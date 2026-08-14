ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - находится в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области.
Основан в 1832 году гжельским купцом Т. Я. Кузнецовым. В 1889 году его внук М. С. Кузнецов основал объединение «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова», куда Дулёвский фарфоровый завод входил в числе восьми заводов. В это время завод достиг наибольшей известности и процветания, выпуская фарфор высокого технического качества (столовая и чайная посуда, вазы, настольные принадлежности с изображением жанровых сцен, романтических пейзажей, с восточным орнаментом; скульптура, в т. ч. из бисквита).
В конце XIX - начале XX веков на заводе господствовал «русский стиль» с фольклорными мотивами и театрализованными сценами из «боярской» жизни. Популярен был также крестьянский «агашечный» фарфор, украшавшийся цветами («агашками») и ягодами, выполненными скорописным маховым письмом. Деятельность Дулёвского фарфорового завода этого периода была отмечена многочисленными наградами, М. С. Кузнецов удостоен звания Поставщика Его Императорского Величества.
В 1918 году предприятие было национализировано и переименовано в Дулёвский государственный завод. За годы советской власти завод развил массовое производство, был реконструирован и механизирован; при этом бóльшую долю в производстве составляли чайные, кофейные, столовые сервизы с ручной цветочной росписью. В 1920-х - начале 1930-х годов шли поиски стиля нового советского фарфора, с заводом сотрудничали профессиональные художники и скульпторы: М. И. Адамович, В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, Н. Я. Данько, П. П. Кончаловский, П. В. Кузнецов, В. И. Мухина, И. Г. Фрих-Хар. Рождение современного стиля дулёвского фарфора, основанного на свободной кистевой росписи и ярких контрастных цветах, было связано с именем П. В. Леонова, главного художника завода. В создании новых дулёвских изделий в 1930-е годах участвовали также скульпторы Н. А. Замятина, П. М. Кожин, А. Г. Сотников и др. Во второй половине XX века на заводе работали художники и скульпторы А. Д. Бржезицкая, О. М. Богданова, Н. А. Малышева, В. Д. Ригин, М. Ф. Сергеева, В. К. Яснецов и др. В 2003 году на базе Дулёвского фарфорового завода создан производственный кооператив «Дулёвский фарфор».
Иллюстрация:
Дулёвский фарфоровый завод. П. В. Леонов. Сервиз«Золотой олень». Фарфор, надглазурная роспись, золото. 1957 год. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.