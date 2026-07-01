ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Дунайское казачье войско — иррегулярное воинское формирование Российской империи, в 1-й половине ХIХ в. несшее пограничную службу на Дунае, Пруте и Черноморском побережье.

Сформировано в 1806 в Бессарабии под названием Усть-Дунайское (Буджакское) войско из бывших запорожцев, переселившихся в 1775 в устье Дуная на территорию Османской империи , а затем перешедших на сторону России, и волонтеров из южнославянских земель. Войско насчитывало около 15 тыс. человек. В 1807 ликвидировано, но в 1828, в преддверии войны с Турцией, восстановлено.

С 1828 дунайские казаки были причислены к военному ведомству и составили два полка: 1-й и 2-й Дунайские. Один из них, конный, предназначался для сухопутной службы, другой, пеший — для службы на судах дунайской флотилии. По окончании Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) полки были наделены землями в Буджакской степи. В 1836 Д. к. в. состояло из 8 станиц Аккерманского уезда с населением свыше 7 тыс. человек обоего пола с земельным наделом около 35 тыс. десятин. Этой земли для войска было недостаточно, поэтому в 1839 ему были переданы смежные земли, предназначенные для цыган , которые были причислены к войску. В 1844 издано положение о Д. к. в. На Войско возлагалось содержание кордонной стражи по левому берегу Дуная и Прута, a также поддержание полицейского порядка в городах Одессе, Аккермане и Херсоне. Местное управление войска составляли наказной атаман, войсковое правление, комиссия военного суда и станичного правления. В период Крымской войны 1853—1856 дунайские казаки участвовали в военных действиях на Кавказе. В 1856 в Д. к. в. состояло 12 тыс. человек в 10 станицах, на действительной службе состояло около 3 тыс. человек. 11 июля 1856 Войско было переименовано в Новороссийское. В 1868 упразднено как малоперспективное, его население переведено в гражданское ведомство.

Лит.: Никольский А. И. Главное управление казачьих войск. Столетие военного министерства. Т. XI. Ч. 1—2. СПб., 1902.