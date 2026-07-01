ДУНАУЙВАРОШ

ДУНАУЙВАРОШ - го­род в центральной час­ти Венг­рии, в об­лас­ти (ме­дье) Фей­ер.

Население 53,3 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ду­най, в 70 км к югу от Бу­да­пеш­та (свя­зан с ним ав­то­ма­ги­ст­ра­лью). Реч­ной порт.

Ос­но­ван в 1950 году близ деревни Пен­те­ле (Pen­tele; воз­ник­ла в X веке) в свя­зи со строи­тель­ст­вом Ду­най­ско­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та. В 1950 и 1956 году на­зы­вал­ся Ду­напен­те­ле (Dunapentele), в 1951-1956 годах и в 1956-1961 годах - Ста­лин­ва­рош (Sztálinváros). В Дунауйварош со­хра­ни­лись руи­ны древнеримского го­ро­да Ин­тер­ци­за .

Современный го­род, с глав­ной улицей Ме­тал­лур­гов, пред­став­ля­ет со­бой еди­ный ан­самбль по­стро­ек 1950-1970-х годов в ду­хе советского не­оклас­си­циз­ма и мо­дер­низ­ма : Дво­рец тру­да (1952 год, архитектор О. Ва­ги, мо­заи­ки З. Ива­на); зда­ния Ка­мер­но­го те­ат­ра и До­ма ис­кусств (1952-1953 годы, архитектор Д. Кис), по­ли­кли­ни­ки № 1 (1952 год, архитектор А. Иван­ка), ди­рек­ции ме­тал­лур­гического ком­би­на­та (начало 1950-х годов, архитектор Л. Лау­бер, Е. Сен­д­рёи; фре­ски - 1955 год, Э. До­ма­нов­ски), Лю­те­ран­ской церкви (архитектор Т. Надь). Мост че­рез Ду­най (2005-2006 годы). Му­зеи: го­род­ской (в зда­нии 1951 года; экс­по­зи­ция пред­ме­тов, най­ден­ных при рас­коп­ках Ин­тер­ци­зы) и куз­неч­но­го де­ла.

Важ­ный и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щий­ся промышленный центр стра­ны. Основное гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ме­тал­лур­гический ком­би­нат «Dunaferr» [свыше 1,5 млн. т сталь­ной про­дук­ции в 2005 году (хо­лод­но­ка­та­ная лис­то­вая сталь, про­фи­ли, ото­пи­тель­ные ра­диа­то­ры, эле­мен­ты стро­ительных кон­ст­рук­ций и др.); 984 тыс. т про­дук­ции от­прав­ле­но на экс­порт, в т. ч. свыше 80% - в стра­ны Европейского союза, главным образом в Гер­ма­нию и Ита­лию]. Раз­ви­то при­бо­ро­строе­ние, в т. ч. про­изводство элек­трон­но-оп­тического обо­ру­до­ва­ния (венгерская ком­па­ния «Momert») и др.; хи­ми­че­ская (шин­ный за­вод фир­мы «Han­kook» - круп­ней­шее пред­при­ятие ком­па­нии в Ев­ро­пе), цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная (про­изводство упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов - ком­па­ния «Dunapack», цел­лю­лоз­ный за­вод).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)