ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ

Российский композитор, дирижёр, народный артист РСФСР.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков советской опе­рет­ты , му­зы­кальной ки­но­ко­ме­дии, массо­вой пес­ни. Из се­мьи бан­ков­ско­го слу­жа­щего; дед ком­по­зи­то­ра, Си­мон Бе­ца­лев Ду­на­ев­ский, был из­вест­ным одес­ским кан­то­ром. Окон­чил музыкальное училище, в 1919 году - кон­сер­ва­то­рию в Харь­ко­ве по клас­сам скрип­ки И. Ю. Ахро­на и ком­по­зи­ции С. С. Бо­га­ты­рё­ва. В 1920-1924 годах заведующий музыкальной ча­стью, ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр Харь­ков­ско­го русского дра­ма­тического те­ат­ра (ком­по­зи­тор­ский де­бют – му­зы­ка к спек­так­лю «Же­нить­ба Фи­га­ро», 1920 год; ди­ри­жёр­ский - «Пе­ри­ко­ла» Ж. Оф­фен­ба­ха, 1921 год).

С 1924 года жил в Мо­ск­ве, заведующий музыкальной ча­стью т. н. Фа­нер­но­го те­ат­ра (сад «Эр­ми­таж»), в 1926-1928 годах - Те­ат­ра са­ти­ры (на­пи­сал му­зы­ку к 13 спек­так­лям), а так­же музыкальный руководитель те­ат­ров имени МГСПС (в даль­ней­шем Те­атр имени Мос­со­ве­та) и Московского дра­ма­ти­че­ско­го (бывшего Те­атр Кор­ша), со­труд­ни­чал с Московским те­ат­ром опе­рет­ты. В 1929-1934 годах музыкальный ру­ко­во­ди­тель и главный ди­ри­жёр Ле­нинградского мю­зик-хол­ла, для ко­то­ро­го совместно с Л. О. Утё­со­вым соз­дал ряд эс­т­рад­ных про­грамм. В эти го­ды Дунаевский на­пи­сал му­зы­ку к 62 дра­ма­тическим спек­так­лям, 23 эс­т­рад­ным обо­зре­ни­ям, 6 во­де­ви­лям, со­чи­нил 2 ба­ле­та, опе­рет­ты «Жен­щи­ны в аду», «Пас­са­жир с "Океа­ни­ка"», «И на­шим и ва­шим», «Со­ло­мен­ная шляп­ка» и др.

С середины 1930-х годов об­ласть твор­че­ст­ва - пес­ни и ки­но­му­зы­ка. При­зна­ние и ус­пех ком­по­зи­то­ру при­нес­ла му­зы­ка к ки­но­ко­ме­дии «Ве­сё­лые ре­бя­та» режиссера Г. В. Алек­сан­д­ро­ва (1934 год), творческое со­дру­же­ст­во с ко­то­рым реа­ли­зо­ва­лось в даль­ней­шем в ря­де по­пу­ляр­ней­ших филь­мов. В 1937-1941 годах председатель Ле­нинградского от­де­ле­ния СК СССР, в 1938-1941 годах ру­ко­во­ди­тель Ан­самб­ля пес­ни и пля­ски ле­нинградского Двор­ца пио­не­ров. Жи­вя в Ле­нин­гра­де, со­хра­нял творческие свя­зи с Мо­ск­вой: в 1938-1948 годах ру­ко­во­дил Ан­самб­лем ЦДКЖ (Центральный дом куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков), в 1938-1939 годах со­труд­ни­чал с М. А. Бул­га­ко­вым (для Дунаевского пи­са­тель со­чи­нил либретто опе­ры «Ра­шель» по рас­ска­зу Г. де Мо­пас­са­на «Ма­де­муа­зель Фи­фи»; не окон­че­на). В 1943 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны во гла­ве Ан­самб­ля ЦДКЖ со­вер­шал кон­церт­ные по­езд­ки по стра­не, вы­сту­пал в во­ин­ских час­тях, гос­пи­та­лях, на обо­рон­ных за­во­дах; соз­дал бо­лее 70 про­из­ве­де­ний на во­енную те­му.

Дунаевского - ав­тор свыше 10 опе­ретт, в луч­ших из них - «Же­ни­хи» (1927 год), «Зо­ло­тая до­ли­на» (1937 год), «Воль­ный ве­тер» (1947 год), «Сын кло­уна» (1950 год), «Бе­лая ака­ция» (1955 год; все поставлены в Московском те­ат­ре опе­рет­ты) - клас­сическая тра­ди­ции жан­ра (Ж. Оф­фен­бах, И. Каль­ман, Ф. Ле­гар) свя­зал со сти­ли­сти­кой советской мас­со­вой пес­ни и городского фольк­ло­ра , ввёл боль­шие ан­самб­ли, раз­вёр­ну­тые фи­на­лы, сим­фо­нические эпи­зо­ды.

Ра­бо­тая в ки­но, од­ним из пер­вых отечественных ком­по­зи­то­ров на­де­лил му­зы­ку ка­че­ст­ва­ми ве­ду­ще­го эле­мен­та ки­но­дра­ма­тур­гии; при его уча­стии соз­да­но бо­лее 40 ху­дожественных и до­ку­мен­таль­ных филь­мов. На­пи­сан­ная в ус­ло­ви­ях ста­лин­ско­го тер­ро­ра, му­зы­ка Дунаевского, од­на­ко, из­лу­ча­ла оп­ти­мизм и ра­дость; все­на­род­ную лю­бовь за­вое­ва­ла му­зы­ка к филь­мам «Ве­сё­лые ре­бя­та», «Три то­ва­ри­ща», «Вра­тарь», «Де­ти ка­пи­та­на Гран­та», «Цирк» и «Вол­га-Вол­га», «Кон­церт Бет­хо­ве­на», «Свет­лый путь», «Вес­на»; «Ку­бан­ские ка­за­ки» (Государственная премия СССР, 1951 год) и др.

Пес­ни Дунаевского, мно­гие из ко­то­рых при­об­ре­ли ши­ро­кую из­вест­ность бла­го­да­ря ис­пол­не­нию Л. П. Ор­ло­вой, М. О. Рей­зе­ном, Утё­со­вым, К. И. Шуль­жен­ко, вы­ра­зи­ли ми­ро­ощу­ще­ние по­ко­ле­ния 1930-х годов и ста­ли сим­во­ла­ми советского об­раза жиз­ни. Ком­по­зи­тор соз­дал но­вый тип мас­со­вой пес­ни-мар­ша («Марш ве­сё­лых ре­бят», «Пес­ня о Ка­хов­ке», «Спор­тив­ный марш», «Пес­ня о ве­сё­лом вет­ре», «Марш эн­ту­зиа­стов»); сти­ли­сти­че­ски близ­ки к ним «по­пут­ные» пес­ни («Пу­ти-до­ро­ги», «До­рож­ная пес­ня»). Об­раз­цы ли­рических про­из­ве­де­ний Дунаевского - пес­ни из филь­мов «Вра­тарь», «Ис­ка­те­ли сча­стья», «Вол­га-Вол­га», пес­ни-валь­сы «Ве­чер валь­са», «Школь­ный вальс», «Мол­ча­ние», «Не за­бы­вай». Пе­сен­ные те­мы ор­га­нич­но раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся по за­ко­нам клас­си­ко-ро­ман­тического сим­фо­низ­ма; увер­тю­ра к фильму «Де­ти ка­пи­та­на Гран­та», ор­ке­ст­ро­вый фи­нал фильма «Цирк», ин­тер­лю­дии в фильме «Вес­на» по­строе­ны на са­мо­сто­ятельном те­ма­тическом ма­те­риа­ле и мог­ли бы быть час­тя­ми сим­фо­ний.

Основная чер­та музыкального сти­ля Дунаевского - ме­ло­дичная рель­еф­ность и изо­бре­та­тель­ность; сам Дунаевский оп­ре­де­лял ме­ло­дию как «жи­вое, ды­ша­щее су­ще­ст­во, у ко­то­ро­го свои ор­га­ны чувств, свои по­вад­ки, при­выч­ки, ка­при­зы». Ис­то­ки ме­ло­диз­ма Дунаевского - в русском городском ро­ман­се, при­чуд­ли­во сме­шан­ном с ин­то­на­ция­ми му­зы­ки клез­ме­ров (еврейских ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей) и си­на­го­галь­но­го пе­ния, пе­сен и тан­цев Латинской Аме­ри­ки, джа­за (с ко­то­рым ком­по­зи­тор был зна­ком по му­зы­ке Дж. Гер­шви­на); фольк­лор­ные ин­то­на­ции пре­тво­ре­ны в пес­не «Ев­рей­ская ком­со­моль­ская» (из фильма «Ис­ка­те­ли сча­стья», 1936 год) и др. Дунаевский умел мас­тер­ски ими­ти­ро­вать лю­бой стиль.

Пес­ня «Ле­ти­те, го­лу­би!» (из до­ку­мен­таль­но­го фильма «Мы за мир!», 1950 год) ста­ла сим­во­лом борь­бы за мир. На­ча­ло «Пес­ни о Ро­ди­не» из фильма «Цирк» ис­поль­зо­ва­лось в ка­че­ст­ве по­зыв­ных Все­со­юз­но­го ра­дио (с 1938 года). Пес­ня «Моя Мо­ск­ва» (сти­хи М. С. Ли­сян­ско­го и С. Аг­ра­ня­на, 1942 год) - Гимн Мо­ск­вы (с 1995 года).

Сочинения:

Вы­сту­п­ле­ния, ста­тьи, пись­ма. – Вос­по­ми­на­ния. М., 1961;

Избр. пись­ма. Л., 1971; «Ко­гда ду­ша го­рит твор­че­ст­вом…»: Пись­ма к Р. Рысь­ки­ной. Ас­та­на, 2000;

Поч­то­вый ро­ман: Пе­ре­пис­ка И. О. Ду­на­ев­ско­го и Л. С. Райнль. М., 2001;

«Ес­ли Вам нуж­ны мои пись­ма…»: Пись­ма к Л. Г. Выт­чи­ко­вой. Пав­ло­дар, 2005.

Иллюстрация: Архив БРЭ.