ДУН-ЛЭАРЕ
ДУН-ЛЭАРЕ - город на востоке Ирландии, в провинции Ленстер, административный центр графства Дун-Лэаре - Ретдаун (входит в городскую агломерацию Большого Дублина).
Население 23,9 тысяч человек (в границах графства 193,7 тысяч человек, 2006 год). Расположен на Ирландском море; вплотную примыкает к Дублину (фактически является его юго-восточным пригородом). Морской порт (одна из самых больших искусств. гаваней в Европе, площадь около 100 га; 500 причальных мест); паромный терминал (рейсы до Холихеда, Великобритания; в основном перевозки автомобилей, пассажиров, почты).
Возник на месте рыбацкой деревни, существовавшей вокруг военного укрепления - дун (ирландский dún - форт), построенного в 480 году ирландским верховным королём Лэаре (отсюда название). С начала XIX века развивался как аванпорт Дублина (проход судов туда затруднился из-за заиления реки Лиффи), строительство новой гавани начато в 1817 году. В 1821 году переименован в Кингстаун (Kingstown) в честь посетившего город короля Великобритании Георга IV. В 1837 году соединён с Дублином железнодорожной линией (первая железная дорога в Ирландии). С середины XIX века известен как морской курорт. В 1921 году городу возвращено прежнее название.
В центре Дун-Лэаре - застройка в георгианском и викторианском стилях. Среди достопримечательностей: береговые бастионы эпохи наполеоновских войн «Башни Мартелло» (в одной башне - Музей Дж. Джойса), гранитный маяк на восточном пирсе (1847 год), Королевский Св. Георгия яхт-клуб (1850-е годы), бывшая железнодорожная станция (1854 год, оба здания - архитектор Дж. Скиптон Мулвани), Ратуша (1877 год, архитектор Дж. Л. Робинсон), католическая церковь Св. Михаила (архитекторы Ш. Ротери, П. МакКенн, Н. О’Доуд), здание паромного терминала (1995-1996 годы, архитекторская фирма «Burke-Kennedy Doyle»). На острове Далки - замки XIII-XV веков, в т. ч. замок Гоут c остатками церкви Св. Бегнета (IX век). Парки: Блэкрок, Народный, Киллини-хилл и др.
Дублинский университетский колледж (филиал Национального университета Ирландии; создан в 1908 году на базе Королевского, бывшего Католического, университета, основанного в 1854 году); Институт искусств, дизайна и технологий (1960-е годы; современное название с 1997 года). Национальный военно-морской музей (в бывшей церкви Моряков, 1837-1865 годы, архитекторы Дж. Уэлленд, Р. Браун). 2 театра. Киноцентр. Ежегодно проводится Фестиваль мировых культур (с 2001 года).
В Дун-Лэаре и его окрестностях много древних памятников (в т. ч. дольмены, каменные резные кресты X века и более раннего времени).
Иллюстрация:
Дун-Лэаре. Маяк на восточном пирсе. 1847 год. Фото Fergus Wheatley. Архив БРЭ.