ДУМНЫЕ ЧИНЫ

ДУМНЫЕ ЧИНЫ - историографический термин, обозначающий совокупность чинов Боярской думы и приравнивавшихся к ним придворных, дворцовых и дворцово-путных должностей.

Сло­жи­лись в про­цес­се ста­нов­ле­ния Русского государства в ви­де мо­нар­хии с со­слов­ным пред­ста­ви­тель­ст­вом. Прин­ци­пы фор­ми­ро­ва­ния двух наи­бо­лее зна­чи­мых думных чинов - бо­яр и околь­ни­чих - оп­ре­де­ли­лись во второй половине XV - начале XVI веков. Ли­ца, по­жа­ло­ван­ные в эти чи­ны, име­ли пра­во за­се­дать в Ду­ме (ес­ли не на­хо­ди­лись в опа­ле), уча­ст­во­вать по рас­по­ря­же­нию мо­нар­ха в ра­бо­те бо­яр­ских (дум­ских) ко­мис­сий на ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­рах, при ре­ше­нии су­деб­ных, ме­ст­ни­че­ских дел и др.

По сво­ему ста­ту­су об­ла­да­ли ши­ро­ки­ми пре­ро­га­ти­ва­ми: су­деб­ны­ми (пра­во вы­но­сить ре­ше­ние ин­ди­ви­ду­аль­но или в со­ста­ве ко­мис­сии по де­лам о хо­лоп­ст­ве, по де­лам выс­шей уго­лов­ной юрис­дик­ции и др., при не­об­хо­ди­мо­сти - пра­во лич­но­го док­ла­да мо­нар­ху ), во­ен­ны­ми (по­лу­ча­ли пре­имущественно по­сты пер­вых пол­ко­вых вое­вод) и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-управ­лен­че­ски­ми (на­зна­ча­лись на­ме­ст­ни­ка­ми в круп­ные го­ро­да, гла­ва­ми Двор­цов, с конца XVI века - пер­вы­ми судь­я­ми ря­да важ­ней­ших при­ка­зов, по пре­имуществу суд­ных). В боя­ре и околь­ни­чие жа­ло­ва­ли поч­ти ис­клю­чи­тель­но пред­ста­ви­те­лей выс­ших сло­ёв ти­ту­ло­ван­ной и не­ти­ту­ло­ван­ной зна­ти (по­след­ние на­зна­че­ния со­стоя­лись в апреле 1712 года).

По­треб­ность иметь в со­ста­ве Бо­яр­ской ду­мы близ­ких со­вет­ни­ков мо­нар­ха из чис­ла срав­ни­тель­но не­знат­ных лиц и при­каз­ных лю­дей (что из­на­чаль­но не пре­ду­смат­ри­ва­лось су­ще­ст­во­вав­шей тра­ди­ци­ей) при­ве­ла к по­сте­пен­но­му ста­нов­ле­нию ещё двух думных чинов. Чин дум­ных дво­рян (или дво­рян в Ду­ме) окон­ча­тель­но офор­мил­ся к 1564 году. Ко­ли­че­ст­во дум­ных дво­рян зна­чи­тель­но воз­рос­ло в 1570-е - начале 1580-х годов (вхо­ди­ли в со­став Осо­бо­го дво­ра ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го), а за­тем так­же рез­ко со­кра­ти­лось по­сле по­ра­же­ния их «пар­тии» во гла­ве с Б. Я. Бель­ским в двор­цо­вой борь­бе в 1584 году и в бли­жай­шие го­ды.

В конце XVI - середине XVII веков чис­ло дум­ных дво­рян ко­ле­ба­лось от 1-2 до 4-5 человек, в отдельные го­ды - до 7 человек (1610-1611 годы, 1652-1653 годы); рез­ко уве­ли­чи­лось в 1660–1670-е годы (от 14-17 до 33 человек) и осо­бен­но воз­рос­ло в 1680-е годы (до 45 человек). Чин дум­ных дья­ков окон­ча­тель­но сло­жил­ся к 1562 году в свя­зи с их воз­рос­шей ро­лью в ру­ко­во­дстве важ­ней­ши­ми при­ка­за­ми - Раз­ряд­ным, По­соль­ским, По­ме­ст­ным. Обыч­но эти ве­дом­ст­ва воз­глав­ля­ли 2-4 дум­ных дья­ка (в 1660-1680-е годы от 7-9 до 14 человек). По­след­нее по­жа­ло­ва­ние в чин дум­но­го дья­ка со­стоя­лось в 1695 году (А. А. Ви­ни­ус), а в чин дум­но­го дво­ря­ни­на - в январе 1712 года (С. Я. Тур­ге­нев).

В различной учёт­ной до­ку­мен­та­ции в об­щем спи­ске с соб­ст­вен­но думными чинами обыч­но фик­си­ро­ва­лись гла­вы двор­цо­вых, двор­цо­во-пут­ных ве­домств и при­двор­ных служб. Ка­зна­чей - гла­ва Каз­ны - важ­ней­ше­го в по­след­ней тре­ти XV - второй тре­ти XVI веков центр. ве­дом­ст­ва. Не позд­нее 1530-х годов Каз­ну, как пра­ви­ло, воз­глав­ля­ли 2 ка­зна­чея, с середины XVI века пер­вым ка­зна­че­ем на­зна­ча­ли околь­ни­че­го или же он по­лу­чал этот чин вско­ре по на­зна­че­нии; к концу XVI века в свя­зи с боль­шим со­кра­ще­ни­ем функ­ций и от­час­ти пре­ро­га­тив Каз­ны за­мет­но по­ни­зил­ся и ста­тус по­ста ка­зна­чея.

Пе­чат­ник - хра­ни­тель государственных пе­ча­тей различные на­зна­че­ния; с ру­бе­жа XV-XVI веков и по вторую треть XVI века долж­ность обыч­но от­но­си­лась к Каз­не; с 1560-х годов имел, как пра­ви­ло, чин дум­но­го дья­ка, что со­хра­ни­лось и в XVII веке. Дво­рец­кие - гла­вы Боль­шо­го и «об­ла­ст­но­го» двор­цов; боль­шие дво­рец­кие уже с конца XV века име­ли при на­зна­че­нии или вско­ре по­сле не­го думные чины, что для «об­ла­ст­ных» дво­рец­ких ста­ло обыч­ным лишь во второй трети XVI века. По­стель­ничие ве­да­ли «го­су­да­ре­вой по­сте­лей» (соб­ст­вен­но по­сте­лью, т. н. по­стель­ной каз­ной, раз­де­ва­ни­ем и оде­ва­ни­ем го­су­да­рей, их ох­ра­ной во вре­мя сна и др.), из­вест­ны с по­след­ней тре­ти XV века, в XVI веке эту долж­ность за­ни­ма­ли два ли­ца (в XVII веке - не­ред­ко од­но ли­цо); ве­да­ли так­же по­ход­ным ар­хи­вом мо­нар­ха и име­ли государственную пе­чать «для ско­рых и тай­ных дел». Ко­ню­шие - гла­вы Ко­ню­ше­го пу­ти, позд­нее ве­дом­ст­ва, ко­то­рое обес­пе­чи­ва­ло вос­про­из­вод­ст­во и уве­ли­че­ние ве­ли­ко­кня­же­ско­го (цар­ско­го) по­го­ло­вья ло­ша­дей различного на­зна­че­ния (вы­езд­ных, во­ен­ных, ра­бо­чих); в его ве­де­нии на­хо­ди­лась тер­ри­то­рия со специальными сло­бо­да­ми, по­се­ле­ния­ми, ко­нюш­ня­ми и под­ве­домств. на­се­ле­ни­ем; не позд­нее 1510-х годов ко­ню­ши­ми на­зна­ча­лись боя­ре из не­ти­ту­ло­ван­ной ста­ро­мос­ков­ской зна­ти. Ясель­ни­чие - пер­во­на­чаль­но по­мощ­ни­ки ко­ню­ше­го; из­вест­ны с конца XV века, вто­рая по зна­че­нию долж­ность в Ко­ню­шен­ном ве­дом­ст­ве. В XVI веке ясель­ни­чих бы­ло обыч­но двое; на­чи­ная с 1606 года (по­сле ли­к­ви­да­ции долж­но­сти ко­ню­ших) ясель­ни­чие воз­глав­ля­ли Ко­ню­шен­ный при­каз. Оруж­ни­чий от­ве­чал за «дос­пех» (воо­ру­же­ние), ему под­чи­ня­лись мас­те­ра-­ору­жей­ни­ки (ве­дом­ст­во и долж­ность воз­ник­ли не позд­нее 1509 года), в середине XVI века гла­ва ве­дом­ст­ва обыч­но имели думные чины околь­ни­че­го. Лов­чие и со­коль­ни­чие - гла­вы осо­бых двор­цо­во-пут­ных ве­домств, свя­зан­ных с «го­су­да­ре­вой по­те­хой» - охо­той; до­ку­мен­таль­но из­вест­ны не позд­нее 1509 года, в первой половине XVI века в рам­ках осо­бо­го дво­ра Твер­ско­го великого княжества из­вест­ны так­же твер­ские лов­чие; в учёт­ной до­ку­мен­та­ции XVII века лов­чие обыч­но фи­гу­ри­ру­ют как «мо­с­ков­ские». В обя­зан­но­сти крав­че­го (вторая треть XVI века) вхо­ди­ла по­да­ча блюд ца­рю на при­двор­ных приё­мах, на­блю­де­ние за столь­ни­ка­ми; в XVI веке крав­чи­ми «с пу­тём» бы­ли обыч­но близ­кие к мо­нар­ху мо­ло­дые ари­сто­кра­ты, при­чём эта долж­ность яв­ля­лась бли­жай­шей сту­пе­нью к по­лу­че­нию бо­яр­ст­ва, ре­же околь­ни­че­ст­ва. Стряп­чий с клю­чом - гла­ва го­су­да­ре­вой мас­тер­ской па­ла­ты (не позд­нее 1588/1589 годв); в XVII веке по­лу­чал не­ред­ко чин околь­ни­че­го. Кро­ме на­зван­ных, в конце XVI - начале XVII веков к думным чинам, ско­рее все­го, при­чис­ля­лись пер­вые су­дьи ря­да при­ка­зов с пре­имущественно су­деб­ны­ми функ­ция­ми в тех слу­ча­ях, ко­гда они не име­ли соб­ст­вен­но думные чины (су­дьи т. н. Суд­ных при­ка­зов - Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за, Мо­с­ков­ско­го суд­но­го при­ка­за, Дмит­ров­ско­го, Ря­зан­ско­го, а так­же Зем­ско­го при­ка­за.

В конце XVII - начале XVIII веков а­фик­си­ро­ва­ны еди­нич­ные слу­чаи по­яв­ле­ния но­вых думных чинов: дум­но­го ге­не­ра­ла (1682 год), дум­но­го со­вет­ни­ка (1701 год, из дум­ных дья­ков), обер-ко­мис­са­ра (1709 год, из дум­ных дья­ков), тай­но­го со­вет­ни­ка (1711 год, из по­стель­ни­чих), канц­ле­ра и ка­ва­ле­ра (1711 год). Из­вест­на так­же долж­ность, ко­то­рая на­зы­ва­лась пре­зи­дент ге­не­раль­ный, су­дья Си­бир­ских про­вин­ций и ко­мен­дант мо­с­ков­ский (1709 год).

Дополнительная литература:

Ли­ха­чев Н. П. Раз­ряд­ные дья­ки XVI в. СПб., 1888;

Crummey R.O. Aristocrats and servitors: the boyar elite in Russia, 1613–1689. Princeton, 1983;

Зи­мин А. А. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)