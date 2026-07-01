ДУМБАРТОН-ОКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Международная конференция стран-участников Антигитлеровской коалиции, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства мира, учреждения международной организации по поддержанию мира и безопасности.

Переговоры проходили в Вашингтоне на вилле в Думбартон-Оксе. Делегации трех держав возглавляли: Э. Стеттиниус (заместитель государственного секретаря США), А. А. Громыко (советский посол в США), А. Кадоган (постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании). На конференции присутствовала большая группа юристов, историков, военных. Еще до открытия заседаний представители трех держав провели большую подготовительную работу по всему комплексу рассматриваемых проблем. В Думбартон Оксе участники переговоров пришли к договоренности по большей части вопросов. Это нашло отражение в коммюнике и в итоговом документе «Предложения относительно создания Всеобщей международной организации безопасности», опубликованных 1-10 октября 1944 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В качестве основных органов организации, которую предлагалось назвать «Объединенные Нации», были намечены Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд и Секретариат. В задачи организации входило поддержание международного мира и безопасности, принятие эффективных коллективных мер против нарушений мира, улаживание мирными средствами международных споров. Совет Безопасности планировалось создать в составе 11 государств — членов организации, причем представители СССР, США, Великобритании, Китая, а в дальнейшем и Франции, получали постоянные места в Совете. Ряд вопросов, однако, урегулирован не был. Это касалось, во-первых, порядка голосования в Совете Безопасности. Делегация СССР настаивала на том, чтобы все решения, относящиеся к предупреждению или подавлению агрессии, принимались большинством голосов и при согласии представителей всех государств — постоянных членов Совета. Правительства США и Великобритании не согласились на участие в голосовании в Совете страны, непосредственно затронутой спором. Такая позиция западных держав, по мнению советской стороны, могла поставить представителя СССР в Совете Безопасности в неблагоприятное положение. В результате процедура голосования в Совете была определена позднее. Второй спорный вопрос касался состава международной организации безопасности. Правительство СССР предложило включить в состав будущей ООН 16 советских союзных республик. США и Великобритания отвергли это предложение, т. к. не хотели усиливать позиции Советского Союза. Президент США Ф. Рузвельт 31 августа 1944 г. обратился к И. Сталину с посланием, в котором просил не поднимать тему первоначального членства в организации до ее учреждения. В Думбартон-Оксе эта тема больше не рассматривалась, но продолжала обсуждаться в переписке двух лидеров и на Крымской (Ялтинской) конференции. Частичное решение она нашла на Берлинской (Потсдамской) конференции летом 1945 г. Что касается главных документов, согласованных в Думбартон-Оксе, и прежде всего октябрьских (1944 г.) «Предложений», то они охватывали широкий круг важнейших проблем и легли впоследствии (с дополнениями) в основу Устава Организации Объединенных Наций.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 2. М., 1946, С. 243—259.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015