ДУЛЕБЫ

Славянские племенные объединения во 2-й половине 1-го тысячелетия н. э.

Пре­бы­ва­ние Д. за­фик­си­ро­ва­но на Во­лы­ни, в вер­ховь­ях р. Влта­ва, ме­ж­ду оз. Ба­ла­тон и р. Мур­са, на р. Дра­ва. По мне­нию О. Н. Тру­ба­чё­ва, на­име­но­ва­ние «Д.» со­от­но­сит­ся с зап.-герм. *daud-­lai­ba (вы­мо­роч­ное на­след­ст­во). Это по­зво­ля­ет свя­зы­вать про­ис­хо­ж­де­ние на­име­но­ва­ния с обо­зна­че­ни­ем зе­мель, по­ки­ну­тых гер­ман­ца­ми и за­се­лён­ных сла­вя­на­ми. В трак­тов­ке В. В. Се­до­ва и др. эт­но­ним про­изо­шёл от на­зва­ния еди­ной зо­ны ком­пакт­но­го про­жи­ва­ния (её ло­ка­ли­за­ция спор­на), где сфор­ми­ро­ва­лось объ­е­ди­не­ние Д., а за­тем рас­про­стра­нил­ся в хо­де их ми­гра­ции. С раз­ной сте­пе­нью на­дёж­но­сти вы­де­ля­ют­ся при­зна­ки ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков, со­от­но­си­мых с не­ко­то­ры­ми груп­па­ми Д., но при­зна­ков, объ­е­ди­няю­щих их на фо­не др. слав. пле­мен­ных сою­зов, не вы­яв­ле­но. По дан­ным «По­вес­ти вре­мен­ных лет» , Д. бы­ли по­ра­бо­ще­ны ава­ра­ми , но вос­ста­но­ви­ли не­за­ви­си­мость; уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де 907 ки­ев­ско­го кн. Оле­га на Кон­стан­ти­но­поль. Д. и их царь упо­ми­на­ют­ся в тру­дах араб. гео­гра­фа Ма­су­ди (1-я пол. – сер. 10 в.). На тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния Д. на Во­лы­ни в нач. 2-го тыс. из­вест­ны объ­еди­не­ния бу­жан и во­лы­нян.

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