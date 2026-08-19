ДУНЦЗИНЧЭН

Дунцзинчэн — верхняя столица государства Бохай.

Находился на правом берегу р. Муданьцзян на территории современного г. Бохайчжэнь городского уезда Нинъань провинции Хэйлунцзян (Китай). Основан как столица Бохая в 755 (позднее назывался Лунцюаньфу, Хуханьчэн, с 926 после завоевания киданями — Тяньфучэн). Город был заброшен после перенесения из него столицы марионеточного государства Дундань в 930. Д. делился на внешний, царский и дворцовый. Внешний был обнесен земляным валом, снаружи облицованным камнем. В стенах имелось 10 ворот. От ворот начинались улицы, пересекавшие город и делившие внутреннее пространство на прямоугольные кварталы, которых насчитывалось 80. Главные ворота находились в центре южной стены. Отсюда на север вела главная улица, упиравшаяся в царский город, находившийся в северной части. Дворцовый город с запретными зонами с парками и дворцами располагался севернее царского города. Раскопки, начатые в 1930-х, дали богатые материалы по хозяйству и культуре Бохая.

Лит.: Окладников А. П. Остатки Бохайской столицы у г. Дунцзинчэн на р. Муданцзян // Советская археология. 1957. № 3; Болдин В. И., Ивлиев А. Л. Столичные города Бохая // Россия и АТР. 1997. № 3.