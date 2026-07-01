ДУНХУ
ДУНХУ - китайское название древнего народа, обитавшего на части территории Восточной Внутренней Монголии и Западной Маньчжурии.
Как угроза китайскому княжеству Чжао дунху известны с IV века до нашей эры. Правитель Чжао - Улинван (325-299 годы, фактически правил до 295 года) в борьбе с иноземцами (ху) создал конные подразделения, обмундированные так же, как они, - кафтаны, запахнутые налево, кожаные штаны, пояса, украшенные фигурными пряжками (это широко обсуждалось в китайской историографии, поскольку нарушало китайские нормы и традиции).
К середине III века до нашей эры войска Чжао, затем княжества Янь (северо-восточнее Чжао) отбросили дунху от своих границ. Их место заняли сюнну (хунну), правитель которых Маодунь в 201 году до нашей эры нанёс дунху решительное поражение. Отдельные части дунху известны позднее как ухуани, сяньби и др. В IV-VI веках нашей эры этноним «дунху» использовался для обозначения народа тоба группы сяньби. Возможно, дунху говорили на монгольских языках. В районах, где локализуют дунху, распространены памятники с инвентарём, характерным для «скифо-сибирского мира».