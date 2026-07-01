ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА - журнал о религии, философии, о науке и об искусстве, орган Болгарской Православной Церкви (БПЦ).

Первый номер вышел в свет в июне 1920 года как бесплатное ежеквартальное приложение к газете «Церковный вестник». С 1928 года «Духовная культура» стала выходить раз в 4 месяца как самостоятельное издание, в настоящее время - ежемесячно.

В «Духовной культуре» публикуются послания и документы Синода БПЦ и Болгарского Патриарха , богословские исследования, доклады, проповеди, научно-популярные статьи, художественные тексты, рецензии, отзывы и т. п. С 1981 года до апреля 2006 года главным редактором был профессор Т. Коев (новый главный редактор не избран). В редакцию входят глава Дирекции вероисповеданий при Совете министров Болгарии И. Желев и историк Х. Темелски.

Среди авторов «Духовной культуры» - ведущие болгарские и зарубежные ученые и богословы. Максимальный тираж составил 2 тысячи экземпляров, в настоящее время из-за финансовых проблем тираж колеблется от 300 до 350 экземпляров. Распространяется по подписке по библиотекам и приходам.

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