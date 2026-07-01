ДУХОВНЫЕ СТИХИ
ДУХОВНЫЕ СТИХИ - жанр русского фольклора, стихотворения-песни на религиозные темы и сюжеты (в основном заимствованные из Библии и житий).
Существуют разные точки зрения относительно времени создания духовных стихов. Высказывалось предположение, что жанр духовных стихов сложился после принятия христианства на Руси, в X-XI веках, а возможно, даже в языческие времена (лишь позднее впитав христианские элементы); согласно другой точке зрения, духовные стихи начали создаваться не ранее XVII века. Наиболее распространено мнение, что формирование жанра относится к XV-XVII векам.
Духовные стихи сложены в основном тоническим стихом, как и былины; язык многих духовных стихов похож на былинный. Духовные стихи с рифмованным равносложным (силлабическим) стихом, очевидно, имеют более позднее книжное происхождение. Известны также духовные стихи, написанные рифмованным силлабо-тоническим стихом, которые испытали на себе влияние русской поэзии XVIII-XIX веков. Старинные духовные стихи назывались «псальма» (или «псалма») - по названию псалмов, входивших в состав Псалтири. Более поздние силлабические и силлабо-тонические духовные стихи именовались «кант» (или «канта», от латинского cantus - «песня»). Духовные стихи обычно исполняли на ярмарках, базарных площадях или у дверей монастырских храмов бродячие певцы (странники, паломники). Большинство духовных стихов известно в записях фольклористов середины XIX - конца XX веков; они встречаются также в старообрядческих рукописных книгах и печатных изданиях.
Тематически среди духовных стихов выделяются: стихи на ветхозаветные и новозаветные сюжеты; стихи о Богородице, святых и о событиях христианской истории; духовно-наставительные; стихи эсхатологического содержания, рассказывающие о «последнем времени»; стихи, посвящённые смерти и погребению человека. По своей структуре духовные стихи также могут быть разделены на несколько видов. Некоторые из них несюжетны и представляют собой своеобразные назидания или моления и исповеди. Лирические духовные стихи - исповеди-плачи, обладающие особенной эмоциональностью; в них находят выражение чувства богооставленности, безутешной скорби, разлуки с ближними. Широко распространены лирические духовные стихи на ветхозаветный сюжет об Иосифе Прекрасном, проданном братьями в Египет и разлучённом с отцом Иаковом («Плач Иосифа Прекрасного»).
Большинство духовных стихов имеют эпический характер, изображая события из земной жизни Богородицы и Христа, сошествие Христа в ад и освобождение умерших праведников от власти адских сил, воскресение и вознесение Христа, Страшный суд. Описываются также события из жизни святых и совершённые ими чудеса [духовные стихи о Николае Угоднике (Николае Мирликийском), об Алексии человеке Божием, о Борисе и Глебе и др.]. Известны духовные стихи, объясняющие происхождение церковных праздников («Стих о двенадцати пятницах», «Дмитриевская суббота»), стихи притчевого характера, изображающие наказание Смертью горделивца («Стих об Анике воине»), мучение в аду жестокого богача и посмертную награду праведному бедняку («Стих о богатом и о Лазаре»). Особое место занимает «Стих о Голубиной книге», повествующий о сокровенной сущности, истине мира, заключённой в таинственной Голубиной книге.
Структура духовных стихов обычно диалогична: чередующиеся вопросы и ответы персонажей призваны драматизировать действие, передать чувства участников, словесно обозначить конфликт и раскрыть глубинный, религиозный смысл событий. Духовные стихи отражают народную веру, не совпадающую с ортодоксальным христианством; многие мотивы духовных стихов восходят к апокрифам. Реминисценции из духовных стихов встречаются у русских писателей XIX-XX веков. (Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков, П. И. Мельников-Печерский, Н. А. Клюев и др.).
Издания:
Варенцов В. Г. Сборник духовных стихов. М., 1860;
Бессонов П. А. Калики перехожие. Сб. стихов и исследование. М., 1861–1863. Ч. 1–2;
Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX вв. М., 1991;
Духовные стихи. Канты: (Сборник духовных стихов Нижегородской области). М., 1999.