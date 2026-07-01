ДУКИ-ДИ-КАШИАС

ДУКИ-ДИ-КАШИАС - город на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро, в 17 км от Рио-де-Жанейро.

Население 840 тысяч человек (2007 год); вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Рио-де-Жа­ней­ро. Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу залива Гуа­на­ба­ра. Железнодорожная стан­ция; узел ав­то­до­рог, со­еди­няю­щих внутренние рай­оны стра­ны с Рио-де-Жа­ней­ро.

Ос­но­ван в XVI веке португальскими кон­ки­ста­до­ра­ми ; до 1931 года из­вес­тен как Ме­ри­ти (Meriti). В XIX веке ок­ре­ст­но­сти современного го­ро­да из-за вар­вар­ской вы­руб­ки ле­сов и раз­ли­ва рек ока­за­лись за­бо­ло­че­ны, по­сле эпи­де­мии ли­хо­рад­ки на­се­ле­ние рез­ко со­кра­ти­лось. В конце XIX века со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с Рио-де-Жа­ней­ро. Бы­ст­рый рост на­чал­ся в 1930-е годы, ко­гда промышленные ком­па­нии ста­ли ак­тив­но ску­пать и ос­ваи­вать ок­ре­ст­ные зем­ли. В 1931-1943 годах на­зы­вал­ся Ка­ши­ас, с 1943 года - Ду­ки-ди-Ка­ши­ас; на­зван в честь бразильского мар­ша­ла Л. А. ди Ли­ма-и-Сил­вы, гер­цо­га Ка­ши­ас.

Со­хра­ни­лись ба­роч­ные церк­ви: Но­са-­Сень­о­ра-ду-Пи­лар (первая половина XVIII века), Сан­та-Те­ре­зи­на; монастырь Сан-Бен­ту (1596 год). Университет Гран­ди-Риу (Уни­гран­риу; круп­ней­ший вуз го­ро­да, соз­дан в 1970-е годы, современное название и ста­тус с 1994 года); факультет об­ра­зо­ва­ния университета Рио-де-Жа­ней­ро; кам­пус университета Эс­та­сиу-ди-Са.

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