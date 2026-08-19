ДУМКА
ДУМКА - национальная академическая хоровая капелла Украины, организована в 1919 году на основе хора «Днепросоюза» (Днепровский союз потребительских обществ).
С 1920 года «Державна українська мандрiвна капела» (Государственная украинская передвижная капелла) в Киеве. Название «Думка» составлено из первых букв первоначального наименования. Современное название с 1997 года.
Её художественными руководителями в разные годы были хормейстеры Н. Ф. Городовенко, А. Н. Сорока, М. И. Вериковский, П. Г. Гончаров, В. Минько, А. Ю. Петровский, П. И. Муравский, М. М. Кречко, В. М. Иконник, с 1984 года - Е. Г. Савчук. В 1929 году впервые выезжала с концертами за рубеж (Франция), постоянно гастролирует с начала 1990-х годов.
В репертуаре - хоры а капелла, произведения кантатно-ораториального жанра, украинская церковная музыка, сочинения современных украинских авторов.