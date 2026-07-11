ДУМЕРГ, ГАСТОН

Думерг (фр. Doumergue) , Гастон (01.08.1863, Эгю-Вив — 18.06.1937, Эгю-Вив) — французский политический и государственный деятель, президент Франции в 1924—1931.

Происходил из протестантской семьи Лангедока . Воспитывался в республиканской традиции, что определило его политический выбор в пользу партии радикалов. Получил образование на факультете права Парижского университета. Занимался адвокатской практикой в Индокитае и Алжире. В 1893 вернулся в метрополию и одержал победу на частичных выборах в Палату депутатов от г. Ним. До 1906 неизменно переизбирался в нижнюю палату парламента, а в 1910—1924 был избран в Сенат. Первым постом Д. в правительстве стал министр колоний (1902—1905), затем министр торговли и промышленности (1906—1908), народного просвещения (1908—1910). В 1913—1914 — председатель совета министров и одновременно министр иностранных дел, в 1914—1917 — министр колоний, в 1923—1924 — председатель Сената. В 1924—1931 — президент Республики (единственный в истории республиканской Франции глава государства — протестант и гомосексуалист). В феврале 1934 получил мандат на формирование правительства национального единства, однако серьезные межпартийные разногласия и ухудшение состояния здоровья вынудили Д. уже осенью того же года выйти в отставку.

Лит.: Lafue P. Gaston Doumergue: Sa vie et son destin.Paris, 1933; Miquel P. La Troisième République.Paris, 1989.