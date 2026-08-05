ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР - коллектив исполнителей на духовых музыкальных инструментах - деревянных и медных или только медных.

Обыч­но в духовой оркестр вхо­дят и удар­ные ин­ст­ру­мен­ты. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён в ка­че­ст­ве во­ен­но­го ор­ке­ст­ра, на­хо­дит при­ме­не­ние в раз­но­го ро­да тор­же­ст­вен­ных ме­ро­прия­ти­ях (куль­тур­но-­мас­со­вых, спор­тив­ных и других), в городском бы­ту (са­до­вые ор­ке­ст­ры).

Иллюстрация:

По­гра­нич­ный об­раз­цо­во-по­ка­за­тель­ный ор­кестр ФСБ РФ. 9 мая 2007 года. Сад «Эр­ми­таж» (Мо­ск­ва). Фото В. А. Косарева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)