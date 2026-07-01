ДУХОВНЫЕ СТИХИ

ДУХОВНЫЕ СТИХИ - жанр русского фольклора , стихотворения-песни на религиозные темы и сюжеты (в основном за­им­ст­во­ван­ные из Биб­лии и жи­тий).

Су­ще­ст­ву­ют раз­ные точ­ки зре­ния от­но­си­тель­но вре­ме­ни соз­да­ния духовных стихов. Вы­ска­зы­ва­лось пред­по­ло­же­ние, что жанр духовных стихов сло­жил­ся по­сле при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва на Ру­си, в X-XI веках, а воз­мож­но, да­же в язы­че­ские вре­ме­на (лишь позд­нее впи­тав хри­сти­ан­ские эле­мен­ты); со­глас­но другой точ­ке зре­ния, духовные стихи на­ча­ли соз­да­вать­ся не ра­нее XVII века. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­но мне­ние, что фор­ми­ро­ва­ние жан­ра от­но­сит­ся к XV-XVII векам.

Духовные стихи сло­же­ны в основном то­ни­че­ским сти­хом, как и бы­ли­ны; язык мно­гих духовных стихов по­хож на бы­лин­ный. Духовные стихи с риф­мо­ван­ным рав­но­слож­ным (сил­ла­бическим) сти­хом, оче­вид­но, име­ют бо­лее позд­нее книж­ное про­ис­хо­ж­де­ние. Из­вест­ны так­же духовные стихи, на­пи­сан­ные риф­мо­ван­ным сил­ла­бо-то­ническим сти­хом, ко­то­рые ис­пы­та­ли на се­бе влия­ние русской по­эзии XVIII-XIX веков. Ста­рин­ные духовные стихи на­зы­ва­лись «псаль­ма» (или «псал­ма») - по на­зва­нию псал­мов , вхо­див­ших в со­став Псал­ти­ри. Бо­лее позд­ние сил­ла­бические и сил­ла­бо-то­нические духовные стихи име­но­ва­лись «кант» (или «кан­та», от латинского can­tus - «пес­ня»). Духовные стихи обыч­но ис­пол­ня­ли на яр­мар­ках, ба­зар­ных пло­ща­дях или у две­рей мо­на­стыр­ских хра­мов бро­дя­чие пев­цы (стран­ни­ки, па­лом­ни­ки). Боль­шин­ст­во духовных стихов из­вест­но в за­пи­сях фольк­ло­ри­стов середины XIX - конца XX веков; они встре­ча­ют­ся так­же в ста­ро­об­рядческих ру­ко­пис­ных кни­гах и пе­чат­ных из­да­ни­ях.

Те­ма­ти­че­ски сре­ди духовных стихов вы­де­ля­ют­ся: сти­хи на вет­хо­за­вет­ные и но­во­за­вет­ные сю­же­ты; сти­хи о Бо­го­ро­ди­це , свя­тых и о со­бы­ти­ях хри­сти­ан­ской ис­то­рии; ду­хов­но-на­ста­ви­тель­ные; сти­хи эс­ха­то­ло­ги­че­ско­го со­дер­жа­ния, рас­ска­зы­ваю­щие о «по­след­нем вре­ме­ни»; сти­хи, по­свя­щён­ные смер­ти и по­гре­бе­нию че­ло­ве­ка. По сво­ей струк­ту­ре духовные стихи так­же мо­гут быть раз­де­ле­ны на не­сколь­ко ви­дов. Не­ко­то­рые из них не­сю­жет­ны и пред­став­ля­ют со­бой свое­об­раз­ные на­зи­да­ния или мо­ле­ния и ис­по­ве­ди. Ли­рические духовные стихи - ис­по­ве­ди-пла­чи, об­ла­даю­щие осо­бен­ной эмо­цио­наль­но­стью; в них на­хо­дят вы­ра­же­ние чув­ст­ва бо­го­ос­тав­лен­но­сти, без­утеш­ной скор­би, раз­лу­ки с ближ­ни­ми. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ли­рические духовные стихи на вет­хо­завет­ный сю­жет об Ио­си­фе Пре­крас­ном, про­дан­ном брать­я­ми в Еги­пет и раз­лу­чён­ном с от­цом Иа­ко­вом («Плач Ио­си­фа Пре­крас­но­го»).

Боль­шин­ст­во духовных стихов име­ют эпический ха­рак­тер, изо­бра­жая со­бы­тия из зем­ной жиз­ни Бо­го­ро­ди­цы и Хри­ста, со­ше­ст­вие Хри­ста в ад и ос­во­бо­ж­де­ние умер­ших пра­вед­ни­ков от вла­сти ад­ских сил, вос­кре­се­ние и воз­не­се­ние Хри­ста, Страш­ный суд. Опи­сы­ва­ют­ся так­же со­бы­тия из жиз­ни свя­тых и со­вер­шён­ные ими чу­де­са [духовные стихи о Ни­ко­лае Угод­ни­ке (Ни­ко­лае Мир­ли­кий­ском), об Алек­сии че­ло­ве­ке Бо­жи­ем, о Бо­ри­се и Гле­бе и др.]. Из­вест­ны духовные стихи, объ­яс­няю­щие про­ис­хо­ж­де­ние цер­ков­ных празд­ни­ков («Стих о две­на­дца­ти пят­ни­цах», «Дмит­ри­ев­ская суб­бо­та»), сти­хи прит­че­во­го ха­рак­те­ра, изо­бра­жаю­щие на­ка­за­ние Смер­тью гор­де­лив­ца («Стих об Ани­ке вои­не»), му­че­ние в аду жес­то­ко­го бо­га­ча и по­смерт­ную на­гра­ду пра­вед­но­му бед­ня­ку («Стих о бо­га­том и о Ла­за­ре»). Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет «Стих о Го­лу­би­ной кни­ге», по­ве­ст­вую­щий о со­кро­вен­ной сущ­но­сти, ис­ти­не ми­ра, за­клю­чён­ной в та­ин­ст­вен­ной Го­лу­би­ной кни­ге.

Струк­ту­ра духовных стихов обыч­но диа­ло­гич­на: че­ре­дую­щие­ся во­про­сы и от­ве­ты пер­со­на­жей при­зва­ны дра­ма­ти­зи­ро­вать дей­ст­вие, пе­ре­дать чув­ст­ва уча­ст­ни­ков, сло­вес­но обо­зна­чить кон­фликт и рас­крыть глу­бин­ный, ре­лигиозный смысл со­бы­тий. Духовные стихи от­ра­жа­ют народную ве­ру, не сов­па­даю­щую с ор­то­док­саль­ным хри­сти­ан­ст­вом; многие мо­ти­вы духовных стихов вос­хо­дят к апок­ри­фам. Ре­ми­нис­цен­ции из духовных стихов встре­ча­ют­ся у русских пи­са­те­лей XIX-XX веков. (Н. А. Не­кра­сов, Н. С. Лес­ков, П. И. Мель­ни­ков-Пе­чер­ский, Н. А. Клю­ев и др.).

Издания:

Ва­рен­цов В. Г. Сбор­ник ду­хов­ных сти­хов. М., 1860;

Бес­со­нов П. А. Ка­ли­ки пе­ре­хо­жие. Сб. сти­хов и ис­сле­до­ва­ние. М., 1861–1863. Ч. 1–2;

Го­лу­би­ная кни­га. Рус­ские на­род­ные ду­хов­ные сти­хи XI–XIX вв. М., 1991;

Ду­хов­ные сти­хи. Кан­ты: (Сбор­ник ду­хов­ных сти­хов Ни­же­го­род­ской об­лас­ти). М., 1999.

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