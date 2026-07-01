ДУКИ-ДИ-КАШИАС
ДУКИ-ДИ-КАШИАС - город на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро, в 17 км от Рио-де-Жанейро.
Население 840 тысяч человек (2007 год); входит в агломерацию Рио-де-Жанейро. Расположен на берегу залива Гуанабара. Железнодорожная станция; узел автодорог, соединяющих внутренние районы страны с Рио-де-Жанейро.
Основан в XVI веке португальскими конкистадорами; до 1931 года известен как Мерити (Meriti). В XIX веке окрестности современного города из-за варварской вырубки лесов и разлива рек оказались заболочены, после эпидемии лихорадки население резко сократилось. В конце XIX века соединён железнодорожной линией с Рио-де-Жанейро. Быстрый рост начался в 1930-е годы, когда промышленные компании стали активно скупать и осваивать окрестные земли. В 1931-1943 годах назывался Кашиас, с 1943 года - Дуки-ди-Кашиас; назван в честь бразильского маршала Л. А. ди Лима-и-Силвы, герцога Кашиас.
Сохранились барочные церкви: Носа-Сеньора-ду-Пилар (первая половина XVIII века), Санта-Терезина; монастырь Сан-Бенту (1596 год). Университет Гранди-Риу (Унигранриу; крупнейший вуз города, создан в 1970-е годы, современное название и статус с 1994 года); факультет образования университета Рио-де-Жанейро; кампус университета Эстасиу-ди-Са.