ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ - грузинский писатель.

Окон­чил эко­но­мический факультет Тби­лис­ско­го университета (1950 год). Ра­бо­тал в жур­на­лах, в сце­нар­ном от­де­ле ки­но­сту­дии «Гру­зия-­фильм» (1962-1965 годы). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1950 году. Ус­пех име­ли сборники юмо­ри­стических рас­ска­зов: «Вни­ма­ние, на­чи­на­ем за­ряд­ку» (1957 год), «Сель­ский маль­чик» (1958 год), «Гла­диа­тор» (1959 год).

Ши­ро­кую из­вест­ность Думбадзе при­нёс ро­ман «Я, ба­буш­ка, Или­ко и Ил­ла­ри­он» (1960 год, русский перевод 1964 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1962 году, режиссер Т. Е. Абу­лад­зе), по­стро­ен­ный на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле, а так­же ро­ман «Я ви­жу солн­це» (1962 год, русский перевод 1963 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1965 году), кото­рые по­ве­ст­вуют о жиз­ни грузинской де­рев­ни в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны.

Ав­тор ро­ма­нов: «Сол­неч­ная ночь» (1967 год), за­тра­ги­ваю­щий нрав­ст­вен­ные во­про­сы, «Не бой­ся, ма­ма» (1969 год, русский перевод 1972 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1972 году) - из жиз­ни по­гра­нич­ни­ков; «Бе­лые фла­ги» (1972 год, русский перевод 1974 год), в цен­тре ко­то­ро­го - судь­ба не­вин­но осу­ж­дён­но­го че­ло­ве­ка; «За­кон веч­но­сти» (1978 год, русский перевод 1979 год; Ле­нин­ская премия, 1980 год).

В про­из­ве­де­ни­ях Думбадзе про­ник­но­вен­ная ли­рич­ность в изо­бра­же­нии дра­ма­тических кол­ли­зий со­че­та­ет­ся с тон­ким юмо­ром; стиль его про­зы от­ме­чен ла­ко­низ­мом при ис­клю­чительном бо­гат­ст­ве язы­ка, в ко­то­ром ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­на ди­алекты и разговорная лек­си­ка. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сти­хи для де­тей, по­вес­ти (в т. ч. «Ку­ка­ра­ча», 1980 год), пуб­ли­ци­сти­ка .

Сочинения:

Собрание сочинений: В 2 т. Тб., 1986.

Иллюстрация: Архив БРЭ.