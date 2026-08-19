ДУЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
ДУЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА - российская арфистка, педагог, народная артистка СССР.
Дочь скрипача Г. Н. Дулова, внучка пианистки А. Ю. Зограф-Дуловой . В 1924 году окончила Московскую консерваторию по классу М. А. Корчинской, училась также у К. А. Эрдели . В 1927-1929 годах стажировалась в Берлине у М. Зааля. С 1929 года вела концертную деятельность, с успехом гастролировала в странах Европы, в Японии, США и др. В 1932-1961 годах, 1964-1984 годах играла в оркестре московского Большого театра.
Имя Дуловой стало символом отечественной школы игры на арфе. Дулова значительно расширила традиционный арфовый репертуар: исполнила многие забытые произведения композиторов прошлого (Ф. Бенды, Ф. В. Руста, Г. Ф. Генделя), впервые в России - сочинения А. Казеллы, К. Паскаля, Ж. М. Дамаза, П. Хиндемита, Б. Бриттена, А. Цекки, А. Жоливе, Э. Г. Майера, Э. Вила-Лобоса. Ей посвящены концерты для арфы с оркестром С. Н. Василенко и А. В. Мосолова, Токката А. И. Хачатуряна, произведения других авторов.
Автор обработок для арфы. Осуществила многочисленные аудиозаписи. Инициатор и постоянный консультант отечественного производства арф. С 1943 года преподавала в Московской консерватории и Центральной музыкальной школе при ней (профессор с 1958 года), среди учеников: Э. А. Москвитина, И. М. Нокелайнен, И. П. Пашинская, Н. Х. Шамеева. Проводила мастер-классы во многих странах мира. Организатор и председатель первого в России Международного конкурса арфистов (1997 год, Москва).
Её муж - Александр Иосифович Батурин [4(17).6.1904-30.1.1983 годы], российский певец (бас-баритон), народный артист РСФСР (1947 год), солист Большого театра (1927-1958 годы), профессор Московской консерватории (1962-1983 годы).
Сочинения:
Искусство игры на арфе. М., 1975.
Иллюстрация: Музей ГАБТ России.