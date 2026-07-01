ДУМНЫЙ ДВОРЯНИН

Думный дворянин — в Русском государстве в XVI—XVII вв. один из думных чинов, третий «по чести» после бояр и окольничих .

Д. д. впервые упоминаются в 1572 (однако в качестве Д. д. рассматривают и детей боярских , находившихся при Боярской думе , упоминаемых в статейных списках с 1534). Д. д. принимали участие в заседаниях Боярской думы, руководили приказами, назначались воеводами в города. Производились из думных дьяков (с 1635), дворян и стольников . В XVI в. Д. д. чаще всего принадлежали родовитым фамилиям и число их было невелико, в XVII в. усилилась тенденция назначения в Д. д. представителей неаристократических родов. В 1686 было 40 Д. д., в 1700 — 1720. Упоминания о Д. д. прекращаются в 1720-е в связи с реформами государственного управления Петра I .

Лит.: Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Петроград, 1919; Миллер Г. Ф. Известие о дворянах [Российских]. СПб., 1790; Его же. Сочинение по истории России. Избранное. М., 1996.