ДУНАЙ (др.-греч. Ἴστρος; лат. Danubius, Danuvius)

Река в Центральной и Южной Европе.

Данувий, древнее кельтское или фракийское название, изначально обозначало только верхнее течение Дуная до водоворотов и порогов у Железных Ворот возле нынешнего Белграда по земле даков ; нижнее течение вплоть до Черного моря по стране гетов, хорошо известное грекам (они появились там не позднее VII в. до н.э.), называлось Истром (Strabo VII, 13). Эти реки считались существующими сами по себе. В I в. до н.э. римские войска достигли Данувия, и стало ясно, что это одна и та же река. Впрочем, многие римские авторы по привычке предпочитали использовать старое греческое название.

Долгое время местонахождение истоков Истра оставалось загадкой, Геродот говорит о том, что они столь же неизвестны и далеки, как и истоки Нила (II, 33). Их помещали у Рифейских гор, или на далеком Севере, или в стране кельтов и в Герцинском лесу. В 15 г. до н. э. Тиберий установил действительные истоки Дуная.

При Августе Дунай стал границей Римской империи и варварского мира, в конце I в. Домициан включил в состав империи Декуматские поля, а в начале II в. Траян – земли даков. Для осуществления этого похода через Дунай под руководством Аполлодора Дамасского был построен мост. Течение Дуная контролировалось двумя флотилиями, Паннонской в верховьях реки и Мезийской в низовье. Во второй половине III в. от приобретений на восточном берегу пришлось отказаться, а население эвакуировать на запад.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев