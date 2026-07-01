ДУМНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУМНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский издатель.

В 1886 году стал вла­дель­цем кни­го­из­да­тель­ст­ва «На­след­ни­ки брать­ев Са­лае­вых» (ос­но­ва­но в Мо­ск­ве в 1828 году, братьями Ива­ном Гри­горье­ви­чем и Афа­на­си­ем Гри­горь­е­ви­чем Са­ла­е­вы­ми, на од­ной из на­след­ниц ко­то­рых был же­нат Думнов). В 1912 году Думнов пре­об­ра­зо­вал фир­му в то­ва­ри­ще­ст­во на па­ях, пай­щи­ка­ми ко­то­ро­го бы­ли так­же В. И. Клоч­ков и И. Н. Куш­не­рёв. Оно ста­ло од­ним из круп­ней­ших из­да­тельств по вы­пус­ку учеб­ной литературы для на­чаль­ных и сред­них школ (пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года осу­ще­ст­в­лял­ся по за­ка­зу и под кон­тро­лем Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния РСФСР ) и де­шё­вых об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных книг, к 1917 году из­да­ва­ло в год около 1 млн. экземпляров книг 130-140 на­име­но­ва­ний.

То­ва­ри­ще­ст­во при­ни­ма­ло на ко­мис­сию кни­ги других из­да­тельств це­лы­ми ти­ра­жа­ми, име­ло собственную сбы­то­вую сеть, из­да­ва­ло ка­та­ло­ги сво­ей про­дук­ции (наи­бо­лее цен­ные - ан­но­ти­ро­ван­ные ка­та­ло­ги 1915-1918 годов). Вы­пус­ка­ло так­же жур­на­лы «Но­вая шко­ла» (1918 год, выпуски 1-20) и «Род­ной язык в шко­ле» (1914-1918 годы, 1919-1924 годы; с 1925 года из­да­вал­ся Гос­из­да­том); в 1919 году прак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло кни­го­из­да­тель­скую дея­тель­ность. В 1922 году Думнов совместно с М. В. Са­баш­ни­ко­вым и И. Д. Сы­ти­ным ор­га­ни­зо­вал акционерное общество «Книж­ное то­ва­ри­ще­ст­во 1922 го­да» (с 1924 года вновь на­зы­ва­лось «На­след­ни­ки брать­ев Са­лае­вых»), ко­то­рое рас­про­стра­ня­ло в не­боль­ших го­ро­дах и сё­лах про­дук­цию Гос­из­да­та. В 1926 году эта фир­ма объ­е­ди­не­на с государственным издательством «Ра­бот­ник про­све­ще­ния».