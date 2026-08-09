ДУНГАНЕ
ДУНГАНЕ - народ в Киргизии (город Бишкек, север Чуйской и Иссык-Кульской областей, Ошская область), на юго-востоке Казахстана (Алма-Атинская область и город Джамбул) и востоке Узбекистана (Ферганская долина).
Численность в Киргизии 58 тысяч человек, Казахстане 36 тысяч человек, Узбекистане 1,8 тысяч человек (2007 год, оценка). В России 0,8 тысяч человек (2002 год, перепись). Говорят на дунганском языке, распространены также киргизский, казахский, узбекский, уйгурский, русский языки. Верующие - мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.
Дунгане - потомки хуэй, переселившихся в Среднюю Азию и Казахстан из Китая после подавления Дунганского восстания 1862-1877 годов. Выходцы из провинции Ганьсу селились первоначально в селе Ырдык под Караколом и в Оше; позднее часть ошских дунгане ушла на север и основала поселок Дунгановка (ныне Джалпак-Тюбе) под городом Аулие-Ата (ныне Тараз); выходцы из провинции Шэньси поселились в сёлах Каракунуз (первоначально Иньпань, буквально - временный лагерь) и Шор-Тюбе на правом берегу реки Чу, напротив города Токмак; из провинции Синьцзян - в селе Александровка на реке Сокулук, город Джаркент (дунганское - Самыр, ныне Панфилов), сёлах Чилик и Или, близ города Верный (ныне Алма-Ата). В начале XX века возник дунганский посёлок в Среднечирчикском районе под Ташкентом. В 1884 году насчитывали около 8,8 тысяч человек.
Основное традиционное занятие - пашенное, в основном поливное, земледелие. В Казахстане и Киргизии дунгане ввели в культуру рисоводство (сорт дунган-шала) и виноградарство, в Иссык-Кульской котловине (город Каракол) - бобовые и лекарственный мак, в Ошской долине восприняли у узбеков хлопководство; повсеместно развито огородничество. Землю обрабатывали китайским плугом (шао лихуа), при обмолоте использовали каменный 8-гранный каток (гунза). Разводили крупный рогатый скот, птицу. Были широко распространены извозный, шорный и другие промыслы, посредническая торговля. Дунганские слободы возникли в городах Верный, Пишпек, Джаркент, Токмак, Каракол, Ош, Аулие-Ата.
Традиционные поселения регулярной планировки. Жилище каркасное сырцовое или каменное, отапливалось каном (кон), ориентировано выходом на юг, имело мужскую и женскую половину; комнаты выходили на крытую наружную галерею. Мужская и женская одежда близка к северо-китайской: правозапашные (у мужчин также прямозастёжные) халаты и куртки, широкие штаны, матерчатые туфли без каблука; преобладают чёрный и синий цвета, женская одежда украшается вышивкой. Головные уборы - соломенные шляпы, меховые и войлочные шапки. Молодые женщины ходили с непокрытой головой, пожилые носили платки. Традиционна пища - чаще варёная или приготовленная на пару: лапша из пшеничной (ламян), гороховой или бобовой муки (фынтяо), рис с приправами из мяса и овощей, пампушки; в отличие от китайцев, дунгане употребляют животные жиры. Также пекут в тандыре среднеазиатские лепёшки. Едят палочками, трапезу начинают с чая, обед заканчивают супом.
Поселения дунгане образовывали замкнутые общины, управлявшиеся выборными старшинами и объединявшиеся в самоуправляющиеся волости. Решающее влияние имело выборное мусульманское духовенство: имам, совершавший пятничное богослужение; мударрси-ахун, обучавший детей в духовной школе; хатип-ахун, совершавший обрезание, и др. До середины XX века сохранялись большие семьи, полигиния, сложный свадебный обряд (сватовство, обмен подарками, девишник с оплакиванием невесты, свадебный поезд, ритуальная борьба и игры с требованием выкупа и т. п.; до 1930-х годов бытовало умыкание). Женщины пользовались в семье авторитетом.
Фольклор близок китайскому. Среди жанров - волшебные и бытовые сказки (гужир); повествования (фу), в которых переосмыслены общекитайские эпические сюжеты («Троецарствие» и др.); героические поэмы (дачузы) («Ма Да-жын ведёт войска» и др.), исполняемые в сопровождении щипкового 3-струнного инструмента санщынзы. Песни (щёчузы) - лирико-эпические (одна из наиболее популярных - «Мын чжа нюй» – о судьбе молодой женщины, муж которой погиб на строительстве Великой китайской стены), лирические женские (в т. ч. «Любимый Маву»), песни о легендарных героях, трудовые, сатирические, юмористические, бытовые; мужские и женские плачи. В тексты песен вплетаются названия месяцев с описанием природы, народных праздников, связанных с солнечным календарём. Ладовая основа - пентатоника, преобладает чётный ритм. Инструментальная музыка сопровождает песни, танцы, входит в песенно-танцевальные композиции янгэ.
Музыкальные инструменты: струнные смычковые - эрхузы, махузы, мынхузы, сыхузы; щипковые - михурщан, санщынзы; цимбалы ёнчин; варган кучанзы; флейты - ди, щё; 2-сторонний барабан гнунузы; различные идиофоны; в Казахстане у дунгане распространены также заимствованные у русских гитара, гармоника, аккордеон и другие инструменты. Народная музыка дунгане изучается с середины 1950-х годов, используется в профессиональном композиторском творчестве (Б. Я. Баяхунов). В монументальной архитектуре сохранялись китайские традиции (деревянная мечеть в Караколе). В Киргизии действует Ассоциация дунган Киргизской Республики, издаётся дунганская газета «Хуэймин бо».
Дополнительная литература:
Рифтин Б. Л. Новые материалы по традиционной дунганской народной песне // Советское востоковедение. 1956. № 5;
Стратанович Г. Г., Сушанло М. Я., Думан Л. И. Дунгане // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963. Т. 2.
Иллюстрации:
Дунгане: 1 - традиционный мужской костюм; 2 - костюм невесты. По материалам Музея антропологии и этнографии (Санкт-Петербург). Рисунок Е. Н. Федорченко. Архив БРЭ.
Дунганская мечеть в Караколе. Архив БРЭ.