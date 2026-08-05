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ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР - коллектив исполнителей на духовых музыкальных инструментах - деревянных и медных или только медных.
Обычно в духовой оркестр входят и ударные инструменты. Наиболее распространён в качестве военного оркестра, находит применение в разного рода торжественных мероприятиях (культурно-массовых, спортивных и других), в городском быту (садовые оркестры).
Иллюстрация:
Пограничный образцово-показательный оркестр ФСБ РФ. 9 мая 2007 года. Сад «Эрмитаж» (Москва). Фото В. А. Косарева.
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