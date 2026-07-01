ДУН-ЛЭАРЕ

ДУН-ЛЭАРЕ - го­род на вос­то­ке Ир­лан­дии , в провинции Лен­стер, административный центр граф­ст­ва Дун-Лэа­ре - Рет­да­ун (вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию Боль­шо­го Дуб­ли­на).

Население 23,9 тысяч человек (в гра­ни­цах граф­ст­ва 193,7 тысяч человек, 2006 год). Рас­по­ло­жен на Ир­ланд­ском море; вплот­ную при­мы­ка­ет к Дуб­ли­ну (фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся его юго-восточным при­го­ро­дом). Морской порт (од­на из са­мых боль­ших ис­кусств. га­ва­ней в Ев­ро­пе, площадь около 100 га; 500 при­чаль­ных мест); па­ром­ный тер­ми­нал (рей­сы до Хо­ли­хе­да, Ве­ли­ко­бри­та­ния; в основном пе­ре­воз­ки ав­то­мо­би­лей, пас­са­жи­ров, поч­ты).

Воз­ник на мес­те ры­бац­кой де­рев­ни, су­ще­ст­во­вав­шей во­круг во­енного ук­ре­п­ле­ния - дун (ирландский dún - форт), по­стро­ен­но­го в 480 году ирландским вер­хов­ным ко­ро­лём Лэа­ре (от­сю­да название). С начала XIX века раз­ви­вал­ся как аван­порт Дуб­ли­на (про­ход су­дов ту­да за­труд­нил­ся из-за заи­ле­ния реки Лиф­фи), строи­тель­ст­во но­вой га­ва­ни на­ча­то в 1817 году. В 1821 году пе­ре­име­но­ван в Кин­гс­таун (Kings­town) в честь по­се­тив­ше­го го­род ко­ро­ля Ве­ли­ко­бри­та­нии Ге­ор­га IV . В 1837 году со­еди­нён с Дуб­ли­ном железнодорожной ли­ни­ей (пер­вая же­лез­ная до­ро­га в Ир­лан­дии). С середины XIX века из­вес­тен как морской ку­рорт. В 1921 году го­ро­ду воз­вра­ще­но преж­нее на­зва­ние.

В цен­тре Дун-Лэаре - за­строй­ка в ге­ор­ги­ан­ском и вик­то­ри­ан­ском сти­лях. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: бе­ре­го­вые бас­тио­ны эпо­хи на­по­ле­о­нов­ских войн «Баш­ни Мар­тел­ло» (в од­ной баш­не - Му­зей Дж. Джой­са), гра­нит­ный ма­як на восточном пир­се (1847 год), Ко­ро­лев­ский Св. Ге­ор­гия яхт-клуб (1850-е годы), бывшая железнодорожная стан­ция (1854 год, оба зда­ния - архитектор Дж. Скип­тон Мул­ва­ни), Ра­ту­ша (1877 год, архитектор Дж. Л. Ро­бин­сон), ка­то­лическая церковь Св. Ми­хаи­ла (ар­хи­тек­то­ры Ш. Ро­те­ри, П. Мак­Ке­нн, Н. О’До­уд), зда­ние па­ром­но­го тер­ми­на­ла (1995-1996 годы, ар­хитекторская фир­ма «Bur­ke-­Ken­nedy Doyle»). На острове Дал­ки - зам­ки XIII-XV веков, в т. ч. за­мок Го­ут c ос­тат­ка­ми церкви Св. Бег­не­та (IX век). Пар­ки: Блэк­рок, На­род­ный, Кил­ли­ни-хилл и др.

Дуб­лин­ский уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (фи­ли­ал Национального университета Ир­лан­дии; соз­дан в 1908 году на ба­зе Ко­ро­лев­ско­го, бывшего Ка­то­ли­че­ско­го, университета, ос­но­ван­но­го в 1854 году); Институт ис­кусств, ди­зай­на и тех­но­ло­гий (1960-е годы; современное название с 1997 года). Национальный военно-морской му­зей (в бывшей церкви Мо­ря­ков, 1837-1865 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Уэл­ленд, Р. Бра­ун). 2 те­ат­ра. Ки­но­центр. Еже­год­но про­во­дит­ся Фес­ти­валь ми­ро­вых куль­тур (с 2001 года).

В Дун-Лэаре и его ок­ре­ст­но­стях много древ­них па­мят­ни­ков (в т. ч. доль­ме­ны, ка­мен­ные рез­ные кре­сты X века и бо­лее ран­не­го вре­ме­ни).

Иллюстрация:

Дун-Лэа­ре. Ма­як на вос­точ­ном пир­се. 1847 год. Фото Fergus Wheatley. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)