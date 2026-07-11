ДУНДИЧ, ОЛЕКО

Дундич, Олеко (австрийское имя Томá, псевдоним Иван) (13.04.1896, по другим данным 12.08.1897, с. Грабовац, Далмация, — 08.07.1920, около Ровно) — участник Гражданской войны в России .

Из крестьян. Хорват (по другим данным — серб). Участник Первой мировой войны , рядовой австро-венгерской армии, позже — унтер-офицер. В мае 1916 был взят русской армией в плен под Луцком. Добровольно вступил в ряды 1-й дивизии Сербского добровольческого корпуса в России. Подпоручик. С 1917 — в Красной гвардии. Член РСДРП(б) (см. Большевизм) (с 1917). С марта 1918 возглавил партизанский отряд в Донбассе в районе Бахмута. Участник Царицынской обороны 1918—1919 . С 1919 — в Особой Донской кавдивизии С.М. Буденного . С июня 1920 — помкомандира 36 полка 6 кавдивизии. Погиб в бою. Награжден орденом Красного Знамени и почетным революционным золотым оружием

Лит.: Молчанов А. П. Олеко Дундич. Киев, 1959; Зеленин В. В., Сумарокова М. М. Легенды и действительность. Загадки и факты из биографии Красного Дундича. М., 1968.