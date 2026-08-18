ДУНАЙСКАЯ ШКОЛА

ДУНАЙСКАЯ ШКОЛА - дунайский стиль, условное название направления в живописи и графике южно-германских и австрийских земель в бассейне реки Дунай в первой половине XVI века.

По­ня­тие «Дунайская школа» ввёл немецкий ис­то­рик ис­кус­ст­ва Т.фон Фрим­мель (1892 год). Круп­ней­шие мас­те­ра Дунайской школы - Л. Кра­нах Стар­ший (в ран­ний пе­ри­од, до 1505 года), А. Альт­дор­фер, В. Ху­бер, «Мас­тер ис­то­рии Фрид­ри­ха и Мак­си­ми­лиа­на»; основные ху­дожественные цен­тры - Ре­генс­бург, Линц и монастырь Санкт-Фло­ри­ан близ Лин­ца, Пас­сау, Зальц­бург, Кремс.

Раз­ви­ва­ясь в рус­ле немецкого Воз­ро­ж­де­ния , Дунайская школа вы­де­ля­ет­ся осо­бым ин­те­ре­сом к пей­за­жу, ко­то­ро­му от­во­дит­ся центральное ме­сто, и его свое­об­раз­ной трак­тов­кой. Реа­лизм про­из­ве­де­ний Дунайской школы (осо­бен­но у А. Альт­дор­фе­ра и В. Ху­бе­ра), ос­но­ван­ный на вни­ма­тель­ном на­блю­де­нии за при­род­ны­ми яв­ле­ния­ми, эф­фек­та­ми ос­ве­ще­ния, на точ­ном рас­чё­те при пе­ре­да­че про­стран­ст­ва, со­че­тал­ся с субъ­ек­тив­ным, эмо­цио­наль­но-ро­ман­тическим вос­при­яти­ем при­ро­ды. Объ­ек­тив­ная кар­ти­на ми­ра пре­вра­ща­лась в мис­тическое ви­де́­ние - ве­ли­че­ст­вен­ный и гран­ди­оз­ный об­раз, со­звуч­ный ми­ро­воз­зре­нию пан­те­из­ма . По­пыт­ка пе­ре­дать пред­став­ле­ния об оду­шев­лён­но­сти и це­ло­ст­но­сти при­ро­ды, свя­зы­ваю­щие искусство Дунайской школы с на­тур­фи­ло­со­фи­ей Па­ра­цель­са, наи­бо­лее яр­ко про­яви­лась в кар­ти­не Альт­дор­фе­ра «Бит­ва Да­рия с Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским» (1528-1529 годы, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен).

Ан­тич­ные сю­же­ты, биб­лей­ские и ал­ле­го­рич. об­ра­зы, ко­то­рые ху­дож­ни­ки Дунайской школы чер­па­ли из литературы, а так­же из гра­вюр А. Ман­те­ньи, Я. де Бар­ба­ри, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, ут­ра­чи­ва­ли в их про­из­ве­де­ни­ях свой клас­сический ха­рак­тер и при­об­ре­та­ли жан­ро­вую ок­ра­ску и ост­рую экс­прес­сив­ность («У за­знай­ст­ва на по­до­ле си­дит ни­ще­та» А. Альт­дор­фе­ра, 1531 год, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Бег­ст­во в Еги­пет» В. Ху­бе­ра, 1525-1530 годы, там же). Жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния Дунайской школы от­ли­ча­ют­ся яр­ким и на­пря­жён­ным ко­ло­ри­том, све­то­нос­но­стью, кон­тра­ста­ми сол­неч­но­го и фан­та­стичного су­ме­реч­но­го ос­ве­ще­ния, а так­же ди­на­мич­ной ма­не­рой пись­ма.

Зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве мас­те­ров Дунайской школы за­ни­мал ри­су­нок. Сре­ди вы­пол­нен­ных пе­ром мно­го­численных пей­за­жей, от­ли­чаю­щих­ся от­ры­ви­стым штри­хом и виб­ри­рую­щи­ми ли­ния­ми, то­по­гра­фи­че­ски точ­ное вос­про­из­ве­де­ние кон­крет­ной ме­ст­но­сти со­сед­ст­ву­ет с «ге­рои­зи­ро­ван­ны­ми» об­раз­ами ви­ди­мо­го ми­ра.

Жи­во­пись Дунайской школы ока­за­ла зна­чительное влия­ние на не­мец­ких (А. Шёп­фер, М. Фе­зе­лен, Х. Вер­тин­гер, Х. Лей), австрийских, чешских и венгерских мас­те­ров XVI века, а так­же ста­ла важ­ным эта­пом на пу­ти фор­ми­ро­ва­ния пей­за­жа как са­мо­сто­ятельного жан­ра не толь­ко в немецком и австрийском, но и в ев­ропейском ис­кус­ст­ве.

Иллюстрации:

В. Ху­бер. «Пей­заж близ Фельд­кир­ха». Ри­су­нок. 1527 год. Гра­фи­че­ское со­б­ра­ние (Мюн­хен). Архив БРЭ.

А. Альт­дор­фер. «Бит­ва Да­рияс Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским». 1528-1529 годы. Ста­рая пи­на­ко­те­ка (Мюн­хен). Архив БРЭ.

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