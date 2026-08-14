ДУНАШ БЕН ЛАБРАТ

ДУНАШ БЕН ЛАБРАТ (другое имя Адо­ним ха-­Ле­ви) - еврейский поэт, грамматик, комментатор Библии.

Ро­дил­ся в Фе­се (по другим све­де­ни­ям, в Ба­гда­де), про­ис­хо­дил из бо­га­то­го и знат­но­го ро­да, учил­ся в Ба­гда­де у Саа­дии Гао­на, но жил в основномв Фе­се. Ве­ро­ят­но, по­сле 950 года пе­ре­се­лил­ся в Кор­до­ву.

Главным вкла­дом Дунаша в изу­че­ние еврейской грам­ма­ти­ки ста­ло уче­ние о 3-со­глас­ном кор­не в ив­ри­те, ко­то­рое он из­ло­жил в сво­их по­ле­мических «От­ве­тах» («Те­шу­вот») Ме­на­хе­му бен Са­ру­ку (ав­то­ру лек­си­ко­на биб­лей­ско­го ив­ри­та), всту­пив с ним в спор о зна­че­нии ря­да слов, пра­виль­ное по­ни­ма­ние ко­то­рых бы­ло важ­но для ве­ро­уче­ния и за­ко­но­да­тель­ст­ва .

Дунаш - ос­но­во­по­лож­ник свет­ской по­эзии на ив­ри­те. Ввёл в еврейскую по­эзию, арабскую мет­рику , ос­но­ван­ную на про­ти­во­пос­тав­ле­нии дол­гих и крат­ких глас­ных, а так­же арабские жан­ро­вые фор­мы, соз­дав по­эти­ку, ко­то­рая ста­ла пре­об­ла­даю­щей в еврейской средневековой литературе. По­этические про­из­ве­де­ния Дунаша со­хра­ни­лись пре­имущественно в от­рыв­ках; суб­бот­няя пес­ня «Сво­бо­ду про­воз­гла­сит» («Де­рор йи­кра») ста­ла клас­си­че­ской и да­же вклю­че­на в мо­лит­вен­ни­ки.