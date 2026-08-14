ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - находится в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области .

Ос­но­ван в 1832 году гжель­ским куп­цом Т. Я. Куз­не­цо­вым. В 1889 году его внук М. С. Куз­не­цов ос­но­вал объ­е­ди­не­ние «Товарищество про­из­вод­ст­ва фар­фо­ро­вых и фа­ян­со­вых из­де­лий М. С. Куз­не­цо­ва», ку­да Дулёвский фарфоровый завод вхо­дил в чис­ле вось­ми за­во­дов. В это вре­мя за­вод дос­тиг наи­боль­шей из­вест­нос­ти и про­цве­та­ния, вы­пус­кая фар­фор вы­со­ко­го тех­нического ка­че­ст­ва (сто­ло­вая и чай­ная по­су­да, ва­зы, на­столь­ные при­над­леж­но­сти с изо­бра­же­ни­ем жан­ро­вых сцен, ро­ман­тических пей­за­жей, с вос­точ­ным ор­на­мен­том ; скульп­ту­ра, в т. ч. из би­ск­ви­та).

В конце XIX - начале XX веков на за­во­де гос­под­ство­вал «рус­ский стиль» с фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми и те­ат­ра­ли­зо­ван­ны­ми сце­на­ми из «бо­яр­ской» жиз­ни. По­пу­ля­рен был так­же кре­сть­ян­ский «ага­шеч­ный» фар­фор, ук­ра­шав­ший­ся цве­та­ми («агаш­ка­ми») и яго­да­ми, вы­пол­нен­ны­ми ско­ро­пис­ным ма­хо­вым пись­мом. Дея­тель­ность Дулёвского фарфорового завода это­го пе­рио­да бы­ла от­ме­че­на мно­го­численными на­гра­да­ми, М. С. Куз­не­цов удо­сто­ен зва­ния По­став­щи­ка Его Императорского Величества.

В 1918 году пред­при­ятие бы­ло на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но и пе­ре­име­но­ва­но в Ду­лёв­ский государственный за­вод. За го­ды советской вла­сти за­вод раз­вил мас­со­вое про­из­вод­ст­во, был ре­кон­ст­руи­ро­ван и ме­ха­ни­зи­ро­ван; при этом бóль­шую до­лю в про­из­вод­ст­ве со­став­ля­ли чай­ные, ко­фей­ные, сто­ло­вые сер­ви­зы с руч­ной цве­точ­ной рос­пи­сью. В 1920-х - начале 1930-х годов шли по­ис­ки сти­ля но­во­го советского фар­фо­ра, с за­во­дом со­труд­ни­ча­ли профессиональные ху­дож­ни­ки и скульп­то­ры: М. И. Ада­мо­вич, В. А. Ва­та­гин, И. С. Ефи­мов, Н. Я. Дань­ко, П. П. Кон­ча­лов­ский, П. В. Куз­не­цов, В. И. Му­хи­на , И. Г. Фрих-Хар. Ро­ж­де­ние современного сти­ля ду­лёв­ско­го фар­фо­ра, ос­но­ван­но­го на сво­бод­ной кис­те­вой рос­пи­си и яр­ких кон­тра­ст­ных цве­тах, бы­ло свя­за­но с име­нем П. В. Ле­о­но­ва, главного ху­дож­ни­ка за­во­да. В соз­да­нии но­вых ду­лёв­ских из­де­лий в 1930-е годах уча­ст­во­ва­ли так­же скульп­то­ры Н. А. За­мя­ти­на, П. М. Ко­жин, А. Г. Сот­ни­ков и др. Во второй половине XX века на за­во­де ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки и скульп­то­ры А. Д. Брже­зиц­кая, О. М. Бо­гда­но­ва, Н. А. Ма­лы­ше­ва, В. Д. Ри­гин, М. Ф. Сер­гее­ва, В. К. Яс­не­цов и др. В 2003 году на ба­зе Дулёвского фарфорового завода соз­дан про­из­водственный коо­пе­ра­тив «Ду­лёв­ский фар­фор».

Иллюстрация:

Ду­лёв­ский фар­фо­ро­вый за­вод. П. В. Ле­о­нов. Сер­виз«Зо­ло­той олень». Фар­фор, над­гла­зур­ная рос­пись, зо­ло­то. 1957 год. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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