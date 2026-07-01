ДУМБАДЗЕ

ДУМБАДЗЕ - грузинская семья дворянского происхождения, представители которой были духовными лицами и деятелями в области певческого искусства.

Знатоки церковного пения западногрузинской традиции. Их родовое имение находится в селе Шемокмеди (Гурия), где расположен одноименный монастырь - один из наиболее значительных центров Грузинской Православной Церкви с X-XII веков. Авторские мелодические версии песнопений представителей семьи Думбадзе получили название «распев Думбадзе» (დუმბამის კილო). Записи песнопений «распева Думбадзе» хранятся в Институте рукописей Корнелия Кекелидзе в различных списках. Некоторые из них изданы.

Иаков

Митрополит Шемокмедский (1647-1713 годы), поэт, певчий (по сведениям П. Карбелашвили). По поручению картлийского царя Георгия XI (Ɨ 1709 году) сделал стихотворное переложение князя царевича Баграта Багратиони (Батонишвили) (1511-1573 годы) «Беседа неверного Мохамеда с христианами». Его с похвалой упоминали царь Арчил II (1647-1713 годы), поэт Давид Гурамишвили (1705-1792 годы), католикос-патриарх Антоний I (Багратиони) (1720-1788 годы) и царевич Иоанн Батонишвили (Багратиони, 1768-1830). По некоторым данным, И. посетил Афон, а затем грузинский Крестовый монастырь в Иерусалиме, где скончался (Иоанн Батонишвили. 1948. Т. 2. С. 168; Жордания. 1948. Хроники. Т. 1. С. 18, 179).

Георгий

Священник ионастыря Шемокмеди знаток церковного пения. Особое внимание уделял точности исполнения устава богослужения. По свидетельству современников, был заботливым пастырем и истинным наставником. Обучил церковному пению оеоло 300 человек. В 1828 году участвовал в походах на Чурук-Су и Цихисдзири (Бакрадзе. 1987. С. 141-142). Воспитывал и обучал церковному пению сирот и бездомных юношей. По сведениям Карбелашвили, скончался в 100-летнем возрасте в 1875 году, по сообщению в одной из рукописей М. Думбадзе, хранящейся в архиве К. Чхатараишвили,- в том же возрасте в 1883 году.

Антон Николаевич

(1824-1907 годы), певчий. Поручик милиции, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов . Имел 9 детей, из которых один, Давид, стал священником. В 20 лет был главным певчим кафедрального собора Гурийской епархии. По свидетельству современников, знал на память 3750 песнопений (каждый из 3 мелодических голосов), но не был знаком с нотолинейным письмом и использовал грузинскую невменную систему (имел невмированные певческие книги). По одной версии, Антон Николаевич обучался церковному пению в монастыре Гелати (Хундадзе Р. Грузинское пение // Шинаури сакмееби [Внутренние дела]. Кутаиси, 1910. № 18), по другой - родственник Антона Николаевича священник Георгий Думбадзе послал его вместе со своим крестником М. Чхатараишвили на обучение к братьям И., М. и Н. Цквитишвили, направленным епископом Гелатским (Имеретинским) Евфимием из Гелати в Гурию. После 5-летнего обучения (Симонишвили. 2005. С. 195) Антон Николаевич возвратился «совершенным» певчим (სრული მგალობელი, т. е. знатоком всего церковнопевческого репертуара).

Антон Николаевич обучил пению почти 5 тысяч человек из Гурии, Имерети и Самегрело, среди них были священник Ражден Хундадзе, князь Мелкиседек Накашидзе, священник Нестор Контридзе, Нане Хавтаси, Антон Каландадзе, Симон Шарашидзе, Нестор Кигурадзе, Лаврентий Квирквелия, Свимон Моларишвили, Варлам Симонишвили, сын Антона Николаевича Давид. Антон Николаевич обучал их всем песнопениям суточного, седмичного и годового богослужебных кругов. Эти песнопения, как и богослужебные книги, иногда объединяли в сборникГулани. Певец и музыкант Ф. Коридзе, приехавший в 1893 году в Озургети (Гурия) для записи песнопений с помощью нотолинейной системы, рассчитывал на знания А. Н., с которым познакомился в 1885 году в Кутаиси.

Основатель грузинской обители Иоанна Богослова при Иверском монастыре на Афоне схим. Венедикт (Баркалая) обратился с просьбой к Антону Николаевичу обучить певчих для этого монастыря. По воспоминаниям протоиерея Петра Кончошвили, в 1880 году мастерство певчих князя Мелкиседека Накашидзе, священников Георгия Моларидзе, Нестора Контридзе, Филиппа Шарашидзе и некоего Чинчарадзе, подготовленных Антоном Николаевичем, вызвало восторженный отзыв насельников обители (Кончошвили. 1901. С. 180-181).

В 1885 году епископ Имеретинский Гавриил (Кикодзе) пригласил Антона Николаевича в Кутаиси для проверки песнопений, переложенных на ноты Коридзе. По решению Комитета по восстановлению грузинского церковного пения для записи и переноса на ноты имеретино-гурийского церковного пения были выбраны Димитрий Чалаганидзе, Ражден Хундадзе, Ивлиане Церетели, руководить ими было поручено Антону Николаевичу. Работа велась с 1893 г. и до кончины Антона Николаевича (похоронен в монастыре Шемокмеди - Тавберидзе. Грузинские деятели. 2005. С. 88-89).

Давид Антонович

Священник, певчий и знаток песнопений, по прозвищу Кавказский соловей. Имел 9 дочерей и сына, одна из дочерей, Соня, унаследовавшая от отца красивый голос, была известной оперной певицей, выступавшей в Грузии и Италии. В 1870 году Давид Антонович был рукоположен во священника, в 1875 году назначен настоятелем церкви св. Марины в Озургети и благочинным. После объединения Гурийской и Мингрельской епархий (1886 год) эта церковь получила в городе статус соборной (საკრებულო ტამარი). 12 февраля 1908 года был возведен в сан протоиерея. Был членом правления Озургетского духовного училища, где преподавал церковное пение. В 1883 году за спасение утопающего (епископа Гавриила (Туския)) по представлению Святейшего Синода императорским указом Давид Антонович был награжден золотой медалью.

В 1885 году вместе с другими певчими участвовал в оценке и проверке песнопений, положенных на ноты Коридзе. После смерти отца вместе со Свимоном Моларишвили продолжил процесс передачи песнопений Коридзе. К 1910 году на ноты были записаны «полные песнопения всех восьми гласов, песнопения на все праздники, а также ирмосы, песнопения литургии и др.» (Кекел. Q 840. С. 39). В период прихода к власти социал-демократической партии и правления Н. Жордания в 1918-1921 годах по неизвестной причине Давид Антонович был арестован. Неизвестно, умер ли он естественной смертью или стал жертвой репрессий. По сведениям некоторых родственников, Давид Антонович был замучен большевиками (Тавберидзе. Грузинские деятели. С. 96). Возможно, был похоронен в Шемокмедском монастыре.

Романоз

Певчий, учитель церковного пения в селе Патрикети. Был известен как знаток песнопений литургии, Октоиха, Постной и Цветной Триодей. Хорошо знал Священное Писание и грамоту грузинского языка, которой обучал учеников (Документы по истории. 2006. С. 127). В отчете певчего Семена Канделаки, составленном на имя благочинного Иована Гамеркелова (Гамрекели), подтверждаются профессиональные знания и отмечается хороший уровень подготовки его учеников-певчих. Романоз. был приглашен священником Антоном Баланчивадзе, отцом композитора М. Баланчивадзе и дедом хореографа Дж. Баланчина, в село Баноджа для обучения пению сельских жителей (в т. ч. будущего композитора; см.: Бокерия Г. Поступенное развитие нашей национальной музыки // Гос. музей театра, музыки и кино. Ркп. № 16373 (цит. по кн.: Сухиашвили, Саникидзе. 2004. С. 139)).

Исторические источники:

"Документы по истории церковного пения в Имерети / Сост. и подгот. к изд.: М. Кезевадзе. Кутаиси, 2006. С. 125-127 (на груз. яз.)."

Дополнительная литература:

[Один из любителей пения]. О церковном пении г-на Думбадзе // Иверия. Тифлис, 1893. № 108. С. 2 (на груз. яз.);

[он же]. Наше церк. пение // Там же. 1894. № 126. С. 2-3 (на груз. яз.);

Шарадзе М. О переложении на ноты наших церк. песнопений и их издании // Там же. 1894. № 276. С. 2-3;

Карбелашвили П. Грузинские светские и духовные напевы. Тифлис, 1898 (на груз. яз.);

Кончошвили П., прот. Путешествия в св. г. Иерусалим и на Св. Афонскую гору. Тифлис, 1901. С. 181-182 (на груз. яз.);

Иоанн Батонишвили. Хумарсцавла: [Поучение в шутках]. Тбилиси, 1948. Т. 2 (на груз. яз.);

Сахокиа Т. Путешествия по Гурии, Аджарии, Самурзакано и Абхазии. Батуми, 1985. С. 49-51 (на груз. яз.).

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