест­ны с IV века до нашей эры. Пра­ви­тель Чжао - Улин­ван (325-299 годы, фак­ти­че­ски пра­вил до 295 года) в борь­бе с ино­зем­ца­ми (ху) соз­дал кон­ные под­раз­де­ле­ния, об­мун­ди­ро­ван­ные так же, как они, - каф­та­ны, за­пах­ну­тые на­ле­во, ко­жа­ные шта­ны, поя­са, ук­ра­шен­ные фи­гур­ны­ми пряж­ка­ми (это ши­ро­ко об­су­ж­да­лось в китайской ис­то­рио­гра­фии, по­сколь­ку на­ру­ша­ло китайские нор­мы и тра­ди­ции).

К середине III века до нашей эры вой­ска Чжао, за­тем княжества Янь (се­ве­ро-вос­точ­нее Чжао) от­бро­си­ли дунху от сво­их гра­ниц. Их ме­сто за­ня­ли сюн­ну (хун­ну), пра­ви­тель ко­то­рых Мао­дунь в 201 году до нашей эры на­нёс дунху ре­ши­тель­ное по­ра­же­ние. Отдельные час­ти дунху из­вест­ны позд­нее как ухуа­ни, сянь­би и др. В IV-VI веках нашей эры эт­но­ним «дунху» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния на­ро­да то­ба груп­пы сянь­би. Воз­мож­но, дунху го­во­ри­ли на мон­голь­ских язы­ках. В рай­онах, где ло­ка­ли­зу­ют дунху, рас­про­ст­ра­не­ны па­мят­ни­ки с ин­вен­та­рём, ха­рак­тер­ным для «ски­фо-си­бир­ско­го ми­ра».

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