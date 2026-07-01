ДУН ЧЖУНШУ

Дун Чжуншу (190[176]—120[104] до н. э.) — современник императора У-ди (141—87 до н. э.), видный политический деятель, реформатор, философ.

Создатель ортодоксального конфуцианства как государственной идеологии; один из основателей школы «текстов новых письмен» (Цзинь сюэ). Инициатор введения экзаменов (основанных на знании текстов и идей конфуцианских канонов) на чиновничьи должности и присвоения звание боши (букв. «муж обширных [знаний]») за знание канонов «новых письмен». Сторонник обожествления Конфуция .

Создал оригинальное онтологическое и космологическое учение ественно-государственного устройства, используя идеи школ даосов и натурфилософов (инь ян цзя) периода Чжаньго . Социальная этика Д. Ч. основана на идеях Конфуция о «должном» поведении; его политическая философия развивала идеи «четырех путей управления» (согласно которой правитель совершает благодеяния, присуждает награды, вершит наказания и казни); его философия истории базировалась на идее «трех правлений»: черного (Ся), белого (Шан), красного (Чжоу).

Был учителем историографа Сыма Цяня . Труды Д. Ч. собраны в сборник Чуньцю фань лу («Обильные росы “Весен и осеней”»). Взгляды Д. Ч. оказали огромное влияние на мыслителей последующих поколений.

Лит.: Кобзев А. И. Дун Чжуншу // Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 1. М., 2006. С. 254—256. Гране М. Китайская мысль. М., 2004. С. 385—390. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. М., 1998. Queen S. A. From Chronicle to Canon: The Hermeneutics of the Spring and Autumn Annals according to Tung Chung-shu. Cambridge, 1996.