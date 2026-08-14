ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ
Российский композитор, дирижёр, народный артист РСФСР.
Один из основоположников советской оперетты, музыкальной кинокомедии, массовой песни. Из семьи банковского служащего; дед композитора, Симон Бецалев Дунаевский, был известным одесским кантором. Окончил музыкальное училище, в 1919 году - консерваторию в Харькове по классам скрипки И. Ю. Ахрона и композиции С. С. Богатырёва. В 1920-1924 годах заведующий музыкальной частью, композитор и дирижёр Харьковского русского драматического театра (композиторский дебют – музыка к спектаклю «Женитьба Фигаро», 1920 год; дирижёрский - «Перикола» Ж. Оффенбаха, 1921 год).
С 1924 года жил в Москве, заведующий музыкальной частью т. н. Фанерного театра (сад «Эрмитаж»), в 1926-1928 годах - Театра сатиры (написал музыку к 13 спектаклям), а также музыкальный руководитель театров имени МГСПС (в дальнейшем Театр имени Моссовета) и Московского драматического (бывшего Театр Корша), сотрудничал с Московским театром оперетты. В 1929-1934 годах музыкальный руководитель и главный дирижёр Ленинградского мюзик-холла, для которого совместно с Л. О. Утёсовым создал ряд эстрадных программ. В эти годы Дунаевский написал музыку к 62 драматическим спектаклям, 23 эстрадным обозрениям, 6 водевилям, сочинил 2 балета, оперетты «Женщины в аду», «Пассажир с "Океаника"», «И нашим и вашим», «Соломенная шляпка» и др.
С середины 1930-х годов область творчества - песни и киномузыка. Признание и успех композитору принесла музыка к кинокомедии «Весёлые ребята» режиссера Г. В. Александрова (1934 год), творческое содружество с которым реализовалось в дальнейшем в ряде популярнейших фильмов. В 1937-1941 годах председатель Ленинградского отделения СК СССР, в 1938-1941 годах руководитель Ансамбля песни и пляски ленинградского Дворца пионеров. Живя в Ленинграде, сохранял творческие связи с Москвой: в 1938-1948 годах руководил Ансамблем ЦДКЖ (Центральный дом культуры железнодорожников), в 1938-1939 годах сотрудничал с М. А. Булгаковым (для Дунаевского писатель сочинил либретто оперы «Рашель» по рассказу Г. де Мопассана «Мадемуазель Фифи»; не окончена). В 1943 году вернулся в Москву. Во время Великой Отечественной войны во главе Ансамбля ЦДКЖ совершал концертные поездки по стране, выступал в воинских частях, госпиталях, на оборонных заводах; создал более 70 произведений на военную тему.
Дунаевского - автор свыше 10 оперетт, в лучших из них - «Женихи» (1927 год), «Золотая долина» (1937 год), «Вольный ветер» (1947 год), «Сын клоуна» (1950 год), «Белая акация» (1955 год; все поставлены в Московском театре оперетты) - классическая традиции жанра (Ж. Оффенбах, И. Кальман, Ф. Легар) связал со стилистикой советской массовой песни и городского фольклора, ввёл большие ансамбли, развёрнутые финалы, симфонические эпизоды.
Работая в кино, одним из первых отечественных композиторов наделил музыку качествами ведущего элемента кинодраматургии; при его участии создано более 40 художественных и документальных фильмов. Написанная в условиях сталинского террора, музыка Дунаевского, однако, излучала оптимизм и радость; всенародную любовь завоевала музыка к фильмам «Весёлые ребята», «Три товарища», «Вратарь», «Дети капитана Гранта», «Цирк» и «Волга-Волга», «Концерт Бетховена», «Светлый путь», «Весна»; «Кубанские казаки» (Государственная премия СССР, 1951 год) и др.
Песни Дунаевского, многие из которых приобрели широкую известность благодаря исполнению Л. П. Орловой, М. О. Рейзеном, Утёсовым, К. И. Шульженко, выразили мироощущение поколения 1930-х годов и стали символами советского образа жизни. Композитор создал новый тип массовой песни-марша («Марш весёлых ребят», «Песня о Каховке», «Спортивный марш», «Песня о весёлом ветре», «Марш энтузиастов»); стилистически близки к ним «попутные» песни («Пути-дороги», «Дорожная песня»). Образцы лирических произведений Дунаевского - песни из фильмов «Вратарь», «Искатели счастья», «Волга-Волга», песни-вальсы «Вечер вальса», «Школьный вальс», «Молчание», «Не забывай». Песенные темы органично разрабатываются по законам классико-романтического симфонизма; увертюра к фильму «Дети капитана Гранта», оркестровый финал фильма «Цирк», интерлюдии в фильме «Весна» построены на самостоятельном тематическом материале и могли бы быть частями симфоний.
Основная черта музыкального стиля Дунаевского - мелодичная рельефность и изобретательность; сам Дунаевский определял мелодию как «живое, дышащее существо, у которого свои органы чувств, свои повадки, привычки, капризы». Истоки мелодизма Дунаевского - в русском городском романсе, причудливо смешанном с интонациями музыки клезмеров (еврейских инструментальных ансамблей) и синагогального пения, песен и танцев Латинской Америки, джаза (с которым композитор был знаком по музыке Дж. Гершвина); фольклорные интонации претворены в песне «Еврейская комсомольская» (из фильма «Искатели счастья», 1936 год) и др. Дунаевский умел мастерски имитировать любой стиль.
Песня «Летите, голуби!» (из документального фильма «Мы за мир!», 1950 год) стала символом борьбы за мир. Начало «Песни о Родине» из фильма «Цирк» использовалось в качестве позывных Всесоюзного радио (с 1938 года). Песня «Моя Москва» (стихи М. С. Лисянского и С. Аграняна, 1942 год) - Гимн Москвы (с 1995 года).
Сочинения:
Выступления, статьи, письма. – Воспоминания. М., 1961;
Избр. письма. Л., 1971; «Когда душа горит творчеством…»: Письма к Р. Рыськиной. Астана, 2000;
Почтовый роман: Переписка И. О. Дунаевского и Л. С. Райнль. М., 2001;
«Если Вам нужны мои письма…»: Письма к Л. Г. Вытчиковой. Павлодар, 2005.
Иллюстрация: Архив БРЭ.