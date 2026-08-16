ДУЛЕБЫ
Славянские племенные объединения во 2-й половине 1-го тысячелетия н. э.
Пребывание Д. зафиксировано на Волыни, в верховьях р. Влтава, между оз. Балатон и р. Мурса, на р. Драва. По мнению О. Н. Трубачёва, наименование «Д.» соотносится с зап.-герм. *daud-laiba (выморочное наследство). Это позволяет связывать происхождение наименования с обозначением земель, покинутых германцами и заселённых славянами. В трактовке В. В. Седова и др. этноним произошёл от названия единой зоны компактного проживания (её локализация спорна), где сформировалось объединение Д., а затем распространился в ходе их миграции. С разной степенью надёжности выделяются признаки археологич. памятников, соотносимых с некоторыми группами Д., но признаков, объединяющих их на фоне др. слав. племенных союзов, не выявлено. По данным «Повести временных лет», Д. были порабощены аварами, но восстановили независимость; участвовали в походе 907 киевского кн. Олега на Константинополь. Д. и их царь упоминаются в трудах араб. географа Масуди (1-я пол. – сер. 10 в.). На территории расселения Д. на Волыни в нач. 2-го тыс. известны объединения бужан и волынян.