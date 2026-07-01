ДУН ЮАНЬ
ДУН ЮАНЬ - китайский художник.
Занимал должность помощника начальника (фуши) «Северного сада» («Бэйюань») в эпоху династии Южная Тан. Писал пейзажи, работал в бытовом, а также в анималистическом (изображения буйволов, тигров и драконов) жанрах. Работы Дун Юаня дошли в более поздних копиях. Прославился пейзажами с видами окрестностей города Цзиньлин, с которых делал натурные наброски.
Для пейзажей предпочитал формат горизонтального свитка и тип композиций «фанькуань» («широкие виды»), выстраивая их по принципам перспективы «шэньюань» («глубокие дали»). Сочетание высокой точки зрения с приёмами воздушной перспективы обеспечивало панорамный обзор водных гладей и горных гряд: горы у Дун Юаня имеют характерные округлые вершины, и их монументальные, но плавные объёмы исчезают в дымке у линии горизонта; широкие водные просторы обычно занимают передний или средний план композиции. Работал как в полихромной, так и в монохромной технике. Сохранившиеся копии его произведений выполнены тушью с лёгкой подцветкой: «Реки Сяо и Сян» (Музей Гугун, Пекин), «Горы Сяшань» (Шанхайский музей искусств), «В ожидании парома на дороге в горах Сяцзин» (Ляонинский провинциальный музей).
Дун Юань первым стал писать приёмом «пимацунь» (буквально - расчёсанная конопля), при котором длинные волнистые штрихи незаметно сходят на нет, что позволяло нюансированно передавать фактуру горной поверхности. Дун соединял эти штрихи с приёмом «цандянь» (буквально - спрятанная точка), когда предварительно нанесённые точки размываются водой. Особая слитность мягкого, крайне сложного в исполнении письма создавала ощущение естественного рождения визуальных образов из пустоты фона. Атмосфера покоя, чистота и ясность восприятия мира в пейзажах Дун Юаня оценивались традиционной критикой как воплощение возвышенного духа древности. Практически все последующие поколения китайских пейзажистов в той или иной мере испытали влияние творчества Дун Юаня.