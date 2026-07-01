ДУНАЕВЫ

ДУНАЕВЫ - иконописцы, сыновья костромского иконописца Дуная (Аверкия) Данилова (Синодик Троицкого собора Ипатиевского монастыря: 1635 год до XIX века - КГОИАМЗ. № 722. Л. 288 об.).

Петр

(упоминается в 1661-1697 годах) был кормовым иконописцем 3-й статьи (в 1661 году), приглашался на работу «в набережном терему, у государевых знамен и в золотой палате» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 6. № 7588). В смете Костромы за 1670 год отмечено, что в 1664 году он проживал с отцом в этом городе, в доме в Ускове. В 1665 году вместе с костромичами Сергеем Васильевым Рожковым, Дмитрием Емельяновым Пушкарёвым и Флором Леонтьевым за 12 дней написал 4 иконы: Спасителя с предстоящими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, Богородицы с апостолом Петром и архимандритом Михаилом, св. Иоанна Предтечи с ап. Павлом и арх. Гавриилом, а также икону ангела-хранителя (Там же. Ч. 33. № 51329).

В том же году в составе этой группы костромских иконописцев Пётр писал иконы «Рождество Богородицы» и «Мч. Никита» для собора Покрова Пресв. Богородицы в Измайлове в Москве. В 1666 году расписывал Архангельский собор - согласно поручной записи (Там же. Ч. 8. № 10258), отнесен к средней статье. Послан «от стенного письма» в Оружейную палату (21 июля 1666 года). В январе следующего года привлечен к написанию икон Спасителя со сценами праздников и страстей и Одигитрии с акафистом для Антиохийского патриарха Макария. 11 мая 1668 года по поручению царя был послан расписывать в составе артели Гурия Никитина Троицкий собор Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Однако уже 20 июня иконописцы были отозваны царским указом для выполнения живописных работ в церковь свт. Григория Неокесарийского в Москве (Там же. Ч. 9. № 11829). В 1671 году расписывал Успенский собор в Ростове и выполнил для него несколько икон (Там же. Ч. 10. № 13556). В том же году с другими костромскими изографами как иконописец 2-й статьи участвовал в написании икон по царскому заказу «Неделя всех святых, Похвала Богородицы, Собор Божией Матери» (Там же. Ч. 11а. Т. 2. № 15477).

Указом царя от 1671 года вместе с другими иконописцами костромской артели был освобожден от тягла «для почести воображения святых икон и для их многие работы и московские волокиты» (ГИМ. Забел. Ф. 444. Д. 248. Л. 311, 311 об.). В 1676 году наряду с другими костромскими иконописцами выполнял стенописные работы в дворцовой церкви Нерукотворного образа Спасителя и участвовал в написании праздничных и деисусного икон для нее. В 1678 году писал иконы праздничного и деисусного рядов для церкви прмц. Евдокии. В 1680 году выполнил наружную роспись Успенского собора Московского Кремля - «над алтарями» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 12. Т. 2. № 18977). В том же году работал над живописным убранством церкви пророка Илии в Ярославле. В 1684 году расписывал Троицкий собор Ипатиевского монастыря. В составе артели Дмитрия Семёнова Сибиряка в 1690-1691 годах работал во Введенском соборе Толгского монастыря; имя Петра упоминается в летописях на стенах этих храмов (Успенский. Т. 4. С. 71-72).

В 1693 году принял постриг : «...сын ево (Данилова Дуная) Петр постригся в 201 году» (РГАДА. Ф. 350. Оп. 3. Ед. хр. 1579. Л. 96). В 1697 году участвовал в росписи Покровского придела церкви пророка Илии в Ярославле.

Иван

(упоминается в 1697 году) проживал в Ярославле и Нерехте. Ему принадлежит сочинение о Владимирской иконе Божией Матери, написанной иконником Димитрием из Ярославля (СККДР. Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. С. 392-394). В 1697 году вместе с братом, ярославскими и костромскими иконописцами расписывал Покровский придел церкви пророка Илии в Ярославле.

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