ДУМЬЯТ
ДУМЬЯТ - город на севере Египта, административный центр мухафазы Думьят.
Население 75,6 тысяч человек (2007 год). Расположен в дельте реки Нил, на правом берегу рукава Думьят, близ озера Манзала, в 13 км от Средиземного моря. Железной дорогой связан с Каиром и Александрией. Узел автодорог. Порт (грузооборот около 5,6 млн. т/год, середина 2000-х годов; углублённое русло притока позволяет принимать морские суда).
Впервые упоминается в египетских источниках под коптским названием Тамиат. После строительства Александрии потерял значение как порт и пришёл в упадок. В 638 году завоёван арабами, которые стали именовать его Думьят. В составе Халифата возродился как крупный торговый и ремесленный центр, был особенно известен парадными художественными тканями с серебряной нитью, которые использовались на нужды двора египетских наместников (позднее самостоятельных правителей), а также вывозились в Азию и Европу. В 1169 году порт Думьят подвергся блокаде флота Иерусалимского королевства, действовавшего при поддержке Византии; блокада была снята Зенгидами. Крестоносцы дважды овладевали городом (в 1219-1221 годах и 1249-1250 годах). Уязвимость Думьята в военном отношении побудила мамлюкского султана Бейбарса (правил в 1260-1277 годах) отстроить новый, сильно укреплённый город на современном месте (на 6 км дальше от моря).
В 1819 году, после строительства канала Эль-Махмудия, связавшего Александрию с руслом Нила, Думьят вновь утратил позиции крупного торгового центра. Со второй половины XIX века является вспомогательным портом (позволяет снизить нагрузку на порты Александрия и Порт-Саид). Мечети: Абу-эль-Маати (вторая половина XIV века), Эль-Мадбулия (1475 год). Исламский университет (ассоциирован суниверситетом аль-Азхар, Каир). Крупный завод по производству сжиженного газа (9,6 млн. т/год). Предприятия пищевой (в т. ч. производство восточных сладостей, муки, молочных продуктов, рыбных консервов, рисоочистка), мебельной, швейной, текстильной, кожевенной промышленности. Рыболовство.