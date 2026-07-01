ДУМЕНКО, БОРИС МОКЕЕВИЧ

Думенко, Борис Мокеевич (1888, хутор Казачий Хомутец — 11.05.1920, Ростов-на-Дону) — командир конного корпуса Рабоче-Крестьянской Красной армии во время Гражданской войны .

Из крестьян. Участник Первой мировой войны , артиллерист, вахмистр. В 1918 организовал конный отряд для борьбы за установление советской власти. Организовал в хуторе Веселом партизанский отряд, командир батальона в Сводном крестьянском социалистическом полку. С июля — командир кавалерийского полка. С сентября — командир 1-й Донской кавалерийской бригады. С декабря — начальник 1-й Сводной кавалерийской дивизии 10-й армии.

С января 1919 — начальник 4-й Петроградской кавалерийской дивизии, с апреля — помощник начальника штаба 10-й армии по кавалерии, с мая — командир левой группы войск 10-й армии. В бою на р. Сал 25 мая 1919 был тяжело ранен, командование принял С.М. Буденный . С 14 сентября 1919 — командир Конно-сводного корпуса. Кавалер ордена Красного Знамени (2 марта 1919). Член РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) с января 1920. В январе 1920 взял Новочеркасск.

В феврале 1920 арестован и осужден по обвинению в подготовке мятежа и убийстве военкома. Обоснованность обвинений оспаривается. Расстрелян.

Лит.: Поликарпов В. Д. Трагедия комкора Думенко. Ростов-на-Дону, 1988; Карпенко В. В. Комкор Думенко. Саратов, 1976.