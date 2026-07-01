ДУМНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДУМНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский издатель.
В 1886 году стал владельцем книгоиздательства «Наследники братьев Салаевых» (основано в Москве в 1828 году, братьями Иваном Григорьевичем и Афанасием Григорьевичем Салаевыми, на одной из наследниц которых был женат Думнов). В 1912 году Думнов преобразовал фирму в товарищество на паях, пайщиками которого были также В. И. Клочков и И. Н. Кушнерёв. Оно стало одним из крупнейших издательств по выпуску учебной литературы для начальных и средних школ (после Октябрьской революции 1917 года осуществлялся по заказу и под контролем Наркомата просвещения РСФСР) и дешёвых общеобразовательных книг, к 1917 году издавало в год около 1 млн. экземпляров книг 130-140 наименований.
Товарищество принимало на комиссию книги других издательств целыми тиражами, имело собственную сбытовую сеть, издавало каталоги своей продукции (наиболее ценные - аннотированные каталоги 1915-1918 годов). Выпускало также журналы «Новая школа» (1918 год, выпуски 1-20) и «Родной язык в школе» (1914-1918 годы, 1919-1924 годы; с 1925 года издавался Госиздатом); в 1919 году практически прекратило книгоиздательскую деятельность. В 1922 году Думнов совместно с М. В. Сабашниковым и И. Д. Сытиным организовал акционерное общество «Книжное товарищество 1922 года» (с 1924 года вновь называлось «Наследники братьев Салаевых»), которое распространяло в небольших городах и сёлах продукцию Госиздата. В 1926 году эта фирма объединена с государственным издательством «Работник просвещения».