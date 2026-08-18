ДУХОВЩИНСКИЙ МУЗЕЙ
Духовщинский историко-художественный музей был основан в мае 1985 году на общественных началах, как музей Великой Отечественной войны.
Его открытие районное руководство приурочило к 40-летию Великой Победы. Появлением в райцентре музея духовщинцы обязаны усилиям бывшего первого секретаря райкома партии Василия Степановича Ладченко и энтузиазму ветерана Великой Отечественной войны, майору медицинской службы Виктору Ивановичу Герасимову.
В.И. Герасимов в годы войны в составе стрелковой дивизии освобождал Смоленщину. А спустя годы, волею судьбы, вновь вернулся в те места, где когда-то погибали его товарищи. Сначала работал врачом Центральной районной больницы, а 1985 году возглавил музей. Благодаря огромной кропотливой поисковой работе, опираясь на помощь и поддержку местных жителей, глав сельских администраций Виктором Ивановичем был создан богатейший документальный материал о воинах, освобождавших наш район. Все это впоследствии было объединено в специальную экспозицию о Великой Отечественной войне. В 1991 году музею был присвоен статус государственного. Его Фонды к этому времени пополнились коллекциями предметов, принадлежавших знаменитым людям земли духовщинской: писателюВ.И. Ардаматскому, педагогу-новатору С.Т. Шацкому, путешественнику исследователю Центральной Азии П.К. Козлову и многим другим нашим землякам.
В 2000 году в Духовщинском районе была создана единая музейная система, объединившая Духовщинский музей, Пречистенскую картинную галерею и 8 школьных музеев района. Экспозиции историко-художественного музея рассказывают об истории Духовщины, быте крестьян, знаменитых уроженцах Духовщинской земли (Г.А.Потемкине, С.Н. Глинке, Ф.Н. Глинке. Я.М. Колотыркине, А.Т. Сашине др.). При музее действует фольклорная группа “Духовщинская горница”. Ее участники являются хранителями старинных обычаев и обрядов. “Духовщинская горница” была создана в 1995 году. Организатором и первым руководителем являлась сотрудница музея З.А. Александрова. В настоящее время фольклорным коллективом руководит заведующая отделом Районной централизованной клубной системы З.И. Галактионова.
За время своего существования”Горница” настолько прочно вошла в жизнь района, что ее выступления стали неотъемлемой частью всех городских праздников. Женщины-энтузиастки с концертными программами выступают и в школах, и в музее, и в районном Доме культуры, и на селе. Репертуар “Горницы” - песни, частушки, стихи, и что самое замечательное - ее участницы сегодня являются практически единственными хранительницами старинных русских обрядов, участвуют в сборе этнографических материалов, выставках народно-прикладного искусства - плетут кружево, вышивают, делают различные поделки. Духовщинский музей работает по многим направлениям и использует в своей работе компьютерные технологии: создает буклеты, праздничные календари, приглашения, брошюры, оформляет выставки. Расширяет партнерские связи, налаживает сотрудничество с другими учреждениями культуры, и коммерческими структурами, заинтересованными в развитии музейной сферы.
Ежегодно в музее проводятся игровые уроки и уроки истории для школьников района с использованием краеведческого и этнографического материала. В своей работе Духовщинский музей тесно взаимодействует с местными краеведами, которые скорпулезно собирают материалы о прошлом и настоящем нашей малой родины, занимаются сохранением и пропагандой ее истории и культуры.
Иллюстрации:
Духовщинский историко-художественный музей.