ДУН ЮАНЬ

ДУН ЮАНЬ - китайский художник.

За­ни­мал долж­ность по­мощ­ни­ка на­чаль­ни­ка (фу­ши) «Се­вер­но­го са­да» («Бэй­юань») в эпо­ху ди­на­стии Юж­ная Тан. Пи­сал пей­за­жи, ра­бо­тал в бы­то­вом, а так­же в ани­ма­ли­сти­че­ском (изо­бра­же­ния буй­во­лов, тиг­ров и дра­ко­нов) жан­рах. Ра­бо­ты Дун Юаня дош­ли в бо­лее позд­них ко­пи­ях. Про­сла­вил­ся пей­за­жа­ми с ви­да­ми ок­ре­ст­но­стей города Цзинь­лин, с ко­то­рых де­лал на­тур­ные на­броски.

Для пей­за­жей пред­по­чи­тал фор­мат го­ри­зон­таль­но­го свит­ка и тип ком­по­зи­ций «фань­ку­ань» («ши­ро­кие ви­ды»), вы­страи­вая их по прин­ци­пам пер­спек­ти­вы «шэнь­юань» («глу­бо­кие да­ли»). Со­че­та­ние вы­со­кой точ­ки зре­ния с при­ё­ма­ми воз­душ­ной пер­спек­ти­вы обес­пе­чи­ва­ло па­но­рам­ный об­зор вод­ных гла­дей и гор­ных гряд: го­ры у Дун Юаня име­ют ха­рак­тер­ные ок­руг­лые вер­ши­ны, и их мо­ну­мен­таль­ные, но плав­ные объ­ё­мы ис­че­за­ют в дым­ке у ли­нии го­ри­зон­та; ши­ро­кие вод­ные про­сто­ры обыч­но за­ни­ма­ют пе­ред­ний или сред­ний план ком­по­зи­ции. Ра­бо­тал как в по­ли­хром­ной, так и в мо­но­хром­ной тех­ни­ке. Со­хра­нив­шие­ся ко­пии его про­из­ве­де­ний вы­пол­не­ны ту­шью с лёг­кой под­цвет­кой: «Ре­ки Сяо и Сян» (Му­зей Гу­гун, Пе­кин), «Го­ры Ся­шань» (Шан­хай­ский му­зей ис­кусств), «В ожи­да­нии па­ро­ма на до­ро­ге в го­рах Сяц­зин» (Ляо­нин­ский про­винциальный му­зей).

Дун Юань пер­вым стал пи­сать приё­мом «пи­ма­цунь» (буквально - рас­чё­сан­ная ко­но­п­ля), при ко­то­ром длин­ные вол­ни­стые штри­хи не­за­мет­но схо­дят на нет, что по­зво­ля­ло ню­ан­си­ро­ван­но пе­ре­да­вать фак­ту­ру гор­ной по­верх­но­сти. Дун со­еди­нял эти штри­хи с приё­мом «цан­дянь» (буквально - спря­тан­ная точ­ка), ко­гда пред­ва­ри­тель­но на­не­сён­ные точ­ки раз­мы­ва­ют­ся во­дой. Осо­бая слит­ность мяг­ко­го, край­не слож­но­го в ис­пол­не­нии пись­ма соз­да­ва­ла ощу­ще­ние ес­тественного ро­ж­де­ния ви­зу­аль­ных об­ра­зов из пус­то­ты фо­на. Ат­мо­сфе­ра по­коя, чис­то­та и яс­ность вос­при­ятия ми­ра в пей­за­жах Дун Юаня оце­ни­ва­лись тра­диционной кри­ти­кой как во­пло­ще­ние воз­вы­шен­но­го ду­ха древ­но­сти. Прак­ти­че­ски все по­сле­дую­щие по­ко­ле­ния китайских пей­за­жи­стов в той или иной ме­ре ис­пы­та­ли влия­ние твор­че­ст­ва Дун Юа­ня.