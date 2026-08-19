ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК

ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК - журнал издававшийся в 1864-1866 годах в Харькове.

В 1864 году выходил еженедельно (всего 48 номеров), в 1865-1866 годах - два раза в месяц. Основан ученой корпорацией Харьковской духовной семинарии, избравшей редактором ректора архимандрита Агапита, вскоре его сменил новый ректор архимандрит Вениамин (Платонов; впоследствии епископ Кинешемский) (указан в журнале как редактор в 1865-1866 годах).

«Имея главной своей целью быть душеспасительным и религиозно-наставительным чтением как для приходского духовенства , так и для православных прихожан» (из редакционного объявления (1864 год. № 38)), журнал печатал многочисленные проповеди, слова, речи и поучения Харьковского архиепископа Макария (Булгакова), архимандрита Вениамина, протоиерея А. Г. Мерхалёва, священника Николая Лобковского и многих других.

В «Духовном дневнике» публиковались переводы святоотеческих творений (из бесед блж. Августина (1864 год), толкования Григория Богослова на пророка Иезекииля (1865-1866 годы)), толкования богослужений («О молебствиях Православной Церкви» (1864 год. № 1-38)), молитв («Собеседования о молитве Господней» протоиерея Иоанна Гапонова (1864 год. № 37-48)), евангельских притч («Евангельская притча о семени и сеятеле» Д. Могилянского (1864 год. № 43)), статьи по нравственным вопросам («О сновидениях и нравственном их значении» К. Е. Истомина (1864 год)).

Печатались литургические и библейско-археологические заметки Новомиргородского епископа Софонии (Сокольского) («Вечерня в Великой Константинопольской церкви в первый день Святой Пасхи», «Поездка на Иордан» (1864 год. № 21, 23, 25, 26, 30)), «Путевые впечатления в Молдавии и Валахии» священника Андрея Дюкова (1864 год. № 17-18), «Письма о тобольских раскольниках» священника Александра Анисимова (1864 год. № 18-19) и специальные церковно-исторические и библейские исследования. Кроме того, в «Духовном дневнике» помещались статьи из других журналов, в т. ч. зарубежных (например, рецензия священника Владимира Гетте на вышедшую в Париже книгу Д. А. Толстого «Le Catholicisme Romain en Russie» (1864 год. № 8)). Публиковались также духовные стихи Ф. Н. Глинки, Е. Соколовской и др.

Подписчикам Харьковской епархии рассылалось приложение к журналу с отдельной пагинацией, содержащее официальные и статистические епархиальные материалы. С началом выхода в 1867 году «Харьковских епархиальных ведомостей» издание «Духовного дневника» прекратилось.

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