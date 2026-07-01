ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в немецком литературоведении первой половины XX века.

Сло­жи­лась под влия­ни­ем немецкого фи­ло­со­фа и ис­то­ри­ка куль­ту­ры В. Диль­тея как ре­ак­ция на куль­тур­но-­ис­то­ри­че­скую шко­лу и фи­ло­ло­гический по­зи­ти­визм . По­ня­тие «ис­то­рия ду­ха» (Gei­s­tesgeschichte), ге­не­ти­че­ски вос­хо­дя­щее к фи­ло­со­фии Г. В. Ф. Ге­ге­ля и впер­вые ис­поль­зо­ван­ное Ф. Шле­ге­лем («Ис­то­рия древ­ней и но­вой ли­те­ра­ту­ры», 1812 год), бы­ло вос­при­ня­то Духовно-исторической школой в ин­тер­пре­та­ции Диль­тея, ко­то­рый по­ни­мал под «ду­хом» всю пол­но­ту че­ло­ве­че­ско­го опы­та. Стре­мясь пре­одо­леть ог­ра­ни­чен­ность био­гра­фи­че­ско­го ме­то­да, Духовно-историческая школа ак­цен­ти­ро­ва­ла в литературном про­из­ве­де­нии идей­но-фи­лософский ас­пект.

Литературное про­из­ве­де­ние трак­то­ва­лось ли­бо как не­про­из­воль­ное вы­ра­же­ние ин­ди­ви­ду­аль­но­го ми­ро­воз­зре­ния ав­то­ра (его «ду­ха»), ли­бо как вы­ра­же­ние ком­плек­са идей, оп­ре­де­ляю­щих ха­рак­тер дан­ной эпо­хи, - «дух вре­ме­ни» (Zeitgeist). В ис­то­рии литературы ус­мат­ри­ва­лась объ­ек­ти­ва­ция оп­ре­де­лён­ных по­вто­ряю­щих­ся ти­пов ми­ро­воз­зре­ния, со­от­вет­ст­вую­щих «ос­нов­ным уст­рем­ле­ни­ям че­ло­ве­че­ско­го ду­ха» (Ф. Штрих). Ис­сле­до­ва­ние долж­но бы­ло осу­ще­ст­в­лять­ся че­рез «вжи­ва­ние», «вчув­ст­во­ва­ние» в ма­те­ри­ал. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных ра­бот Духовно-исторической школы - «Не­мец­кий ро­ман­тизм» О. Валь­це­ля (1908 год), «Шек­спир и не­мец­кий дух» Ф. Гун­доль­фа (1911 год), «Не­мец­кий клас­си­цизм и ро­ман­тизм, или Со­вер­шен­ст­во и бес­ко­неч­ность» Ф. Штри­ха (1922 год), «Дух эпо­хи Гё­те» Г. Кор­фа (1923-1953 годы), «Не­мец­кий ро­ман­тизм» П. Клук­хо­на (1924 год).

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