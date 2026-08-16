ДУМНЫЕ ЧИНЫ
ДУМНЫЕ ЧИНЫ - историографический термин, обозначающий совокупность чинов Боярской думы и приравнивавшихся к ним придворных, дворцовых и дворцово-путных должностей.
Сложились в процессе становления Русского государства в виде монархии с сословным представительством. Принципы формирования двух наиболее значимых думных чинов - бояр и окольничих - определились во второй половине XV - начале XVI веков. Лица, пожалованные в эти чины, имели право заседать в Думе (если не находились в опале), участвовать по распоряжению монарха в работе боярских (думских) комиссий на дипломатических переговорах, при решении судебных, местнических дел и др.
По своему статусу обладали широкими прерогативами: судебными (право выносить решение индивидуально или в составе комиссии по делам о холопстве, по делам высшей уголовной юрисдикции и др., при необходимости - право личного доклада монарху), военными (получали преимущественно посты первых полковых воевод) и административно-управленческими (назначались наместниками в крупные города, главами Дворцов, с конца XVI века - первыми судьями ряда важнейших приказов, по преимуществу судных). В бояре и окольничие жаловали почти исключительно представителей высших слоёв титулованной и нетитулованной знати (последние назначения состоялись в апреле 1712 года).
Потребность иметь в составе Боярской думы близких советников монарха из числа сравнительно незнатных лиц и приказных людей (что изначально не предусматривалось существовавшей традицией) привела к постепенному становлению ещё двух думных чинов. Чин думных дворян (или дворян в Думе) окончательно оформился к 1564 году. Количество думных дворян значительно возросло в 1570-е - начале 1580-х годов (входили в состав Особого двора царя Ивана IV Васильевича Грозного), а затем также резко сократилось после поражения их «партии» во главе с Б. Я. Бельским в дворцовой борьбе в 1584 году и в ближайшие годы.
В конце XVI - середине XVII веков число думных дворян колебалось от 1-2 до 4-5 человек, в отдельные годы - до 7 человек (1610-1611 годы, 1652-1653 годы); резко увеличилось в 1660–1670-е годы (от 14-17 до 33 человек) и особенно возросло в 1680-е годы (до 45 человек). Чин думных дьяков окончательно сложился к 1562 году в связи с их возросшей ролью в руководстве важнейшими приказами - Разрядным, Посольским, Поместным. Обычно эти ведомства возглавляли 2-4 думных дьяка (в 1660-1680-е годы от 7-9 до 14 человек). Последнее пожалование в чин думного дьяка состоялось в 1695 году (А. А. Виниус), а в чин думного дворянина - в январе 1712 года (С. Я. Тургенев).
В различной учётной документации в общем списке с собственно думными чинами обычно фиксировались главы дворцовых, дворцово-путных ведомств и придворных служб. Казначей - глава Казны - важнейшего в последней трети XV - второй трети XVI веков центр. ведомства. Не позднее 1530-х годов Казну, как правило, возглавляли 2 казначея, с середины XVI века первым казначеем назначали окольничего или же он получал этот чин вскоре по назначении; к концу XVI века в связи с большим сокращением функций и отчасти прерогатив Казны заметно понизился и статус поста казначея.
Печатник - хранитель государственных печатей различные назначения; с рубежа XV-XVI веков и по вторую треть XVI века должность обычно относилась к Казне; с 1560-х годов имел, как правило, чин думного дьяка, что сохранилось и в XVII веке. Дворецкие - главы Большого и «областного» дворцов; большие дворецкие уже с конца XV века имели при назначении или вскоре после него думные чины, что для «областных» дворецких стало обычным лишь во второй трети XVI века. Постельничие ведали «государевой постелей» (собственно постелью, т. н. постельной казной, раздеванием и одеванием государей, их охраной во время сна и др.), известны с последней трети XV века, в XVI веке эту должность занимали два лица (в XVII веке - нередко одно лицо); ведали также походным архивом монарха и имели государственную печать «для скорых и тайных дел». Конюшие - главы Конюшего пути, позднее ведомства, которое обеспечивало воспроизводство и увеличение великокняжеского (царского) поголовья лошадей различного назначения (выездных, военных, рабочих); в его ведении находилась территория со специальными слободами, поселениями, конюшнями и подведомств. населением; не позднее 1510-х годов конюшими назначались бояре из нетитулованной старомосковской знати. Ясельничие - первоначально помощники конюшего; известны с конца XV века, вторая по значению должность в Конюшенном ведомстве. В XVI веке ясельничих было обычно двое; начиная с 1606 года (после ликвидации должности конюших) ясельничие возглавляли Конюшенный приказ. Оружничий отвечал за «доспех» (вооружение), ему подчинялись мастера-оружейники (ведомство и должность возникли не позднее 1509 года), в середине XVI века глава ведомства обычно имели думные чины окольничего. Ловчие и сокольничие - главы особых дворцово-путных ведомств, связанных с «государевой потехой» - охотой; документально известны не позднее 1509 года, в первой половине XVI века в рамках особого двора Тверского великого княжества известны также тверские ловчие; в учётной документации XVII века ловчие обычно фигурируют как «московские». В обязанности кравчего (вторая треть XVI века) входила подача блюд царю на придворных приёмах, наблюдение за стольниками; в XVI веке кравчими «с путём» были обычно близкие к монарху молодые аристократы, причём эта должность являлась ближайшей ступенью к получению боярства, реже окольничества. Стряпчий с ключом - глава государевой мастерской палаты (не позднее 1588/1589 годв); в XVII веке получал нередко чин окольничего. Кроме названных, в конце XVI - начале XVII веков к думным чинам, скорее всего, причислялись первые судьи ряда приказов с преимущественно судебными функциями в тех случаях, когда они не имели собственно думные чины (судьи т. н. Судных приказов - Владимирского судного приказа, Московского судного приказа, Дмитровского, Рязанского, а также Земского приказа.
В конце XVII - начале XVIII веков афиксированы единичные случаи появления новых думных чинов: думного генерала (1682 год), думного советника (1701 год, из думных дьяков), обер-комиссара (1709 год, из думных дьяков), тайного советника (1711 год, из постельничих), канцлера и кавалера (1711 год). Известна также должность, которая называлась президент генеральный, судья Сибирских провинций и комендант московский (1709 год).
Дополнительная литература:
Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888;
Crummey R.O. Aristocrats and servitors: the boyar elite in Russia, 1613–1689. Princeton, 1983;
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988.