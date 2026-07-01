ДУМНЫЙ ДЬЯК

Думный дьяк — в Русском государстве в XVI—XVII вв. низший думный чин, одновременно определяется и как должность.

Д. д. составляли и правили проекты решений Боярской думы и царских указов, ведали делопроизводством Боярской думы и важнейших приказов, нередко из их среды выдвигались видные государственные деятели и дипломаты. Упоминания Д. д. встречаются с середины XVI в. Их появление связано с процессом централизации власти в Русском государстве, сопровождавшимся ростом документооборота, требовавшего грамотного оформления и тщательного протоколирования государственных решений.

Лит.: Вернадский Г. В. Россия в средние века. М.—Тверь, 1997; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960; Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. Петроград, 1919; Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884.