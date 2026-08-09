ДУНГАНЕ

ДУНГАНЕ - на­род в Кир­ги­зии (город Биш­кек, се­вер Чуй­ской и Ис­сык-Куль­ской об­лас­тей, Ош­ская область), на юго-вос­то­ке Ка­зах­ста­на (Ал­ма-Атин­ская область и город Джам­бул) и вос­то­ке Уз­бе­ки­ста­на (Фер­ган­ская до­ли­на).

Чис­лен­ность в Кир­ги­зии 58 тысяч человек, Ка­зах­ста­не 36 тысяч человек, Уз­бе­ки­ста­не 1,8 тысяч человек (2007 год, оцен­ка). В Рос­сии 0,8 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись). Го­во­рят на дун­ган­ском язы­ке, рас­про­стра­не­ны так­же киргизский, ка­захский, узбекский, уй­гур­ский, русский язы­ки. Ве­рую­щие - му­суль­ма­не- сун­ни­ты ха­на­фит­ско­го маз­ха­ба.

Дунгане - по­том­ки ху­эй, пе­ре­се­лив­ших­ся в Среднюю Азию и Ка­зах­стан из Ки­тая по­сле по­дав­ле­ния Дун­ган­ско­го вос­ста­ния 1862-1877 годов. Вы­ход­цы из провинции Гань­су се­ли­лись пер­во­на­чаль­но в селе Ыр­дык под Ка­ра­ко­лом и в Оше; позд­нее часть ош­ских дунгане уш­ла на се­вер и ос­но­ва­ла поселок Дун­га­нов­ка (ны­не Джал­пак-Тю­бе) под городом Аулие-Ата (ны­не Та­раз); вы­ход­цы из провинции Шэнь­си по­се­ли­лись в сё­лах Ка­ра­ку­нуз (пер­во­на­чаль­но Инь­пань, буквально - вре­мен­ный ла­герь) и Шор-Тю­бе на пра­вом бе­ре­гу реки Чу, на­про­тив города Ток­мак; из провинции Синь­цзян - в селе Алек­сан­д­ров­ка на реке Со­ку­лук, город Джар­кент (дун­ган­ское - Са­мыр, ны­не Пан­фи­лов), сё­лах Чи­лик и Или, близ города Вер­ный (ны­не Ал­ма-Ата). В начале XX века воз­ник дун­ган­ский по­сё­лок в Сред­не­чир­чик­ском районе под Таш­кен­том. В 1884 году на­счи­ты­ва­ли около 8,8 тысяч человек.

Основное тра­диционное за­ня­тие - па­шен­ное, в основном по­лив­ное, зем­ле­де­лие. В Ка­зах­ста­не и Кир­ги­зии дунгане вве­ли в куль­ту­ру ри­со­вод­ст­во (сорт дун­ган-ша­ла) и ви­но­гра­дар­ст­во, в Ис­сык-Куль­ской кот­ло­ви­не (город Ка­ра­кол) - бо­бо­вые и ле­кар­ст­вен­ный мак, в Ош­ской до­ли­не вос­при­ня­ли у уз­бе­ков хлоп­ко­вод­ст­во; по­все­ме­ст­но раз­ви­то ого­род­ни­че­ст­во. Зем­лю об­ра­ба­ты­ва­ли китайским плу­гом (шао лихуа), при об­мо­ло­те ис­поль­зо­ва­ли ка­мен­ный 8-гран­ный ка­ток (гун­за). Раз­во­ди­ли круп­ный ро­га­тый скот, пти­цу. Бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны из­воз­ный, шор­ный и другие про­мыс­лы, по­сред­ни­че­ская тор­гов­ля. Дун­ган­ские сло­бо­ды воз­ник­ли в го­ро­дах Вер­ный, Пиш­пек, Джар­кент, Ток­мак, Ка­ра­кол, Ош, Ау­лие-Ата.

Тра­диционные по­се­ле­ния ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки. Жи­ли­ще кар­кас­ное сыр­цо­вое или ка­мен­ное, отап­ли­ва­лось ка­ном (кон), ори­ен­ти­ро­ва­но вы­хо­дом на юг, име­ло муж­скую и жен­скую по­ло­ви­ну; ком­на­ты вы­хо­ди­ли на кры­тую на­руж­ную га­ле­рею. Муж­ская и жен­ская оде­ж­да близка к северо-ки­тай­ской: пра­во­за­паш­ные (у муж­чин так­же пря­мо­за­стёж­ные) ха­ла­ты и курт­ки, ши­ро­кие шта­ны, ма­тер­ча­тые туф­ли без каб­лу­ка; пре­об­ла­да­ют чёр­ный и си­ний цве­та, жен­ская одеж­да ук­ра­ша­ет­ся вы­шив­кой. Го­лов­ные убо­ры - со­ло­мен­ные шля­пы, ме­хо­вые и вой­лоч­ные шап­ки. Мо­ло­дые жен­щи­ны хо­ди­ли с не­по­кры­той го­ло­вой, по­жи­лые но­си­ли плат­ки. Тра­диционна пи­ща - ча­ще ва­рё­ная или при­го­тов­лен­ная на па­ру: лап­ша из пше­нич­ной (ла­мян), го­ро­хо­вой или бо­бо­вой му­ки (фын­тяо), рис с при­пра­ва­ми из мя­са и ово­щей, пам­пуш­ки; в от­ли­чие от ки­тай­цев, дунгане упот­реб­ля­ют жи­вот­ные жи­ры. Так­же пе­кут в тан­ды­ре сред­не­ази­ат­ские ле­пёш­ки. Едят па­лоч­ка­ми, тра­пе­зу на­чи­на­ют с чая, обед за­кан­чи­ва­ют су­пом.

По­се­ле­ния дунгане об­ра­зо­вы­ва­ли замк­ну­тые об­щи­ны, управ­ляв­шие­ся вы­бор­ны­ми стар­ши­на­ми и объ­е­ди­няв­шие­ся в са­мо­управ­ляю­щие­ся во­лос­ти. Ре­шаю­щее влия­ние имело вы­бор­ное му­сульманское ду­хо­вен­ст­во: имам, со­вер­шав­ший пят­нич­ное бо­го­слу­же­ние; му­дар­рси-­ахун, обу­чав­ший де­тей в ду­хов­ной шко­ле; ха­тип-ахун, со­вер­шав­ший об­ре­за­ние, и др. До середины XX века со­хра­ня­лись боль­шие се­мьи, по­ли­ги­ния, слож­ный сва­деб­ный об­ряд (сва­тов­ст­во, об­мен по­дар­ка­ми, де­виш­ник с оп­ла­ки­ва­ни­ем не­вес­ты, сва­деб­ный по­езд, ри­ту­аль­ная борь­ба и иг­ры с тре­бо­ва­ни­ем вы­ку­па и т. п.; до 1930-х годов бы­то­ва­ло умы­ка­ние). Жен­щи­ны поль­зо­ва­лись в се­мье ав­то­ри­те­том.

Фольк­лор бли­зок ки­тай­ско­му. Сре­ди жан­ров - вол­шеб­ные и бы­то­вые сказ­ки (гу­жир); по­ве­ст­во­ва­ния (фу), в ко­то­рых пе­ре­ос­мыс­ле­ны об­ще­ки­тай­ские эпические сю­же­ты («Трое­цар­ст­вие» и др.); ге­ро­ические по­эмы (да­чу­зы) («Ма Да-жын ве­дёт вой­ска» и др.), ис­пол­няе­мые в со­про­во­ж­де­нии щип­ко­во­го 3-струн­но­го ин­ст­ру­мен­та сан­щын­зы. Пес­ни (щё­чу­зы) - ли­ри­ко-эпи­чес­кие (од­на из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных - «Мын чжа нюй» – о судь­бе мо­ло­дой жен­щи­ны, муж ко­то­рой по­гиб на строи­тель­ст­ве Ве­ли­кой ки­тай­ской сте­ны), ли­рические жен­ские (в т. ч. «Лю­би­мый Ма­ву»), пес­ни о ле­ген­дар­ных ге­ро­ях, тру­до­вые, са­ти­рические, юмо­ри­стические, бы­то­вые; муж­ские и жен­ские пла­чи. В тек­сты пе­сен впле­та­ют­ся на­зва­ния ме­ся­цев с опи­са­ни­ем при­ро­ды, народных празд­ни­ков, свя­зан­ных с сол­неч­ным ка­лен­да­рём. Ла­до­вая ос­но­ва - пен­та­то­ни­ка, пре­об­ла­да­ет чёт­ный ритм. Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка со­про­во­ж­да­ет пес­ни, тан­цы, вхо­дит в пе­сен­но-тан­це­валь­ные ком­по­зи­ции ян­гэ.

Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: струн­ные смыч­ко­вые - эр­ху­зы, ма­ху­зы, мын­ху­зы, сы­ху­зы; щип­ко­вые - ми­хур­щан, сан­щын­зы; цим­ба­лы ён­чин; вар­ган ку­чан­зы; флей­ты - ди, щё; 2-сто­рон­ний ба­ра­бан гну­ну­зы; различные идио­фо­ны; в Ка­зах­ста­не у дунгане рас­про­ст­ра­не­ны так­же за­им­ст­во­ван­ные у рус­ских ги­та­ра, гар­мо­ни­ка, ак­кор­де­он и другие ин­ст­ру­мен­ты. Народная му­зы­ка дунгане изу­ча­ет­ся с середины 1950-х годов, ис­поль­зу­ет­ся в профессиональном ком­по­зи­тор­ском твор­че­ст­ве (Б. Я. Бая­ху­нов). В мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­ре со­хра­ня­лись китайские тра­ди­ции (де­ревянная ме­четь в Ка­ра­ко­ле). В Кир­ги­зии дей­ст­ву­ет Ас­со­циа­ция дун­ган Кир­гиз­ской Рес­пуб­ли­ки, из­да­ёт­ся дун­ган­ская газета «Ху­эй­мин бо».

Дополнительная литература:

Риф­тин Б. Л. Но­вые ма­те­риа­лы по тра­ди­ци­он­ной дун­ган­ской на­род­ной пес­не // Со­вет­ское вос­то­ко­ве­де­ние. 1956. № 5;

Стра­та­но­вич Г. Г., Су­шан­ло М. Я., Ду­ман Л. И. Дун­га­не // На­ро­ды Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­на. М., 1963. Т. 2.

Иллюстрации:

Дун­га­не: 1 - тра­ди­ци­он­ный муж­ской ко­стюм; 2 - ко­стюм не­ве­сты. По ма­те­риа­лам Му­зея ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (Санкт-Пе­тер­бург). Рисунок Е. Н. Федорченко. Архив БРЭ.

Дун­ган­ская ме­четь в Ка­ра­ко­ле. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)