ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в немецком литературоведении первой половины XX века.
Сложилась под влиянием немецкого философа и историка культуры В. Дильтея как реакция на культурно-историческую школу и филологический позитивизм. Понятие «история духа» (Geistesgeschichte), генетически восходящее к философии Г. В. Ф. Гегеля и впервые использованное Ф. Шлегелем («История древней и новой литературы», 1812 год), было воспринято Духовно-исторической школой в интерпретации Дильтея, который понимал под «духом» всю полноту человеческого опыта. Стремясь преодолеть ограниченность биографического метода, Духовно-историческая школа акцентировала в литературном произведении идейно-философский аспект.
Литературное произведение трактовалось либо как непроизвольное выражение индивидуального мировоззрения автора (его «духа»), либо как выражение комплекса идей, определяющих характер данной эпохи, - «дух времени» (Zeitgeist). В истории литературы усматривалась объективация определённых повторяющихся типов мировоззрения, соответствующих «основным устремлениям человеческого духа» (Ф. Штрих). Исследование должно было осуществляться через «вживание», «вчувствование» в материал. Среди наиболее значительных работ Духовно-исторической школы - «Немецкий романтизм» О. Вальцеля (1908 год), «Шекспир и немецкий дух» Ф. Гундольфа (1911 год), «Немецкий классицизм и романтизм, или Совершенство и бесконечность» Ф. Штриха (1922 год), «Дух эпохи Гёте» Г. Корфа (1923-1953 годы), «Немецкий романтизм» П. Клукхона (1924 год).