ДУМЬЯТ

ДУМЬЯТ - город на севере Египта , административный центр мухафазы Думьят.

Население 75,6 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в дель­те реки Нил, на пра­вом бе­ре­гу ру­ка­ва Думь­ят, близ озера Ман­за­ла, в 13 км от Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с Каи­ром и Алек­сан­д­ри­ей. Узел ав­то­до­рог. Порт (гру­зо­обо­рот около 5,6 млн. т/год, середина 2000-х годов; уг­луб­лён­ное рус­ло при­то­ка по­зво­ля­ет при­ни­мать морские су­да).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в египетских ис­точ­ни­ках под копт­ским названием Та­ми­ат. По­сле строи­тель­ст­ва Алек­сан­д­рии по­те­рял зна­че­ние как порт и при­шёл в упа­док. В 638 году за­воё­ван ара­ба­ми, ко­то­рые ста­ли име­но­вать его Думьят. В со­ста­ве Ха­ли­фа­та воз­ро­дил­ся как круп­ный тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр, был осо­бен­но из­вес­тен па­рад­ны­ми ху­дожественными тка­ня­ми с се­реб­ря­ной ни­тью, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись на ну­ж­ды дво­ра египетских на­ме­ст­ни­ков (позд­нее са­мо­сто­ятельных пра­ви­те­лей), а так­же вы­во­зи­лись в Азию и Ев­ро­пу. В 1169 году порт Думьят под­верг­ся бло­ка­де фло­та Ие­ру­са­лим­ско­го ко­ро­лев­ст­ва , дей­ст­во­вав­ше­го при под­держ­ке Ви­зан­тии; бло­ка­да бы­ла сня­та Зен­ги­да­ми. Кре­сто­нос­цы два­ж­ды ов­ла­де­ва­ли го­ро­дом (в 1219-1221 годах и 1249-1250 годах). Уяз­ви­мость Думьята в во­енном от­но­ше­нии по­бу­ди­ла мам­люк­ско­го сул­та­на Бей­бар­са (пра­вил в 1260-1277 годах) от­стро­ить но­вый, силь­но ук­ре­п­лён­ный го­род на современном мес­те (на 6 км даль­ше от мо­ря).

В 1819 году, по­сле строи­тель­ст­ва ка­на­ла Эль-Мах­му­дия, свя­зав­ше­го Алек­сан­д­рию с рус­лом Ни­ла, Думьят вновь ут­ра­тил по­зи­ции круп­но­го тор­го­во­го цен­тра. Со второй половины XIX века яв­ля­ет­ся вспо­мо­гательным пор­том (по­зво­ля­ет сни­зить на­груз­ку на пор­ты Алек­сан­д­рия и Порт-Са­ид). Ме­че­ти: Абу-эль-Маа­ти (вторая половина XIV века), Эль-Мад­бу­лия (1475 год). Ис­лам­ский университет (ас­со­ции­ро­ван суниверситетом аль-Аз­хар, Ка­ир). Круп­ный за­вод по производству сжи­жен­но­го га­за (9,6 млн. т/год). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. производство восточных сла­до­стей, му­ки, мо­лоч­ных про­дук­тов, рыб­ных кон­сер­вов, ри­со­очи­ст­ка), ме­бель­ной, швей­ной, тек­стиль­ной, ко­же­вен­ной промышленности. Ры­бо­лов­ст­во.

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