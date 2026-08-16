ДУХОВСКИЙ ПАРФЕНИЙ АНДРЕЕВ

ДУХОВСКИЙ ПАРФЕНИЙ АНДРЕЕВ (Партениос Андреин) - иконописец.

Один из авторов иконы преподобного Александра Свирского, написанной в 1591-1592 годах. По мнению И. Д. Соловьёвой, этот несохранившийся образ был заменен впоследствии иконой «Преподобный Александр Свирский, с житием в 39 клеймах» (первая четверть XVII века. Государственный Русский музей. Инв. ДРЖ 2657) над ковчегом с мощами святого в Преображенском соборе монастыря преподобного Александра Свирского (Соловьёва. 1994. С. 39-46). Серебряная пластина, перенесенная с несохранившегося образа на икону из Государственного Русского музея, содержит выполненную чернью вкладную надпись: «…поставил сию святую икону в дом живоначальной Троицы и преподобному чюдотворцу Александру Сверьскому государев царев и великого князя дьяк Семен Емельянов вклад вечной при игумене Дионисии, писал икону зограф ермонах Партениос Андреин Духовский, с ним же Василь сын Иоанн Холст».

Описание оклада образа, выполненного Духовским, содержится в писцовой книге 1628 года монастыря преподобного Александра Свирского.