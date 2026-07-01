ДУХОВСКИЕ

ДУХОВСКИЕ - иконописцы, сыновья Евфимия, диакона церкви Сошествия Святого Духа в Ярославле.

Степан

((Стефан) Евфимиев Дьяконов) (упоминается в 1640-1651 годах), старший сын диак. Евфимия, был одним из ведущих ярославских мастеров в 30-40-х годах XVII века. В 1640 году значился среди 4 знаменщиков смешанной артели, расписывавшей под руководством Иоакима Агеева ярославскую церковь Николы Надеина (Успенский. 1916 год. Т. 4. С. 58). Его имя включено в летописный текст на южной стороне юго-западного столпа церкви. В 1642-1643 годах как жалованный иконописец-знаменщик Оружейной палаты участвовал в возобновлении стенописи в Успенском соборе Московского Кремля (Он же. 1910 год. Т. 2. С. 73), в 1644 году был особо отмечен за выполнение этого царского заказа (Забелин. 1850. Кн. 7. С. 8). В 1647 году совместно с жалованным мастером Марком Матвеевым расписал по заказу патриарха Иосифа Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире; на стене слева от западного входа обнаружен фрагмент надписи, где читается: «Д[ьяконов]».

Входил в иконописную артель (возможно, возглавлял ее), работавшую над созданием иконостаса (1650 год) для ярославской церкви пророка Илии. Им написана упомянутая в описи церкви пророка Илии за 1651 год. Печерская икона Божией Матери (1650 год; в настоящее время - в центре пророческого ряда этого иконостаса), стилистически близкая к образу «Спас Смоленский, с припадающими женами и 20 праздниками» (1650 год; иконостас церкви пророка Илии в Ярославле) (Казакевич. 1980 год). По мнению В. Г. Брюсовой, в 1653 году он принимал участие в росписи московской церкви Троицы в Никитниках (Брюсова. 1984 год).

Иван

(Евфимиев (Евфимов) Дьяконов) (упоминается в 1646-1692 годах). Сведения о нем и его имущественном состоянии содержатся в синодике Колясниковской церкви (ПДП. 1899 год. С. 133), в переписных книгах Ярославля за 1646 год (ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 355. Л. 25; Ярославские писцовые… книги. 1913 год. С. 93 - Казакевич. 1980 год; Брюсова. 1984 год) и Духовской сотни (1717 год; из Духовского монастыря). Со второй половины 50-х годов XVII века - диакон церкви Сошествия Святого Духа в Ярославле. В 1652 и 1660 годах был кормовым иконописцем в Архангельском соборе Московского Кремля.

По личному прошению отпущен в Ярославль, где поставлен во главе артели, занимавшейся восстановлением после пожара 1658 года иконного убранства Успенского собора и церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, однако сам участия в этих работах не принимал (Успенский. 1910 год. С. 73). Для местного ряда южного придела церкви пророка Илии в Ярославле, согласно описи этой церкви 1651 года (Трехлетов. 1850 год. С. 421), им написан образ арх. Гавриила. В 1692 году «по старому знамени» написал для церкви Рождества Пресвятой Богородицы по заказу митрополита Иоасафа (Лазаревича) икону «Успение Богородицы» (РГАДА. Ф. 235. Приходно-расходная книга Ростовского митрополита Иоасафа 1692 год- Казакевич. 1980 год).

По атрибуции Т. Е. Казакевич ему принадлежат следующие иконы: помещавшиеся прежде над северной дверью иконостаса ярославской церкви пророка Илии «Спас Эммануил, с ангелами» (1650 год; в настоящее время - ЯИАМЗ. Инв. 41307. ИК 216) и над его южной дверью «Ангел Благое молчание» (ЯИАМЗ. Инв. 41323. ИК 231), для придела во имя преподобного Варлаама Хутынского той же церкви «Гора Нерукосечная» (50-е годы XVII века; ЯИАМЗ. Инв. 41438. ИК 330), а также в северной части этого иконостаса композиция на тему предания о просфоре (50-е годы XVII века, вместе со Степаном; ЯИАМЗ. Инв. 41308. ИК 212).

Дополнительная литература:

Забелин И. Е. Мат-лы для истории рус. иконописи // ВОИДР. 1850. Кн. 7. С. 13, 31, 32;

Трехлетов Е. Я. Опись ярославской Ильинской ц., составленная в 1651 г. храмоздателями Скрипиными // Ярославские ГВ. 1850. Ч. неофиц. № 43. С. 421;

Ровинский Д. А. История рус. школ иконописания до кон. XVII в. // ЗРАО. СПб., 1856. Т. 8. С. 142; ПДП. 1899. Т. 60. Вып. 2.

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