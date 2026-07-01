ДУНАУЙВАРОШ
ДУНАУЙВАРОШ - город в центральной части Венгрии, в области (медье) Фейер.
Население 53,3 тысяч человек (2007 год). Расположен на правом берегу реки Дунай, в 70 км к югу от Будапешта (связан с ним автомагистралью). Речной порт.
Основан в 1950 году близ деревни Пентеле (Pentele; возникла в X веке) в связи со строительством Дунайского металлургического комбината. В 1950 и 1956 году назывался Дунапентеле (Dunapentele), в 1951-1956 годах и в 1956-1961 годах - Сталинварош (Sztálinváros). В Дунауйварош сохранились руины древнеримского города Интерциза.
Современный город, с главной улицей Металлургов, представляет собой единый ансамбль построек 1950-1970-х годов в духе советского неоклассицизма и модернизма: Дворец труда (1952 год, архитектор О. Ваги, мозаики З. Ивана); здания Камерного театра и Дома искусств (1952-1953 годы, архитектор Д. Кис), поликлиники № 1 (1952 год, архитектор А. Иванка), дирекции металлургического комбината (начало 1950-х годов, архитектор Л. Лаубер, Е. Сендрёи; фрески - 1955 год, Э. Домановски), Лютеранской церкви (архитектор Т. Надь). Мост через Дунай (2005-2006 годы). Музеи: городской (в здании 1951 года; экспозиция предметов, найденных при раскопках Интерцизы) и кузнечного дела.
Важный и быстро развивающийся промышленный центр страны. Основное градообразующее предприятие - металлургический комбинат «Dunaferr» [свыше 1,5 млн. т стальной продукции в 2005 году (холоднокатаная листовая сталь, профили, отопительные радиаторы, элементы строительных конструкций и др.); 984 тыс. т продукции отправлено на экспорт, в т. ч. свыше 80% - в страны Европейского союза, главным образом в Германию и Италию]. Развито приборостроение, в т. ч. производство электронно-оптического оборудования (венгерская компания «Momert») и др.; химическая (шинный завод фирмы «Hankook» - крупнейшее предприятие компании в Европе), целлюлозно-бумажная (производство упаковочных материалов - компания «Dunapack», целлюлозный завод).