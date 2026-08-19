ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА
ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА - общее название княжеств Валахии и Молдовы, возникших в XIV веке.
Во главе Дунайских княжеств стояли господари, избираемые собраниями светских и духовных феодалов. Правление осуществляли при помощи двора и канцелярии. Власть господарей ограничивал боярский совет.
Административно Дунайские княжества были разделены на округа - жудецы в Валахии и цинуты в Молдове. С 1417 года Валахия и с 1456 года Молдова платили дань османам, а к концу XV века над ними был установлен сюзеренитет турецкого султана, но сохранена юридическая автономия. В 1859 Дунайские княжества объединились в единое государство (с 1861 года Румыния).
Исторические источники:
Documente privind Unirea Principatelor. Buc., 1959–1997–. Vol. 1–4, 6–7